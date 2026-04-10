全湯制覇者が続々誕生の【京都銭湯 二十四節気 湯めぐり】 新企画 季節別チャレンジ「夏の二十四節気達成チャレンジ！」開催決定！

TOHOマーケティング株式会社夏の二十四節気達成チャレンジ！ポスター

京都市と京都銭湯（京都府公衆浴場業生活衛生同業組合）が主体となり、“湯道(https://yu-do.jp/)”を提唱する小山薫堂氏が代表理事を務める【湯道文化振興会】をアドバイザーに迎え、京都の湯文化＆季節の移ろいを愉しむことを目的とした１年間に及ぶラリー企画である【京都銭湯 二十四節気 湯めぐり】。昨年12月7日から好評開催中です。四季をさらに細かく六つずつに分け、季節の移ろいを表す言葉である“二十四節気（にじゅうしせっき）”をメインテーマにしています。この企画には、二十四節気（例：立夏など）ごと絵柄が変わる“二十四節気ステッカー”の収集を愉しむ【二十四節気コース】と、訪れた銭湯数に応じて達成証をプレゼントする【湯めぐりコース】の２つのコースがあります。組合加盟の京都市内の全銭湯を対象とした【湯めぐりコース】では、開始から2か月足らずの今年2月初旬には早くも第1号の全湯制覇者が登場するなど、熱い京都銭湯ファンが続々と参加しています。

そんな京都銭湯ファンの熱量をさらに高め、春の新生活から京都へ移住した方にも途中から【二十四節気 湯めぐり】を愉しんでいただけるよう、新企画“季節別チャレンジ”の開催が決定いたしました！これは特定の季節に限定し、その期間に収集できる“二十四節気ステッカー”をコンプリートした方全員に参加賞のノベルティをプレゼントし、さらに抽選で素敵な賞品が当たるという企画。第1弾は夏の六節気である＜立夏・小満・芒種・夏至・小暑・大暑＞の６つのステッカーをコンプリートする、題して【夏の二十四節気達成チャレンジ！】を開催いたします。

開催期間は、夏の最初の二十四節気である“立夏”が始まる5月5日（火・祝）から、夏の最後の二十四節気である“大暑”が終わる8月6日（木）までの約3か月間。ちょうどＧＷ後半から夏休みまでの期間で、京都の新緑から真夏までの、汗ばむ季節の移ろいを感じながら、銭湯でサッパリと汗を洗い流すのに最高の時期となります。また、開始日の5月5日（火・祝）は立夏の初日であると共に“こどもの日”でもあります。今年4月から京都府・京都市の共同事業としてスタートした“子ども銭湯無料化事業”と奇しくも縁のあるスタート日。GWや夏休み期間に親子での参加もしやすいタイミングでもあり、まさに老若男女問わず楽しめる企画となります。

※参考：子ども入浴料金無料化事業について :https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000351881.html

【夏の二十四節気達成チャレンジ！】の参加方法は京都市内の銭湯で無料配布されているラリー冊子「二十四節気 湯めぐり帖」に、夏の二十四節気の６つのステッカーを集めて、指定の銭湯で提示すると、全員に参加賞として夏の六節気をあしらったオリジナルデザインの特製ポストカードをプレゼントします。さらにそのポストカードには切り離して使える応募ハガキが付いており、それを使って応募すると抽選で２０名様に夏にピッタリの素敵な賞品が当たります。

抽選賞品は本企画に協賛いただいた企業の人気商品の数々。まずは「(株)Produet」ご提供のオールインワンジェル【NELJAS After Sauna(https://neljas.net/)】＆「(株)Nova Clearly」ご提供の［SAUNA NOVA］サウナハット【Vaceous Sauna Hat Ver.3(https://saunanova.shop/?utm_source=store&utm_medium=main&utm_campaign=kyoto_poster)】＆京都銭湯で使用できる【回数券５枚】を付けた3点（ジェル・ハット・回数券）セットを５名様、そして「王子製薬(株)」ご提供の【Seika全（セイカゼン） シャンプー＆コンディショナー(https://oujisekken.co.jp/product/seika-zen/)】 をセットで１２名様、さらに「(株)池光エンタープライズ」ご提供の微炭酸飲料【kiyasume（きやすめ）(https://kiyasume.jp/)】１ケース２４本入りを３名様にと、総計で２０名様分の抽選賞品をご用意しました。いずれも夏の入浴がさらに嬉しくなる賞品ばかり！是非奮ってご参加ください。

京都銭湯ファンの方々も、新たに京都に住み始めた方も、子ども入浴料金無料をきっかけにした親子も、そして暑い暑い京都の夏を生きる全ての人が愉しめる【夏の二十四節気達成チャレンジ】！

ぜひ、夏の京都銭湯でさっぱりと汗を洗い流して、素敵な賞品をゲットしよう！

【夏の二十四節気達成チャレンジ】概要

■実施期間：2026 年 5 月 5 日（火・祝）～8 月 6 日（木）まで

(“立夏”の初日～“大暑”の最終日まで)



■概要：

夏の二十四節気の計６つをコンプリートして、指定の引換銭湯（＊１）にて提示した方全員に、応募ハガキ付きポストカードをプレゼント！応募ハガキを送ると、抽選で素敵な賞品が当たるキャンペーン。

＊１：大徳寺温泉・松葉湯・東雲湯・初音湯・壬生湯・旭湯・小町湯・石田湯・太秦温泉・湯～とぴあダイゴ

応募ハガキ付きポストカード

■参加方法：

１：京都市内の京都浴場組合加盟のお好きな銭湯に入浴し、夏の六節気ステッカーを集める

２：引換銭湯で六節気全てのステッカー＆湯めぐり帖提示で応募ハガキ付きポストカードをプレゼント

３：応募ハガキに必要事項を明記のうえ、切手を貼って投函。

（当選結果は発送を持って代えさせていただきます）

■抽選賞品応募期間：7 月 23 日（木）～8 月 17 日（月）

■対象となる六節気：

立夏（りっか）= ５月５日（火・祝）～２０日（水）

小満（しょうまん）= ５月２１日（木）～６月５日（金）

芒種（ぼうしゅ）＝６月６日（土）～２０日（土）

夏至（げし）＝６月２１日（日）～７月６日（月）

小暑（しょうしょ）＝７月７日（火）～２２日（水）

大暑（たいしょ）＝７月２３日（木）～８月６日（木）

■抽選賞品＝総計 ２０名様にプレゼント！

夏の六節気ステッカー●オールインワンジェル（1個）＆サウナハット（1個）＆京都銭湯回数券（5枚）の3点セット・・・5名様

(株)Produetご提供 オールインワンジェル 「NELJAS After Sauna」

(株)Nova Clearlyご提供 [SAUNA NOVA]サウナハット「Vaceous Sauna Hat Ver.3」

オールインワン（スキンケア）ジェル「NELJAS After Sauna」。

一般的に3セットすると言われてるサウナにおいて、フィンランド語で「4番目」を意味する「neljas」に由来。化粧品・乳液・美容液を１つで兼ね備えた設計と、原生林の林道を彷彿させる香りによって、サウナ愛好家に「4セット目の整い」を提案します。

【公式HP】https://neljas.net/

NELJAS After Sauna

SAUNA NOVAを代表するアイテム、Vaceous Sauna Hat Ver.3は、高断熱3層構造で頭部を熱からやさしく守り、快適なサウナ時間をサポートします。主張しすぎず、サウナ時間にそっと寄り添うデザインと、深く被れる設計、心地よい着用感で、自分だけの整い時間へと導きます。

【公式HP】SAUNA NOVA 公式サイト(https://saunanova.shop/?utm_source=store&utm_medium=main&utm_campaign=kyoto_poster)

＊カラーは選べません。

Vaceous Sauna Hat Ver.3

●王子製薬株式会社ご提供 「Seika 全（セイカゼン）」シャンプー＆コンディショナーセット・・・１２名様

『Seika 全（セイカゼン）』は、日本人の洗髪習慣に着目したスキンケア発想のシャンプーです。厳選された和漢の処方と現代テクノロジーが融合し、頭皮環境を整え、根元からふんわりと健康的な美髪へ導きます。 毎日のケアで「整える」習慣＝“全活” を。

※和漢由来のフレッシュグリーンリーフをイメージした香り設計です。

【公式HP】https://oujisekken.co.jp/product/seika-zen/

「Seika 全（セイカゼン）」シャンプー＆コンディショナー●株式会社池光エンタープライズご提供 微炭酸飲料「kiyasume」・・・３名様（１ケース２４本入り×３名分）

気が休まればそれでいい。kiyasume は、好きなときに好きなぶんだけ自由に飲んでほしい“飲むヒトまかせ”のリラクゼーションドリンク。ゆずフレーバーにアロエ、乳酸菌、グリシンをプラスした微炭酸で気持ちもリラックスへ。

【公式HP】https://kiyasume.jp/

【京都銭湯 二十四節気 湯めぐり】概要

kiyasume

■プロジェクトタイトル：湯道のまち 京都市 presents【京都銭湯 二十四節気 湯めぐり】

■実施期間：～2026年12月6日（日）まで好評開催中

■概要：二十四節気（にじゅうしせっき）ごとに絵柄が変わるステッカーを収集するコースと、京都市内の銭湯を巡るコースを愉しむ１年間に及ぶラリー企画。

※二十四節気とは？：1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたもので、季節の移り変わりを表す言葉（例：冬至・立春など）

【京都銭湯 二十四節気 湯めぐり】概要 :https://1010.kyoto/news/24_event/

二十四節気コース

二十四節気ごとに絵柄が変わるステッカーをプレゼント！

※数量限定・先着順（無くなり次第終了）

さらにステッカーを24種集めると抽選で50名様に永楽屋細辻伊兵衛商店の特製手ぬぐいが当たる！

＜参加方法＞

その一：京都市内のお近くの銭湯で「二十四節気 湯めぐり帖」（無料配布）を入手！

その二：京都市内のお好きな銭湯に入浴！

＊対象銭湯は京都市内の京都府公衆浴場業生活衛生同業組合加盟の銭湯

その三：銭湯の番台に「二十四節気 湯めぐり帖」を提示でステッカーを贈呈！

湯めぐりコース

訪れた銭湯の数に応じて達成証をプレゼント！

※京都市内の京都府公衆浴場業生活衛生同業組合加盟の全銭湯が対象

※訪問数（40・60・全制覇）に応じて達成証を進呈。

４０湯制覇はシルバーカード、６０湯制覇はゴールドカード、全制覇は京都銭湯特製の完湯（かんゆ）手形を進呈。

⇒「二十四節気コース」のステッカー24種収集と「湯めぐりコース」の全銭湯制覇を

両方達成した方には特別表彰状の贈呈式へご案内（場所・日時などは後日発表予定）

■主催：京都市 ／ 京都府公衆浴場業生活衛生同業組合

■特別協力：一般社団法人 湯道文化振興会

■企画・運営：TOHOマーケティング株式会社

■京都銭湯HP：https://1010.kyoto/

【京都銭湯 二十四節気 湯めぐり】 2026年12月6日（日）まで好評開催中！