BL作家22名描き下ろし豪華小冊子プレゼント！「BLアワード2026特典小冊子」配布フェア詳細決定！

株式会社サンディアス

株式会社サンディアス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井出洋、以下当社）が運営するBL情報サイト「ちるちる」は2026年4月17日（金）、2025年刊行の商業BL作品を対象としたランキング「BLアワード2026」の結果を発表予定。これに伴い、主要電子書籍ストア、未来屋書店およびコミコミスタジオ通販にて、対象作品を買うと豪華小冊子がもらえる「BLアワード2026特典小冊子」配布フェアを開催いたします。

■今年のテーマは「小さい頃なりたかった職業」――ここでしか見られない特別な物語に注目

BLアワードは、BLファンの投票によって決定する商業BLマンガ、小説などの年間ランキング。当社が運営するBL情報サイト「ちるちる」が毎年開催し、2026年4月17日(金)午前10時に結果を発表する「BLアワード2026」で第17回を迎える商業BL作品の“総選挙”です。

▼BLアワード2026のノミネート作品一覧を掲載した特設サイト

https://www.chil-chil.net/voteNominate/e/2026/

BLアワードの名物とも言えるのが特典小冊子のプレゼントフェア。毎年、人気・注目のBL作家による描き下ろしマンガを数多く収録した小冊子が、主要電子書籍ストアおよび紙書籍取り扱い書店にて購入条件を満たすとプレゼントされます。

今回の小冊子には「小さい頃なりたかった職業」をテーマに描き下ろされた2ページマンガを収録。ちるちる編集部が注目する22作品の、ここでしか見られない特別な物語をぜひお楽しみください。

■紙・電子共通！期間別で収録作品が異なる特典小冊子が登場

今回は、紙版・電子版ともに対象期間を2回に分け、期間ごとに収録作品が異なる小冊子(全2種)をご用意。第一弾の対象期間に条件を満たした場合は「BLアワード2026特典小冊子 ちるおselect」、第二弾の対象期間に条件を満たした場合は「BLアワード2026特典小冊子 ディアスselect」を配布いたします。各対象期間と小冊子の収録作品につきましては、本記事後半をご参照ください。

■表紙は熊猫先生描き下ろし！オリジナルキャラクター「ちるお」は警察官、「ディアス」は科学者に――2冊で完成する豪華表紙

表紙は前回に引き続き、繊細な作画と絢爛な世界観で人気のBL作家・熊猫先生の描き下ろし！今回のテーマ「小さい頃なりたかった職業」に合わせ、ちるちる公式キャラクターの「ちるお」は警察官、「ディアス」は科学者の衣装に身を包んでいます。

さらに今回は、冊子によって表紙も変わる豪華仕様！それぞれの冊子の表紙をぴったり並べると1枚のイラストがつながる仕様になっていますので、ぜひ両期間チェックして、あわせてご堪能ください。

「BLアワード2026特典小冊子」寄稿作家・作品(作家五十音順、敬称略)

