【母の日ギフト早割20％OFFクーポン】30個限定「国産竹トング」進呈！杉蒸篭「蒸とら」鍋付きセット

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、母の日にあわせて、当社特製杉蒸篭「蒸とら」鍋付きセットの20％OFFクーポン配布、また先着30セット限定で「【国産】竹U字トング 21cm」をプレゼントするweb注文限定企画を、2026年4月10日正午から4月28日正午まで実施いたします。

＜販売期間：2026年4月10日（金）正午 ～ 4月28日（火）正午＞

【早割！母の日30セット限定】20％OFFクーポン・竹トングおまけ付き【蒸とら】杉蒸篭（せいろ）直火・IH対応ステンレス鍋セット

https://www.taketora.co.jp/c/cooking/1cookware/sa00382

「蒸とら」は、日本の台所で長く親しまれてきた蒸し料理の良さを、現代の暮らしに取り入れやすくした杉蒸篭です。本体を厚く深めに設計し、杉のやわらかな木肌と竹のしなやかさを活かすことで、食材にじんわりと均一に熱を伝え、野菜はみずみずしく、肉や魚はふっくらとした仕上がりに。素材本来の味わいを引き立てる調理道具として、日々の食卓に自然の力を取り入れることができます。

今回の特典としてお付けする「国産竹U字トング 21cm」は、竹ならではの軽さと適度なしなりが特長で、蒸篭料理の取り分けにも使いやすい一本です。先端は食材をやさしくつかめる形状で、調理中から食卓まで幅広く活躍します。金属製とは異なり、器や蒸篭を傷つけにくい点も、自然素材ならではの特長です。

竹や木といった自然素材の道具は、使い込むほどに手になじみ、経年変化とともに味わいを深めていきます。日々の料理時間にぬくもりを添え、道具を育てる楽しさを感じられるのも大きな魅力です。当社では、こうした自然素材の特性を活かし、暮らしに寄り添う製品づくりに取り組んでいます。

■キャンペーン概要

・20％OFFクーポン配布！

・蒸とら鍋付きセット先着30セット限定で国産竹U字トングをプレゼント！

・web注文限定です。電話注文など、その他のご注文は受け付けておりません。

・母の日仕様のラッピング＆メッセージカードをご希望の場合には対応いたしますので、ご注文時にご選択ください。

※お届け日を5月10日（日）にお選び頂いた場合、配送の混雑が予想されますので、お届けが前後する場合があります。ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。

特典の対象は、鍋付きセットの18cm・24cm、さらに1段・2段のすべてのバリエーションにご用意しています。用途やご家庭のスタイルに合わせてお選びいただけるため、初めて蒸篭を使う方から、すでに愛用されている方まで幅広くお楽しみいただけます。忙しい毎日の中でも、蒸し料理を囲むひとときは、心をほどき、会話をやさしくつなぐ特別な時間へと変わります。この機会にぜひ、蒸篭のぬくもりとともに、穏やかな時間を楽しんでみませんか。

【動画】切って蒸すだけ！簡単＆ヘルシー＆時短料理。食卓華やぐせいろ料理で素材のうまみをそのまま味わう！杉蒸篭「蒸とら」の使い方

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rGL-YMfx6Mg ]

＜販売期間：2026年4月10日（金）正午 ～ 4月28日（火）正午＞

【早割！母の日30セット限定】

20％OFFクーポン・竹トングおまけ付き

【蒸とら】杉蒸篭（せいろ）

直火・IH対応ステンレス鍋セット

本体を厚く、深めに改良

杉材と竹材を適所に使い

調理性・耐久性を向上

18cm 24cm 2段 1段

中華せいろ 蒸籠 セイロ

販売価格 6,270円（税込）～

https://www.taketora.co.jp/c/cooking/1cookware/sa00382

蒸篭使い方（レシピ）

https://www.taketora.co.jp/c/special/staff-seiro

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）