白泉社全誌合同マンガ投稿サイト「マンガラボ！」で「決め顔ショートマンガコンテスト」開催決定！
株式会社白泉社が運営する全誌合同マンガ投稿サイト「マンガラボ！」にて、2026 年 4 月 10 日（金）12 時より『決め顔ショートマンガコンテスト』が開催されます。
(C)︎つづきがみたい／白泉社
マンガを描きたいけど長編はハードルが高い…！という方も気軽にご参加いただけるコンテスト！ テーマはメンズの「決め顔」。 照れ顔、嫉妬顔、泣き顔…萌える表情ならなんでも OK(ハート) 読者の心を撃ち抜く、最高の決め顔を入れてご投稿ください！
【応募概要】
・テーマは メンズの決め顔！
必ず 1 コマは決め顔を入れてください！/オールジャンル OK！
・マンガ 2～18P
過去、SNS にアップした作品も大歓迎！
・ネーム・複数作品応募 OK！
・投稿作すべてにリアクション！※コメント、またはスタンプがつきます。
＼決め顔の例／ 萌える表情ならなんでもＯＫ！
(C)窪田マル／白泉社
雄み顔
「君となら恋をしてみても」窪田マル
(C)月本弓／白泉社
照れ顔
「君を映して離さない」月本弓
(C)梅ちゃづけ／白泉社
嫉妬顔
「ＪＫくのいちは全てを捧げたい」梅ちゃづけ
【賞】
〇大賞…1 本以上確約
・賞金 10 万円
・担当編集 GET
・マンガ Park 連載権確約
・CLIP STUDIO PAINT EX 1 デバイスプラン（1 年版）
※1デバイスプランとは、iPad / Android / Windows / macOS / iPhoneのいずれか1台を選択して利用できるプランです。
・Wacom One 14
〇部門賞…賞金 2 万円
・キャラ賞 もっと見ていたくなるキャラに！
・イケメン賞 かっこいい決め顔に！
・キュート賞 かわいい決め顔に！
・ヤンデレ賞 闇感あふれる決め顔に！
・セクシー賞 色気あふれる決め顔に！
〇最終選考通過者
・Amazonギフト券5000円分
【募集期間】2026 年 4 月 10 日(金)12:00～2026 年 6 月 14 日(日)23:59
たくさんのご投稿をお待ちしています！
- 「マンガラボ！」とは
白泉社の全媒体の編集者が集まるマンガ投稿サイトです。
少女マンガから青年誌、大人向けからBLまで、オールジャンルオールターゲット大歓迎！
開始から７年で７７０組以上、漫画家さんと担当編集者のタッグが「マンガラボ！」から誕生しています。
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白泉社 キャラクタープロデュース部
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