本小冊子ではBLアワード2026ノミネート作品の中から注目の22作品の2ページ描き下ろしマンガを収録。

【第一弾】「BLアワード2026特典小冊子 ちるおselect」

下記11作品の描き下ろしマンガを収録

● 赤色マッシュ 『愛の刺青』

● 薄井いろは『口の中に甘く触れて』

● 飾『風の色まで憶えてる』

● 砂藤シュガー『北山くんと南谷くん 5』

● ダヨオ『恋地獄で待つ』

● Hiカロリー『愛の温度を教えてよ』

● まっけ『Subになれたら褒めてやる』

● りーるー『完熟セックスフレンド』

● りんごの実『兄弟失格』

● 厘てく『カメレオンはてのひらに恋をする。 3』

● ヲリコリコ『愛しものに蓋』

【第二弾】「BLアワード2026特典小冊子 ディアスselect」

下記11作品の描き下ろしマンガを収録

● あめきり 『ちょっと待とうよ、春虎くん 2』

● えだちほほ 『ヒメにいはおぢさん』

● おどる 『春のデジャヴに踊れ』

● 桂小町 『ジュリエットを撃て 2』

● キタハラリイ 『ブラットテイマー/ジョーカー』

● 塩味ちる 『父の愛人』

● 峠本 『バニラの甘さを証明せよ』

● nocori 『寮舎のイケメン同僚は至高のプレイメイト 完全版』

● 冬房承 『のけもの共に祝福を』

● まちば 『寮母(♂)さんはオカズでいたい。』

● Luria 『真夜中の俺を見て 2』

待望の年間商業BLランキング「BLアワード2026」投票結果は、2026年4月17日（金）午前10時に、ちるちるにて発表されます。



BL情報サイト「ちるちる」

https://www.chil-chil.net/

「BLアワード2026特典小冊子」配布フェア概要

4月17日（金）午前10時～順次開催予定

下記対象期間中に対象作品を2冊以上ご購入で、期間ごとに収録作品が異なる小冊子を配布いたします。

※それぞれの期間でもらえる冊子が異なりますのでご注意ください。

※対象作品は第一弾、第二弾ともに共通ですが、ラインナップは書店ごとに異なります。

※そのほか詳しい配布条件は各書店で異なりますので、各書店掲載の条件をご確認ください。

【第一弾】

対象期間：2026年4月17日(金)10:00～4月30日(木)23:59

配布小冊子: 「BLアワード2026特典小冊子 ちるおselect」

【第二弾】

対象期間：2026年5月1日(金)0:00～5月14日(木)23:59

配布小冊子: 「BLアワード2026特典小冊子 ディアスselect」

■電子書籍「BLアワード2026特典小冊子」配布フェア

開催：コミックシーモア、ブックライブ、Renta!、アニメイトブックストア、honto

＜コミックシーモア＞

フェア期間：

【第一弾】 2026年4月17日(金)10:00～4月30日(木)23:59

【第二弾】 2026年5月1日(金)0:00～5月14日(木)23:59

特典配布時期：

2026年5月下旬頃(サイト内「重要なお知らせ」にて通知)

特典配布条件：

各期間中、キャンペーンページ掲載作品の中から2冊以上購入

備考：

20％ポイント還元キャンペーン

お支払い頂きました金額の20%分のポイント(最大1000ポイント)を後日お返しします。

[対象期間]

2026年4月17日(金)10:00 ～ 2026年5月14日(木)23:59

※ほか詳細は4月17日公開のコミックシーモア内キャンペーンページをご確認ください。

＜ブックライブ＞

フェア期間：

【第一弾】 2026年4月17日(金)10:00～4月30日(木)23:59

【第二弾】 2026年5月1日(金)0:00～5月14日(木)23:59

特典配布時期：

条件達成時に即時付与

特典配布条件：

各期間中、対象作品（46タイトル）を2冊以上購入

備考：

最大30%ポイントバックキャンペーン

ポイントバック対象期間中に対象作品を2冊以上購入で購入金額の20％相当、5冊以上購入で30％相当をポイントバック（後日付与）

[対象期間]

2026年4月17日(金)10:00～5月14日(木)

※【第一弾】【第二弾】の期間を通して実施

※対象作品等ほか詳細は4月17日公開のブックライブ内フェアページをご確認ください。

＜Renta!＞

フェア期間：

【第一弾】 2026年4月17日(金)10:00～4月30日(木)23:59

【第二弾】 2026年5月1日(金)0:00～5月14日(木)23:59

特典配布時期：

【第一弾】 2026年5月7日（木）予定

【第二弾】2026年5月21日（木）予定

特典配布条件：

対象作品を2冊以上購入orレンタル

備考：

対象作品ほか詳細は4月17日公開のRenta!内フェアページをご確認ください。

＜アニメイトブックストア＞

フェア期間：

【第一弾】 2026年4月17日(金)10:00～4月30日(木)23:59

【第二弾】 2026年5月1日(金)0:00～5月14日(木)23:59

特典配布時期：

条件達成時に即時付与（本棚へ追加）

特典配布条件：

各期間中、対象作品を2冊以上購入

備考：

対象作品ほか詳細は4月17日公開のアニメイトブックストア内フェアページをご確認ください。

＜honto＞

フェア期間：

【第一弾】 2026年4月17日(金)10:00～4月30日(木)23:59

【第二弾】 2026年5月1日(金)0:00～5月14日(木)23:59

特典配布時期：

【第一弾】 2026年5月15日(金)頃

【第二弾】 2026年5月22日(金)頃

特典配布条件：

1.特集ページ上でエントリー

2. 各期間中に、対象作品（1,500シリーズ以上）を2点以上購入

備考：

対象作品ほか詳細は4月17日公開のhonto内キャンペーンページをご確認ください。

■紙書籍「BLアワード2026特典小冊子」配布フェア

開催：未来屋書店（全国の店舗およびオンラインストア）、コミコミスタジオ通販

＜未来屋書店（全国の店舗およびオンラインストア）＞

フェア期間：

【第一弾】 2026年4月17日(金)10:00～4月30日(木)

【第二弾】 2026年5月1日(金)10:00～5月14日(木)

特典配布条件：

各期間中に対象作品を2冊以上購入

備考：

小冊子はなくなり次第終了となります。

対象作品ほか詳細は各店舗にてご確認ください。

店舗では対象作品に目印のシールが貼付されています。

＜コミコミスタジオ通販＞

フェア期間：

【第一弾】 2026年4月17日(金)10:00～4月30日(木)23:59

【第二弾】 2026年5月1日(金)0:00～5月14日(木)23:59

特典配布条件：

各期間中、同じご注文内にて対象の書籍を2冊ご購入ごとに、または対象のCDを1枚ご購入ごとに1部配布

備考：

対象作品ほか詳細は4月17日公開のコミコミスタジオ内フェアページをご確認ください。