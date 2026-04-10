【中村ゆりか】5月公開映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」主題歌『Aishiteru』5/13配信リリース決定！！劇中音楽は音楽プロデューサーCHIHIROが担当、サントラ発売も決定！

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映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」2026年5月15日公開 映画 「チェイサーゲームW 水魚の交わり」

菅井友香・中村ゆりかがW主演を務めたドラマ「チェイサーゲームW」は、ゲーム業界のリアルと女性同士の恋愛を繊細に描き、GagaOOLalaの視聴ランキングでジャンル “全世界1位” を記録するなど、日本にとどまらず 中国・韓国などアジアを中心に世界各国で熱狂的なファンの支持を獲得。ファン待望の続編、映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」が2026年5月15日、全国公開される。本作では、恋人から家族へと関係を変え、ともに歩むことを選んだふたりの“その後”が描かれる。時間の経過とともに移ろう想い、人生の選択のなかで揺れ動く感情。ともに暮らす日々の中で生まれる葛藤や、素直になれないもどかしさをリアルに映し出しながら、女性同士の恋愛を軸に、“誰かを愛すること”の喜びと痛みを丁寧に紡ぐ物語となっている。

映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」でW主演・主題歌を務める中村ゆりか。主題歌『Aishiteru』の配信リリースが5/13(水)に決定！ジャケットビジュアル解禁も！

中村ゆりか『Aishiteru』 5/13(水) 配信リリース

主題歌『Aishiteru』の作詞・作曲・プロデュースはCHIHIROが担当し、中村も作詞に参加している。ドラマシリーズから劇場版へと続く、樹と冬雨、2人の物語と、その先にある“永遠”を感じさせる楽曲に仕上がっている。

『Aishiteru』は、5月13日(水) 配信リリースが決定！5月15日(金)公開 映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」の樹と冬雨の物語を、音楽でも彩る。

＜中村ゆりか コメント＞

ドラマ「チェイサーゲームW2 美しき天女たち」のエンディング曲『L.o.v.e.』に続き、映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」の主題歌を担当させていただけた事が本当に嬉しいです。樹と冬雨、2人で歩んできた日々をこの『Aishiteru』に大切に重ねたので、ぜひ映画とともに聴いてください。

映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」の劇中音楽、主題歌『Aishiteru』は音楽プロデューサーCHIHIROが担当！サウンドトラックCDの発売も決定！

チェイサーゲームW 水魚の交わり（Original Soundtrack）

映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」の劇中音楽は、女性の共感を呼び、数々のデジタルヒットを生み出してきたシンガーソングライター／音楽プロデューサーのCHIHIROが担当。

さらに、W主演および主題歌を担当する中村ゆりかもオブザーバーとして制作に参加。物語の繊細な感情の機微を、音楽面からも丁寧に表現している。劇中には、3月25日に配信リリースされた『私のType』ピアノバージョン（歌：中村ゆりか）も使用。主人公・樹と冬雨が互いを想い合う心情を重ねた演出も見どころのひとつとなっている。

劇場版楽曲を収録したサウンドトラックのCDリリースも決定している。

＜CHIHIRO コメント＞

今回、劇中音楽と主題歌の音楽プロデュースを担当させていただきました。ドラマシリーズから拝見していた作品に関わることができ、とても光栄です。恋が愛へと重なっていく2人の想いを、音楽でそっと支えられていたら嬉しく思います。ゆりかちゃんが歌う主題歌にも、ぜひご注目ください。

＜映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」本予告＞

本日より映画の本予告が解禁となり、本篇の物語を予感させる映像とともに主題歌『Aishiteru』、劇中音楽も一部解禁となった。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8jW1RozFX9g ]

映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』

公開日：2026年5月15日

出演：菅井友香 中村ゆりか

岡本望来 黒谷友香 ／ 伊藤歩

原作：「チェイサーゲーム」 漫画原作：松山洋 漫画：松島幸太朗

脚本：アサダアツシ 監督：太田 勇

製作幹事：サイバーコネクトツー

製作プロダクション：ダブ

配給：NAKACHIKA PICTURES

(C)2026映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』製作委員会

公式サイト：https://chasergamew-movie.jp/

◇ 中村ゆりかプロフィール

俳優。アーティスト。2011年映画『5windows』主演でデビュー。NHK連続テレビ小説『まれ』出演、ドラマ『ギルティ』で兄への偏愛に狂う瑠衣役で注目を集め憑依型の芝居と評されるなど、繊細な感情表現と役柄に心酔する確かな演技力で、高い評価を得ている。2026年ドラマ『略奪奪婚』で演じた相葉えみるの狂気的に夫を愛する姿も話題に。

2022年『浮ついたHeart』でアーティストデビュー。2025年、自身初となる5都市ワンマン音楽ツアー『MOONOVA』を成功させ、2026年『4U GALAXY』ツアーも決定、俳優とアーティスト多分野での表現活動を続けている。

中村ゆりか Official Site：https://nakamurayurika.fanpla.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/yurikanakamura_official

公式X：https://twitter.com/yurikanakamura4

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yurikanakamura_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/@YURIKA_official

◇ CHIHIROプロフィール

シンガーソングライター／作詞・作曲を手がける女性音楽プロデューサー。自身のアーティスト活動では、“叶わない恋”“報われない恋”といったリアルな恋愛の葛藤をテーマにした「泣き歌」で多くの女性の共感を集め、数々のデジタルヒットを生み出している。YouTubeチャンネルの総再生回数は1億回を突破。

代表曲『Lovely Couple』はSNS総再生回数30億回を記録し、TikTokでのダンス動画を中心に大きな話題を呼んだ。TikTokチャートには12週連続でランクインし、2025年には日清食品「カップヌードル」CM「めちゃハマるシナモロール篇」に起用。さらに2026年には「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」最優秀バイラル賞にノミネートされ注目を集めている。

また音楽プロデューサーとしても活躍し、有華、浜野はるき、中村ゆりか（女優）など、幅広い女性アーティストへの楽曲提供・プロデュースを手掛けている。有華『Partner』はストリーミング総再生7,000 万回、ミュージックビデオ再生1,400万回、SNS 総再生回数15億回を記録し大きな話題を集めた。浜野はるきの『Princess GaL』『ギジコイ』はTikTokチャートやBillboard Weekly Top 20にランクインするなど手掛ける楽曲はバズを生み、高く評価されている。

心に刺さるリアルな言葉と中毒性のあるメロディで、女性音楽プロデューサーとして確固たる地位を築いている。

■リリース情報

Digital Single「One」

2025.3.5 Digital Release

https://CHIHIRO.lnk.to/One

■CHIHIRO Official Site：https://chihiro.fanpla.jp/

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@chihirostyle

■公式X：https://x.com/chihiro_style

■公式Instagram：https://www.instagram.com/chihirostyle/

■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@chihiro_official

■テイチクエンタテインメント：https://www.teichiku.co.jp/artist/chihiro/