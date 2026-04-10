家族で楽しむ高原体験を今年も開催！地域とつながる「タングラムファミリーマルシェ」

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

斑尾東急リゾート（長野県信濃町、統括総支配人：上地 古弥 、以下「タングラム」）は、自然豊かな高原で家族みんなが楽しめる「タングラムファミリーマルシェ」（以下、「本イベント」）を 2026年 5 月より計 5 回開催します。地元の特産品や手作り品の販売、キッチンカー、ワークショップなど、多彩なイベントが目白押し。小学生以下のお子様はキッズパークの利用が無料となり、地元の方はもちろん、観光で訪れる皆さまにも高原リゾートならではの楽しいひとときをお約束します。

（主催：東急リゾーツ＆ステイ(株)、斑尾東急リゾート 後援：しなの町観光協会）

■「家族で楽しむ」がテーマ。キッチンカーやワークショップなど楽しい店舗が多数登場

本イベントは、一昨年 35 周年を迎えた斑尾東急リゾートが、地域の皆さまやご来訪のお客様への感謝の気持ちを込めて企画したものです。「家族で楽しむ」をテーマに、青空の下のゲレンデにキッチンカーやクラフト販売、体験型ワークショップなどバラエティに富んだ出店が並び、お子様から大人まで幅広い年代の方に向けて、斑尾の自然や地域資源の魅力を直接体感・再発見いただけるイベントです。

また、マルシェの開催日は、小学生以下のお子様は斑尾の人気スポット「キッズパーク」を無料でご利用可能。家族みんなが一日満喫できる企画をご用意しており、雨天時もホテル館内で実施するため、天候に左右されず安心です。

なお、地元の生産者やクリエイターの皆様からの出店も随時募集中です。参加ご希望の方は、公式の出店者申込みフォームからお申込みください。イベント詳細は、タングラム斑尾東急リゾート公式Instagram（https://www.instagram.com/tangram.madarao/）をご確認ください。

タングラムファミリーマルシェ開催概要

【開催日】全 5 回開催

第 1 回：2026 年 5 月 6 日（水・祝）

第 2 回：2026 年 6 月 21 日（日）

第 3 回：2026 年 7 月 12 日（日）

第 4 回：2026 年 9 月 13 日（日）

第 5 回：2026 年 10 月 12 日（月・祝）

【時 間】10：00～15：00

【開催場所】斑尾東急リゾート ※雨天時はホテルタングラム館内で開催

【出店者申込みフォーム】https://forms.gle/zafSkWj7GmHitW6r6(https://forms.gle/zafSkWj7GmHitW6r6)

【公式Instagram】https://www.instagram.com/tangram.madarao/

■私たちが提供する「体感型サステナブルリゾート」

リゾート施設においては、訪れるお客様やステークホルダーの皆さまに、リゾート地ならではの地域と自然と共生することの重要性を自ずと体感頂き、日常における環境意識の向上に繋がるきっかけを提供することが大切です。 東急不動産・東急リゾーツ＆ステイ・東急リゾートは、「リゾートの力で、地域に幸せな『めぐり』を」 をスローガンとして掲げ、「生物多様性を育む」・「地域の未来を創る」・「地域のエネルギーを活かす」という三つのテーマに基づき、楽しみながら地球や地域に優しく過ごすことのできるサステナブルな空間や体験、活動を作り、施設を訪れるお客様に提供していきます。

詳しくはこちら：https://www.tokyu-rs.co.jp/news/2041/

「体感型サステナブルリゾート」のコンセプトと、当社リゾート施設で提供する環境体験を紹介するWEB サイトはこちらから

■サイト名｜ENJOY！GREEN GUIDE

■URL：https://www.tokyu-green-resort.com/

■「斑尾東急リゾート」の施設概要

長野県北部の斑尾山にある高原リゾート「タングラム」。泊まる・遊ぶ・滑る、が一つになった滞在型リゾートです。ホテル客室は全室 40 平方メートル 以上でゆったりとお過ごしいただけます。洋室の他、和室、和洋室、80 平方メートル の特別室、ペットと泊まれるペット対応ルームや自転車と泊まれる自転車ルームなど、様々なルームタイプでお客様のニーズにお応えいたします。温泉大浴場には露天風呂やサウナを完備しており、1 日の疲れをゆっくり癒していただけます。

【所在地】

〒 389 - 1302 長野県上水内郡信濃町古海 3575-8

【交通】

車：上信越自動車道信濃町ICより約 20 分（ 10 km）

電車：JR長野駅乗り換え、「しなの鉄道」黒姫駅からバスで約 25 分

【主要施設】

タングラムスキーサーカス、ホテルタングラム、ホテルハーヴェスト斑尾、

斑尾東急ゴルフクラブ、野尻湖テラス、野尻湖ラウンジ、ドッグラン

レストラン「ZIGZAG」

【公式URL】https://www.tangram.jp/