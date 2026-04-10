【母の日限定】“親子で共感するかわいい”をテーマにしたシフォンケーキ『Carnation』を発売。カーネーションをモチーフにした華やかな一台

株式会社Sweets HD

手作りシフォンケーキ専門店「This is CHIFFON CAKE.」は、母の日限定商品として、カーネーションをモチーフにしたシフォンケーキ『Carnation』を、2026年4月10日（金）よりオンラインストアにて発売いたします。

母の日の贈りものを選ぶ際、「自分が可愛いと思うものを、母も同じように感じてくれるだろうか」という迷いに着目しました。

子どもの頃は共有できていた“かわいい”の感覚も、大人になるにつれて少しずつ変化していきます。

『Carnation』は、その変化に寄り添い、大人になった今だからこそ親子で共感できる“かわいい”と“おいしい”をテーマに、デザインと味わいの両面から設計しています。

最大の特徴は、カーネーションをモチーフにした華やかなデザインです。



ピンクのクリームを花びらのように繊細に絞り、カーネーションを表現。ラズベリーパウダーで濃淡をつけることで、奥行きのある立体感と“大人のかわいさ”を演出しています。

また、甘さの設計にもこだわり、お母さん世代に親しまれているレアチーズケーキをイメージした味わいに仕上げました。



いちご100％のパウダーを使用したふわふわのシフォン生地を、ミルキーなクリームで包み込み、クリームには琉球和三盆糖を使用することで上品な甘みをプラスしています。

さらに中心には北海道産クリームチーズを使用し、コクとほのかな塩味を感じられる構成にしています。

加えて、生地にしみ込ませたラズベリーピュレや、天面にあしらったラズベリーパウダーの酸味が全体の味わいを引き締めます。

箱を開けた瞬間の華やかさ、「かわいい」と感じる驚き、そして「おいしい」と感じる余韻。

味覚だけでなく、視覚や感情を含めた体験そのものを贈るギフトとして設計されています。

母の日限定メッセージカード

「This is CHIFFON CAKE.」では、通常デザインのメッセージカードに加え、母の日限定の「母の日デザインメッセージカード」を用意しています。お母さんへの感謝の気持ちをシフォンケーキに添えてお届けします。

※ご希望の方は、ご購入画面のメッセージ入力フォームに【母の日カード希望】と記載してください。

※数量限定のため、なくなり次第通常デザインでの対応となります。

商品情報

- 商品名：Carnation（カーネーション）- ブランド名：This is CHIFFON CAKE.- 価格：3,200円（税込）- サイズ・重量：3号サイズ（直径約10cm）／253g- 販売開始日：2026年4月10日(金)- 発送開始日：2026年4月21日(火)より順次発送- 販売方法：公式オンラインストアにて販売- お届け形態：冷凍配送- 保存方法・賞味期限：冷凍（-18℃以下）で2ヶ月以上※詳しくは商品表示ラベルをご確認ください。- 商品ページ：https://link.thisischiffoncake.com/5aRtpu

「だから美味しい、これがシフォン」

This is CHIFFON CAKE.は、生地とクリームのバランスを追求する手作りシフォンケーキ専門店です。

しっとりふわふわの生地と、濃厚ながらも軽やかな口溶けのクリームを特長とし、素材と製法に真摯に向き合いながら、一台一台丁寧に焼き上げています。

季節の素材を活かしたシフォンケーキを通して、日常に寄り添う“特別なひととき”を提案しています。

This is CHIFFON CAKE.会社概要

株式会社 Sweets HD

所在地：東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisischiffoncake.com



■This is CHIFFON CAKE.オフィシャルサイト

https://thisischiffoncake.com/



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/