アイコニックで革新的なスポーツカルチャーブランド『リーボック』とマリークワントのコラボレーションスニーカーが数量限定で登場！

株式会社 マリークヮント コスメチックス

株式会社 マリークワント コスメチックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：陶 正治）は、2026年4月17日（金）より、マリークワントオンラインショップにて、アイコニック且つ革新的なスポーツカルチャーブランド「Reebok（リーボック）」との初のコラボレーションスニーカーを数量限定発売いたします。

URL：https://www.maryquant.co.jp/special/reebok2026/

■ リーボック×マリクワの日常使いにぴったりのシンプルでベーシックなコラボスニーカー

アイコニック且つ革新的なスポーツカルチャーブランド「Reebok（リーボック）」と、“自由に 自分らしく ”がブランドコンセプトの「マリークワント」が、初のコラボレーションスニーカーを発売。

今回のコラボレーションでは、リーボックのテニススタイルのクラシックシューズに、マリークワントのアイコン「デイジー」を組み合わせ、日常使いにぴったりのシンプルでベーシックなスニーカーに仕上げました。

時代を超えて受け入れられるデザインと、レザー（牛革）を使用した上質な質感、テニスシューズ由来の履き心地の良さと耐久性を兼ね備えています。

マリークワントの象徴「デイジー」をオリジナルの織ネームにデザインし、インソールにもマリークワントのオリジナルロゴをプリント。

クリーンなルックスは、どんなスタイルにも合わせやすく、コーディネートの幅を広げます。

■ 商品一覧

ベースとなったのは、80年代のクラシックなテニスデザインをヒントに、シンプルな美しさを追求した「Reebok CLUB C 85 VINTAGE」。「Reebok CLUB C 85 VINTAGE」ならではの、サイドに配置された「Union Jack（英国旗）」の国イギリスは、マリークワントのルーツでもあります。

カラーは、マルチに活躍するホワイトとブラックの2色展開。軽量でクッション性に優れたEVAミッドソールを採用。

商品名： CLUB C 85 VINTAGE MQ スニーカー

カラー：ブラック

サイズ：S (23cm)、M(24cm)、L(25cm)

価格 ：\19,800（税込）

商品名： CLUB C 85 VINTAGE MQ スニーカー

カラー：ホワイト

サイズ：S (23cm)、M(24cm)、L(25cm)

価格 ：\19,800（税込）

※価格はすべて税込み表示です。

※価格・仕様は変更になる場合がございます。

マリークワントオンラインショップは、2026年4月10日（金）10:00 先行予約受付開始。2026年4月17日（金）10:00 発売

オンラインショップ：https://www.mq-onlineshop.com/ext/fashion/reebok2604.html

一部店舗にて、2026年4月24日（金）より発売。一部店舗詳細は、オフィシャルウェブサイトにてご確認ください。

オフィシャルウェブサイト：https://www.maryquant.co.jp/special/reebok2026/

■ Reebokについて

リーボックは、フィットネスにルーツを持つ、象徴的かつ革新的なスポーツカルチャーブランドで、その歴史は1895年にまで遡ります。

スポーツの在り方を変えた“アスレチックシューズ”に代表されるように、今もなお、業界を前進させるイノベーションを取り入れ続けています。

リーボックは、フィットネスにルーツを持つ、象徴的かつ革新的なスポーツカルチャーブランドで、その歴史は1895年にまで遡ります。

今日まで、リーボックはアクティブ、ライフスタイル、スポーツ、とそれぞれの分野に精通し、あらゆるシーンにマッチする高品質でモダンなスタイルを提供しています。また、プロから愛好家まで、全てのアスリートに向け、ポテンシャルを最大限に発揮する機会、製品、インスピレーションの提供に努めています。

現在では、世界80か国、約400の独立型店舗があり、国内は10店舗を構えています。

■ マリークワント コスメチックスとは

「自由に 自分らしく」― 1950年代にミニスカートを発表し、“スウィンギングロンドン”というカルチャームーブメントを創り出したファッションクリエイター、マリー・クワント。MARY QUANTのアイテムには、ありのままの自分を表現し、輝いてほしいという想いが込められています。

カラフルなコスメ、素肌を美しく整えるスキンケア、そして刺激的なファッションアイテムで「ルック」を作り上げる楽しみを感じていただくことが、MARY QUANTの願いです。

【会社概要】

会社名 ：株式会社 マリークワント コスメチックス

代表取締役社長 ：陶 正治

本社所在地 ：〒150-8336

東京都渋谷区渋谷1丁目7番6号 青山タイヨービル

事業内容 ：化粧品及び､ファッショングッズの製造・販売・輸出

公式HP ：https://www.maryquant.co.jp/

公式ECサイト ：https://www.mq-onlineshop.com/

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