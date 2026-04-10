『Reebok × atmos × 攻殻機動隊』トリプルコラボレーションモデルが登場

Foot Locker atmos Japan合同会社

「atmos」より、「Reebok」の名作”INSTAPUMP FURY”をベースに、「攻殻機動隊」とトリプルコラボレーションしたモデルが登場いたします。

本作は、「攻殻機動隊」の主人公である『草薙素子(くさなぎ もとこ)』をデザインに採用しており、彼女の背中に無数のケーブルが接続される象徴的なシーンをモチーフにいたしました。

インナーソールに『草薙素子』のビジュアルを配し、彼女の背中に接続されたケーブルがアッパー全体へと伸びていくようなデザインを表現。

「Reebok」の“INSTAPUMP FURY”を象徴するHEXALITE cushioningやロゴには、「攻殻機動隊」を彷彿させるターコイズブルーで配色。シュータン裏には作品のサブタイトル「People love machines in 2029 A.D.」と、かかと部分の左足には「攻殻機動隊」、右足には「GHOST IN THE SHELLE」の文字が施されています。

シューズボックスまでデザインと連動した仕様となっており、ファン垂涎の一足が完成いたしました。

【PRODUCT】

Reebok x atmos x GHOST IN THE SHELL

No: 100249524

Price: 29,700円（税込)

Size: 23.0cm - 29.0cm,30.0cm

Release: 2026年4月18日(土) 発売予定

展開店舗：atmos各店、atmosオンラインショップ

『Reebok × atmos × 攻殻機動隊』トリプルコラボレーションシューズ抽選詳細

2026年4月11日(土) 9時00分 - 4月17日(金)8時59分まで

https://www.atmos-tokyo.com/lp/atmosxghostintheshell

本モデルは、2026年4月11日(土)よりatmosオンラインショップに抽選開始、4月18日(土)よりatmos各店およびatmosオンラインショップにて発売いたします。

『河村康輔 × atmos × 攻殻機動隊 』トリプルコラボレーションTシャツもラインナップ

『Reebok × atmos × 攻殻機動隊』トリプルコラボレーションモデルシューズの発売に付随し、グラフィックアーティスト「河村康輔」氏と「atmos」、「攻殻機動隊」によるトリプルコラボレーションTシャツの再発売も決定。

【PRODUCT】

MAASU-TS070MAASU-TS070/BackMAASU-TS071MAASU-TS072

GHOST IN THE SHELL × Kosuke Kawamura × atmos T-shirt

No: MAASU-TS070 , TS071 , TS 072

Price: 12,100円（税込) / Size: M、L、XL、XXL

Release: 2026年4月18日(土) 発売予定

展開店舗：atmos各店、atmosオンラインショップ

『河村康輔 × atmos × 攻殻機動隊 』トリプルコラボレーションTシャツ抽選詳細

2026年4月11日(土) 9時00分 - 4月17日(金)8時59分まで

https://www.atmos-tokyo.com/lp/atmosxghostintheshell(https://www.atmos-tokyo.com/lp/atmosxghostintheshell)

本コラボレーションアイテムは、宮城県仙台市を拠点に、シルクスクリーンを中心としたTシャツ制作を総合的に手がけるデザインファクトリー「AZOTH(アゾット)」社にてプリントを実施。

作品公開の時代とも重なる1990年代に、アメリカで主流だったシルクスクリーンの手法をもとに、現代の技術で再構築。独自の理論とノウハウで分けた15版でプリントしています。

グラフィックアーティスト河村氏の緻密なデザインに、そのプリント技術を再現した手法を落とし込むことで、『攻殻機動隊』の当時の風合いを感じさせるこだわりのTシャツが3モデル完成いたしました。

本モデルは、2026年4月11日(土)よりatmosオンラインショップに抽選開始、4月18日(土)よりatmos各店およびatmosオンラインショップにて発売いたします。

https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。

https://reebok.jp/(https://reebok.jp/)

リーボックは、フィットネスにルーツを持つ、象徴的かつ革新的なスポーツカルチャーブランドで、その歴史は1895年にまで遡ります。スポーツの在り方を変えた“アスレチックシューズ”に代表されるように、今もなお、業界を前進させるイノベーションを取り入れ続けています。今日まで、リーボックはアクティブ、ライフスタイル、スポーツ、とそれぞれの分野に精通し、あらゆるシーンにマッチする高品質でモダンなスタイルを提供しています。また、プロから愛好家まで、全てのアスリートに向け、ポテンシャルを最大限に発揮する機会、製品、インスピレーションの提供に努めています。現在では、世界80か国、約400の独立型店舗があり、国内は11店舗を構えています。

アーティスト/グラフィックデザイナー。1979年広島県生まれ。コラージュアーティストとしてアーティストとのコラボレーションや国内外での個展、グループ展に多数参加。代表作に大友克洋氏の初の大規模原画展『大友克洋GENGA展』（2012）メインビジュアル制作やAKIRAを使用したコラージュ作品「AKIRA ART WALL PROJECT」の発表（2019）、Oasisデビュー30周年記念バンドロゴ（2024年）など。現在もアパレルブランドへのグラフィックワーク、ジャケット、書籍の装丁、広告デザイン、アートディレクションで活躍している。2021年にUTのクリエイティブディレクターに就任。