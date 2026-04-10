異業種合同事業コンソーシアム『「 」 & WORKPLACE CONSORTIUM』が、東京・大阪2拠点で第二期活動開始

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、東京・大阪の2拠点体制で、企業横断の共創とイノベーション創出を加速する異業種合同事業コンソーシアム『「 」 & WORKPLACE CONSORTIUM（アンドワークプレイスコンソーシアム）』を、4月下旬より開始しますので、お知らせします。また初回キックオフイベントを、4月24日（金）＠東京、5月28日（木）＠大阪にて開催します。

1. 『「 」 & WORKPLACE CONSORTIUM』第二期の概要

昨今、企業を取り巻く環境変化が大きくなる中で、単独企業内だけでは新たな発想やイノベーションを生み出しにくくなっています。こうした状況を踏まえ、企業や業種の垣根を越えて人と知見が交わり、働く場や働き方を起点に新しい価値創出のヒントを得る場として、『「 」 & WORKPLACE CONSORTIUM』は開始しました。

2025年に東京を中心として展開してきた活動を基盤に、2026年度は新たに大阪拠点を開設し、東京・大阪の2拠点体制へと拡張します。それぞれ成果発表会を含めた全5回の活動を予定しています。

また第二期の開始にあたり、2025年の活動報告と2026年の新たな展開を紹介するキックオフイベントを開催します。当日は活動説明に加え、ゲストスピーカーによる講演やトークセッション、異業種交流会を実施予定です。参加企業にとって、新たなビジネスの着想や企業横断のつながりを生む機会となることを目指します。

2. イベントの詳細

（1）東京開催

日時 ：4月24日（金）18:00～21:00（受付開始17:30～）

参加費 ：無料

場所 ：ARCH 虎ノ門インキュベーションセンター ARCH マグネットルーム

アクセス ：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 4階

ゲスト ：株式会社NTTデータグループ独立社外取締役、株式会社リコー独立社外取締役

元TDK株式会社会長 石黒 成直 氏

講演テーマ：企業のイノベーション創出に向けた課題と打開策

イベント詳細ページ：https://note.com/and_workplace/n/nc8f9bd55c861

参加申込フォーム ：https://forms.gle/2DcPUzaYSAuprPSx9

取材申請フォーム ：https://forms.gle/RpLtWcBHVZUsRgQY9

（2）大阪開催

日時 ：5月28日（木）18:00～21:00（受付開始17:30～）

参加費 ：無料

場所 ：コクヨ大阪本社（今春移転予定）

アクセス ：大阪府大阪市北区大深町 5-54 グラングリーン大阪 14階

ゲスト ：関西学院大学 イノベーション・システム研究センター長 玉田 俊平太 氏

講演テーマ：日本企業のイノベーションのジレンマと、その打開策とは

イベント詳細ページ：http://note.com/and_workplace/n/n52a7f04ab16f

参加申込フォーム ：https://forms.gle/RNMLChVipuWZfCiA9

取材申請フォーム ：https://forms.gle/V3APGbrEvHnuGFDw8

（3）プログラム（東京・大阪共通）

18:00～ 2025年の活動報告、2026年の計画

18:30～ 基調講演

19:15～ トークセッション

20:00～ 懇親会 軽食・お酒類をご用意しております

20:50～ 締めの挨拶

（4）お問い合わせ先

アンドワークプレイス事務局 andworkplace_consortium@kokuyo.com

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

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【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/