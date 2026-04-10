北海道ミルク仕立てに生まれ変わったソフトクリームが登場！ゴディバ「ソフトクリーム」リニューアル
ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、ソフトクリームをリニューアルし、2026年4月24日（金）より、全国のソフトクリーム取扱店にて販売します。
ソフトクリームリニューアル
ダブルチョコレート、ホワイトチョコレートバニラ、ミックスチョコレートの全3種類のソフトクリームに北海道産のA2牛乳を加え、さらに、シェイブチョコレートをトッピングしました。チョコレートの風味を引き立てる北海道ミルクならではのまろやかさと、シェイブチョコレートによる新たな食感をお楽しみいただける、ゴディバらしいチョコレート感あふれるソフトクリームにリニューアルしました。
▼本商品のサイトリンクはこちら
https://www.godiva.co.jp/softcream/
■ソフトクリーム
「ダブルチョコレート ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」
なめらかで濃厚なダブルチョコレートソフトクリームを、ふんわり削ったチョコレートで包み込みました。口に入れた瞬間に広がる深いチョコレートの味わいと、パリッとほどけるシェイブチョコレートの食感が魅力。北海道ミルクならではのまろやかさが、チョコレートの風味を引き立てます。
「ホワイトチョコレート バニラ ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」
バニラ香るホワイトチョコレートのソフトクリームを、ふんわり削ったチョコレートで包み込みました。口に入れた瞬間に広がるホワイトチョコレートの優しい甘さと、パリッとほどけるシェイブチョコレートの食感が魅力。北海道ミルクならではのまろやかさが、チョコレートの風味を引き立てます。
「ミックスチョコレート ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」
ダブルチョコレートとホワイトチョコレートの両方が一度に楽しめる、ミックスチョコレートのソフトクリーム。口に入れた瞬間に広がる深いチョコレートの味わいと、パリッとほどけるシェイブチョコレートの食感が魅力。北海道ミルクならではのまろやかさが、チョコレートの風味を引き立てます。
■商品概要
商品名：
「ダブルチョコレート ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」
「ホワイトチョコレート バニラ ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」
「ミックスチョコレート ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」
販売期間：
2026年4月24日（金）～
取扱店：
全国のソフトクリーム取扱店（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aSI/）
※取扱商品は店舗により異なります
価格（税込）：
「ダブルチョコレート ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」 コーン / カップ／650円
「ホワイトチョコレート バニラ ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」 コーン / カップ／650円
「ミックスチョコレート ソフトクリーム ～北海道ミルク仕立て～」 コーン / カップ／650円
※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）