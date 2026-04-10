北海道ミルク仕立てに生まれ変わったソフトクリームが登場！ゴディバ「ソフトクリーム」リニューアル

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、ソフトクリームをリニューアルし、2026年4月24日（金）より、全国のソフトクリーム取扱店にて販売します。

ソフトクリームリニューアル

ダブルチョコレート、ホワイトチョコレートバニラ、ミックスチョコレートの全3種類のソフトクリームに北海道産のA2牛乳を加え、さらに、シェイブチョコレートをトッピングしました。チョコレートの風味を引き立てる北海道ミルクならではのまろやかさと、シェイブチョコレートによる新たな食感をお楽しみいただける、ゴディバらしいチョコレート感あふれるソフトクリームにリニューアルしました。

▼本商品のサイトリンクはこちら

https://www.godiva.co.jp/softcream/

■ソフトクリーム





「ダブルチョコレート ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」

なめらかで濃厚なダブルチョコレートソフトクリームを、ふんわり削ったチョコレートで包み込みました。口に入れた瞬間に広がる深いチョコレートの味わいと、パリッとほどけるシェイブチョコレートの食感が魅力。北海道ミルクならではのまろやかさが、チョコレートの風味を引き立てます。

「ホワイトチョコレート バニラ ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」

バニラ香るホワイトチョコレートのソフトクリームを、ふんわり削ったチョコレートで包み込みました。口に入れた瞬間に広がるホワイトチョコレートの優しい甘さと、パリッとほどけるシェイブチョコレートの食感が魅力。北海道ミルクならではのまろやかさが、チョコレートの風味を引き立てます。

「ミックスチョコレート ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」

ダブルチョコレートとホワイトチョコレートの両方が一度に楽しめる、ミックスチョコレートのソフトクリーム。口に入れた瞬間に広がる深いチョコレートの味わいと、パリッとほどけるシェイブチョコレートの食感が魅力。北海道ミルクならではのまろやかさが、チョコレートの風味を引き立てます。

■商品概要

商品名：

「ダブルチョコレート ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」

「ホワイトチョコレート バニラ ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」

「ミックスチョコレート ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」



販売期間：

2026年4月24日（金）～



取扱店：

全国のソフトクリーム取扱店（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aSI/）

※取扱商品は店舗により異なります



価格（税込）：

「ダブルチョコレート ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」 コーン / カップ／650円

「ホワイトチョコレート バニラ ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」 コーン / カップ／650円

「ミックスチョコレート ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」 コーン / カップ／650円

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）