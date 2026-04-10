【母の日ギフト早割20％OFFクーポン】30個限定「国産竹トング」進呈！杉蒸篭「蒸とら」鍋付きセット
創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、母の日にあわせて、当社特製杉蒸篭「蒸とら」鍋付きセットの20％OFFクーポン配布、また先着30セット限定で「【国産】竹U字トング 21cm」をプレゼントするweb注文限定企画を、2026年4月10日正午から4月28日正午まで実施いたします。
＜販売期間：2026年4月10日（金）正午 ～ 4月28日（火）正午＞
【早割！母の日30セット限定】20％OFFクーポン・竹トングおまけ付き【蒸とら】杉蒸篭（せいろ）直火・IH対応ステンレス鍋セット
https://www.taketora.co.jp/c/cooking/1cookware/sa00382
「蒸とら」は、日本の台所で長く親しまれてきた蒸し料理の良さを、現代の暮らしに取り入れやすくした杉蒸篭です。本体を厚く深めに設計し、杉のやわらかな木肌と竹のしなやかさを活かすことで、食材にじんわりと均一に熱を伝え、野菜はみずみずしく、肉や魚はふっくらとした仕上がりに。素材本来の味わいを引き立てる調理道具として、日々の食卓に自然の力を取り入れることができます。
今回の特典としてお付けする「国産竹U字トング 21cm」は、竹ならではの軽さと適度なしなりが特長で、蒸篭料理の取り分けにも使いやすい一本です。先端は食材をやさしくつかめる形状で、調理中から食卓まで幅広く活躍します。金属製とは異なり、器や蒸篭を傷つけにくい点も、自然素材ならではの特長です。
竹や木といった自然素材の道具は、使い込むほどに手になじみ、経年変化とともに味わいを深めていきます。日々の料理時間にぬくもりを添え、道具を育てる楽しさを感じられるのも大きな魅力です。当社では、こうした自然素材の特性を活かし、暮らしに寄り添う製品づくりに取り組んでいます。
■キャンペーン概要
・20％OFFクーポン配布！
・蒸とら鍋付きセット先着30セット限定で国産竹U字トングをプレゼント！
・web注文限定です。電話注文など、その他のご注文は受け付けておりません。
・母の日仕様のラッピング＆メッセージカードをご希望の場合には対応いたしますので、ご注文時にご選択ください。
※お届け日を5月10日（日）にお選び頂いた場合、配送の混雑が予想されますので、お届けが前後する場合があります。ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。
特典の対象は、鍋付きセットの18cm・24cm、さらに1段・2段のすべてのバリエーションにご用意しています。用途やご家庭のスタイルに合わせてお選びいただけるため、初めて蒸篭を使う方から、すでに愛用されている方まで幅広くお楽しみいただけます。忙しい毎日の中でも、蒸し料理を囲むひとときは、心をほどき、会話をやさしくつなぐ特別な時間へと変わります。この機会にぜひ、蒸篭のぬくもりとともに、穏やかな時間を楽しんでみませんか。
【動画】切って蒸すだけ！簡単＆ヘルシー＆時短料理。食卓華やぐせいろ料理で素材のうまみをそのまま味わう！杉蒸篭「蒸とら」の使い方
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rGL-YMfx6Mg ]
＜販売期間：2026年4月10日（金）正午 ～ 4月28日（火）正午＞
【早割！母の日30セット限定】
20％OFFクーポン・竹トングおまけ付き
【蒸とら】杉蒸篭（せいろ）
直火・IH対応ステンレス鍋セット
本体を厚く、深めに改良
杉材と竹材を適所に使い
調理性・耐久性を向上
18cm 24cm 2段 1段
中華せいろ 蒸籠 セイロ
販売価格 6,270円（税込）～
https://www.taketora.co.jp/c/cooking/1cookware/sa00382
蒸篭使い方（レシピ）
https://www.taketora.co.jp/c/special/staff-seiro
■竹虎 （株）山岸竹材店
会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店
所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）
代表取締役：山岸 義浩
創 業：1894年（明治27年）
資 本 金 ：1000万円
事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工
竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売
Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/
※高知家健康経営アワード2021
※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞
※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞
※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝
※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞
■本プレスリリースに関するお問い合わせ先
竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）
E-Mail：info@taketora.co.jp
＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店
〒785-0024 高知県須崎市安和913-1
TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）