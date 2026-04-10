ロンドン・ファッションウィークでランウェイを彩ったRAY CHU×TENGAコラボアイテムが日本上陸

株式会社TENGA

株式会社TENGA（本社：東京都中央区 / 代表取締役社長：松本光一）は、台湾出身のファッションデザイナー RAY CHU（レイ・チュウ）とのコラボレーションアイテムを、2026年4月10日（金）より、TENGA LAND（東急プラザ原宿「ハラカド」）、TENGA STORE TOKYO（阪急メンズ東京）およびZOZOTOWN*にて数量限定で発売いたします。

本アイテムは、ロンドン・ファッションウィークで発表されたRAY CHU 2026年春夏コレクションに登場した注目作です。斬新なスタイルと社会的メッセージは国内外の約100媒体で紹介されるなど、大きな話題を呼びました。

*ZOZOTOWNでは一部ラインアップに限定した予約販売を行い、4月中旬より順次発送を予定しております。

■コラボレーションの概要

TENGAとRAY CHUのコラボレーションは、2023年に続き、今回が第2弾となります。

TENGAのブランドメッセージ「愛と自由」に、RAY CHUが深く共鳴したことをきっかけに、本コラボレーションが実現しました。

今回のコレクションの核となるスローガン「Spill the T」は、欧米のポップカルチャーに由来し、「真実を明かす」「秘密を打ち明ける」という意味を持つフレーズです。

本コレクションでは、この「T」を「TENGA」に重ね合わせることで、セルフプレジャーやアイデンティティ、自己表現について、もっとオープンに、もっと楽しく語り合おうというポジティブなメッセージが込められています。

■アイテム詳細（数量限定）

Silky Sheen Textured Cabana Shirt（店舗限定）

価格： 23,100円（税込）

サイズ： M, L, XL

*「Silky Sheen Textured Cabana Shirt」のデザインは、生地裁断箇所により個体差が生じるため、画像と柄が異なる場合がございます。予めご了承ください。

Spill the T Oversized T

価格： 9,900円（税込）

サイズ： XS, S, M, L, XL

Spill the T Socks

価格： 3,850円（税込）

サイズ： フリーサイズ

- 発売日：2026年4月10日（金）- 販売場所：TENGA LAND（東急プラザ原宿「ハラカド」）、TENGA STORE TOKYO（阪急メンズ東京）、ZOZOTOWN（TENGAストア内）

■RAY CHU

台湾出身のファッションデザイナー。

2016年に自身の名を冠したコンテンポラリーストリートブランド「RAY CHU（レイチュウ）」を設立。

「ジェンダーレス」や「インクルーシブ」をコンセプトに、シャープなテーラリングと遊び心あるディテールを融合させたデザインを特徴とする。

セクシュアリティの自由や個性の尊重、ボディポジティビティといったテーマを探求し、クィア・カルチャーを積極的に取り入れることで、LGBTQ+コミュニティからも支持されている。近年のロンドン・ファッションウィークでの発表が世界的な注目を集めるなど 、今最も勢いのあるアジア人デザイナーの一人として評価を高めている。