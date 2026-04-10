【MIRACLE STVV PROJECT】「靴下屋」×「STVV」コラボ企画が4月14日よりスタート！限定刺繍サービスやサイン入りグッズ展示を実施

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、シルバースポンサーであるタビオ株式会社が展開する「靴下屋」の対象3店舗にて、期間限定のコラボレーション企画を実施いたします。

本企画では、店舗所在地の地域にゆかりのあるSTVV選手のサイン入りグッズ展示や、デジタルサイネージでの特別メッセージ放映、

さらに靴下購入者を対象としたオリジナル刺繍サービスなど、ファン・サポーター必見のコンテンツをご用意いたしました。

ベルギーの地で戦う選手たちを、足元から身近に感じられるこの機会に、ぜひ足をお運びください！



企画概要

1. ゆかりのある選手のサイン入りグッズ展示＆メッセージ放映

店舗所在地の地域にゆかりのある選手のサイン入り実着用スパイクを展示します。また、店内のサイネージでは、本企画のために収録された選手からの特別ビデオメッセージを放映いたします。

2. オリジナル刺繍オプションサービス

期間中、対象店舗にてお好きな靴下に、STVVの「エンブレム」または「選手の背番号」の刺繍を、オプション価格440円（税込）にて承ります。あなただけのオリジナルSTVVソックスを作ることが可能です。

3. 【先着特典】限定コラボステッカープレゼント

刺繍を注文いただいた方先着で、「MIRACLE STVV PROJECTステッカー」をプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。

実施詳細

開催期間： 2026年4月14日(火) ～ 5月23日(土)

実施店舗：

靴下屋 武蔵小杉東急スクエア店（展示予定選手：谷口選手）

靴下屋 イオンモール新潟亀田インター店（展示予定選手：伊藤選手）

靴下屋 アミュプラザ長崎店（展示予定選手：松澤選手）

刺繍詳細：

価格： 440円（税込）

種類： STVVロゴ、または選手の背番号とSTVVテキストロゴ

対象： 店頭のお好きな靴下に刺繍可能です。

※素材や形状により一部刺繍ができない商品がございます。詳細は店頭スタッフにお問い合わせください。

■ 店舗検索（ショップリスト）

各店舗の所在地・営業時間などの詳細は、下記URLよりご確認ください。

https://tabio.com/jp/corporate/store/





【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。