白泉社全誌合同マンガ投稿サイト「マンガラボ！」で「決め顔ショートマンガコンテスト」開催決定！

株式会社白泉社

株式会社白泉社が運営する全誌合同マンガ投稿サイト「マンガラボ！」にて、2026 年 4 月 10 日（金）12 時より『決め顔ショートマンガコンテスト』が開催されます。

(C)︎つづきがみたい／白泉社

マンガを描きたいけど長編はハードルが高い…！という方も気軽にご参加いただけるコンテスト！ テーマはメンズの「決め顔」。 照れ顔、嫉妬顔、泣き顔…萌える表情ならなんでも OK(ハート) 読者の心を撃ち抜く、最高の決め顔を入れてご投稿ください！

【応募概要】

・テーマは メンズの決め顔！

必ず 1 コマは決め顔を入れてください！/オールジャンル OK！

・マンガ 2～18P

過去、SNS にアップした作品も大歓迎！

・ネーム・複数作品応募 OK！

・投稿作すべてにリアクション！※コメント、またはスタンプがつきます。

＼決め顔の例／ 萌える表情ならなんでもＯＫ！

(C)窪田マル／白泉社雄み顔

「君となら恋をしてみても」窪田マル

(C)月本弓／白泉社照れ顔

「君を映して離さない」月本弓

(C)梅ちゃづけ／白泉社嫉妬顔

「ＪＫくのいちは全てを捧げたい」梅ちゃづけ

【賞】

〇大賞…1 本以上確約

・賞金 10 万円

・担当編集 GET

・マンガ Park 連載権確約

・CLIP STUDIO PAINT EX 1 デバイスプラン（1 年版）

※1デバイスプランとは、iPad / Android / Windows / macOS / iPhoneのいずれか1台を選択して利用できるプランです。

・Wacom One 14

〇部門賞…賞金 2 万円

・キャラ賞 もっと見ていたくなるキャラに！

・イケメン賞 かっこいい決め顔に！

・キュート賞 かわいい決め顔に！

・ヤンデレ賞 闇感あふれる決め顔に！

・セクシー賞 色気あふれる決め顔に！

〇最終選考通過者

・Amazonギフト券5000円分

【募集期間】2026 年 4 月 10 日(金)12:00～2026 年 6 月 14 日(日)23:59

たくさんのご投稿をお待ちしています！

- 「マンガラボ！」とは

白泉社の全媒体の編集者が集まるマンガ投稿サイトです。

少女マンガから青年誌、大人向けからBLまで、オールジャンルオールターゲット大歓迎！

開始から７年で７７０組以上、漫画家さんと担当編集者のタッグが「マンガラボ！」から誕生しています。

マンガラボ！の登録＆各コンテスト応募の詳細はこちらから!!

https://manga-lab.net

マンガラボ！公式 X はこちら

@mangalab_staff(https://x.com/mangalab_staff)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

白泉社 キャラクタープロデュース部

tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp