【セミナー開催】調査の質を左右するサンプルサイズ設計～代表性と適切なn数の判断基準とは～

株式会社アスマーク調査の質を左右するサンプルサイズ設計～代表性と適切なn数の判断基準とは～

株式会社アスマーク（東京都渋谷区東、代表取締役：町田正一）は、2026年4月23日（木）13:00に、「サンプルサイズ設計」をテーマに、適切なサンプルサイズの考え方や出現率が低いターゲットを扱う際の工夫などを解説するショートセミナーをご案内いたします。

無料お申し込みはこちら :https://www.asmarq.co.jp/seminar/sample_size_260423/

このような方へお勧め

- 予算や期間を踏まえ、最適なサンプル数を判断したい方- 出現率が低く、十分なサンプル確保が難しい調査にお悩みの方- 「なぜこの人数なのか」という社内の問いに、自信を持って答えたい方

背景

コンパクトに専門知識を学ぶ、アスマークのショートセミナーシリーズです。



マーケティングリサーチの企画段階で、最も多くの方が頭を悩ませるのはサンプルサイズ（n数）の決定ではないでしょうか。

「ネットリサーチの結果は、本当に世の中の意見を代表しているのか？」

「サンプルサイズが少なすぎると、データに意味がなくなってしまうのではないか？」

リサーチの現場では、このような不安や疑問の声をよく耳にします。



本セミナーでは、こうしたリサーチ業務で必ずぶつかる“サンプルの代表性”や“適切なn数”の判断基準について解説いたします。



統計学的な理論値だけでなく、実務において何を根拠にn数を決めるべきか、その具体的な落としどころを整理。調査目的別の考え方や、出現率が低いターゲットを扱う際の工夫など、リサーチ実務に即した視点をお伝えします。

精度の高い意思決定を支える、調査設計のヒントが見つかるショートセミナーです。

セミナー概要

タイトル：調査の質を左右するサンプルサイズ設計～代表性と適切なn数の判断基準とは～

開催日時：2026.4.23(木) 13:00-13:20

定員 ：500 名

参加費用：無料

登壇者 ：株式会社アスマーク 営業部 山本 奈津美

参加特典：セミナー資料の無料配布

プログラム

- 「サンプルの代表性」はどこまで追求すべきか？- サンプルサイズの決定要因とコストの最適化- 少数サンプルにおけるデータの捉え方- まとめ

【 過去の関連セミナー 】

無料お申し込みはこちら :https://www.asmarq.co.jp/seminar/sample_size_260423/- 「ペルソナを作る=ひとりの人を深く知る」って思い込んでいませんか？リサーチで深める顧客理解とペルソナ活用の再考

https://a-streaming.asmarq.co.jp/movies/297

- 業界によって異なる「ヘビーユーザー」の正しい理解と解釈

https://a-streaming.asmarq.co.jp/movies/274

▶無料会員登録後、セミナーのアーカイブ動画をいつでもご視聴いただけます。

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株式会社アスマーク

＜ご参考＞

■アスマークのマーケティングリサーチ事業について

アスマークは、業界最大級のモニター基盤と多様なリサーチ手法を活かした提案力で、企業の意思決定を支援いたします。

https://www.asmarq.co.jp/



▼アスマークの主なリサーチ・ソリューション

・定量調査（ネットリサーチ）

・定性調査（グループインタビュー・デプスインタビュー）

・オンラインインタビュー

・訪問調査（ホームビジット）

・郵送調査

・会場調査（CLT）

・ホームユーステスト（HUT）

・海外調査（定性・定量）

・在日外国人調査

・学術調査（アカデミックリサーチ）

・難病稀少疾患調査

・障がい者調査



＜サービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社アスマーク

お問い合わせフォーム：https://www.asmarq.co.jp/form/inquiry_form/



【会社概要】

「生活者の意見を正確にお客様にご提供すること」をミッションに、業界最大規模のモニター基盤を活かしたマーケティングリサーチ事業を展開しています。

ISO認証を取得した厳格な管理体制のもと、徹底したパネル品質管理とプロによる企画から分析までを一気通貫で提供。

さらに、マーケティング活動に役立つリサーチセミナーを年間200件以上開催して情報発信するほか、リサーチ技術を応用したHR Tech事業も展開し、

クライアントの事業成長と組織活性化の両面を支援します。



会社名：株式会社アスマーク（ASMARQ Co., Ltd.）（東証スタンダード 証券コード：4197）

代表者：代表取締役 町田 正一

設立：2001年12月

本社：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー4F

事業内容：

（１）マーケティング・リサーチ事業（ネットリサーチ、グループインタビュー等）

（２）HR Techサービス（Humap）

（３）労働者派遣事業（許可番号：派13-311841）

会社ホームページ：https://www.asmarq.co.jp/

採用情報：https://www.asmarq.co.jp/saiyou/

運営メディア：https://a-streaming.asmarq.co.jp/（ウェビナー動画プラットフォーム「A-streaming」）