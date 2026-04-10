実在する“オバケ調査会社”代表の恐怖体験をビジュアルノベル化！中島由貴×新垣樽助×大野智敬×児玉和俊による「キャスト座談会」も公開！

株式会社イマジカインフォス

株式会社イマジカインフォス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:前田起也、以下イマジカインフォス)は2026年4月10日（金）より、『告知事項あり。～事故物件のオバケ調査会社～』を同社が運営するビジュアルノベルサービス「TapNovel」で配信開始いたしました。

本作は、同社が2025年1月22日に発売したホラー書籍『告知事項あり。その事故物件で起きること』著者の株式会社カチモード代表の児玉和俊全面協力のもと、実話に基づいて物語化しました。

原作は実在する事故物件専門のオバケ調査会社代表の体験談

事故物件を専門に室内調査を実施し、異常がない場合に証明書（オバケ不在調査証明書）を発行することで不動産の資産価値減少を食い止める事業を展開する(株)カチモード。

その代表で、不動産管理業歴18年、7000室を超える部屋を見てきた児玉和俊氏が、事故物件で実際に体験した恐怖体験を書籍化した『告知事項あり。その事故物件で起きること』。

本書籍は、2025年3月にはフジテレビ系で地上波ドラマ化され沢山の反響をいただきました。

『告知事項あり。～事故物件のオバケ調査会社～』は、本書籍に登場するエピソードをもとに、児玉和俊氏全面協力のもと、ビジュアルノベルサービスTapNovelで物語化しました。

中島由貴、新垣樽助、大野智敬の3人がオバケ調査会社のメンバーを熱演

個性豊かなオバケ調査会社の面々を演じるのは、中島由貴、新垣樽助、大野智敬。豪華声優陣によるフルボイス付きのビジュアルノベルとなっています。

敷島杏役：中島由貴

(株)岩倉不動産の新卒社員。

大卒1年目。就職予定だった中堅不動産会社が入社日に倒産。

母子家庭で貧しく、お金につられて岩倉不動産に就職する事に。

オバケは苦手で拒否反応しかなかったが、岩倉との仕事を通じてオバケに対して向き合う姿勢に変化が現れていく。

岩倉哲也役：新垣樽助

(株)岩倉不動産の社長。

表面上は普通の不動産管理会社だが、裏ではオーナーから依頼を受けて事故物件の室内調査を実施し、オバケ不在証明書を出すことで不動産資産価値の減少を食い止めるための不動産コンサルティングを行う。

オバケがいないことを証明する仕事をしているが、その存在を否定しているわけではなく、むしろ“ニオイ”で察知することができる。

真山文雄役：大野智敬

(株)岩倉不動産の社員。

定職に就かずプラプラしていたところ、叔父である岩倉のコネで岩倉不動産に入社。

極度の楽観主義者で、オバケの存在は一切信じていない。

中島由貴×新垣樽助×大野智敬×児玉和俊による「キャスト座談会」を公開

TapNovel配信を記念して、作品にご出演いただいた中島由貴さん、新垣樽助さん、大野智敬さん、そして原作者の児玉和俊さんを迎えて、キャスト座談会を行いました。

本対談は、創刊31周年の業界No1の声優雑誌「声優グランプリ」の公式YouTubeチャンネルと、児玉和俊さんのYouTubeチャンネルである『オバケ調査のカチモードちゃんねる』のコラボ企画になっています。

『告知事項あり。キャスト座談会（前編）』

前編では、キャストの皆様を中心に作品内容やキャラクターについて語っていただきました。

前編

https://youtu.be/tGoWViGfPXs

『告知事項あり。キャスト座談会（後編）』

後編では、カチモード代表の児玉和俊氏を中心にオバケトークをさせていただきました。

後編

https://youtu.be/J0yc4aBWIyA

キャストによるサイン色紙プレゼントキャンペーンを開催！

TapNovelフルボイス配信を記念して、作品にご出演いただいた中島由貴さん、新垣樽助さん、大野智敬さんのサイン色紙をプレゼントするキャンペーンを開催いたします。

＜開催期間＞

2026年4月10日（金） ～ 4月26日（日）23：59まで

※上記期限を過ぎた応募は無効となります。

▼応募方法

1：TapNovel公式Xアカウント（@tapnovel）をフォロー。

2：TapNovelで配信中の作品を読んで、該当する投稿に感想をつけて引用リポスト。

※該当ポストは以下の公式Xを参照＜TapNovel公式X(https://x.com/tapnovel)＞

中島由貴さんサイン色紙プレゼント新垣樽助さんサイン色紙プレゼント大野智敬さんサイン色紙プレゼント『告知事項あり。～事故物件のオバケ調査会社～』あらすじ

『就職先は、事故物件専門のオバケ調査会社でした。』

この会社には、裏稼業があった――

就職試験で社長の岩倉に連れられて入った部屋で、

敷島杏は異様な“ニオイ”を感じる。

後にその部屋が所謂“事故物件”であることを知らされ、

オバケ嫌いだがそれを感じる能力を有する彼女に

高額の初任給が提示される。

(株)岩倉不動産は、事故物件を専門に室内調査を行う

会社だったのだ。

オバケ調査を行う(株)カチモードの児玉和俊氏

全面協力のもと、実話に基づいた衝撃の物語。



＜キャラクターボイス＞

敷島杏：中島由貴

岩倉哲也：新垣樽助

真山文雄：大野智敬

＜原作＞

『告知事項あり。その事故物件で起きること』

著：児玉和俊

関連リンク

▼TapNovel『告知事項あり。～事故物件のオバケ調査会社～』

https://tapnovel.com/stories/32800

前編動画：YouTubeチャンネル「声優グランプリ」

https://youtu.be/tGoWViGfPXs

後編動画：YouTubeチャンネル「オバケ調査のカチモードちゃんねる」

https://youtu.be/J0yc4aBWIyA

TapNovel公式X

https://x.com/tapnovel