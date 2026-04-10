「ストリートファイターリーグ」公式マスコットキャラクターデザインコンテスト開催！　最優秀作品は公式マスコット化！

株式会社カプコン

「ストリートファイターリーグ」は大ヒット対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズを使用した、日本最高峰のカプコン公式チームリーグ戦です。

2018年より始まり、9シーズン目を迎える2026年シーズンは、シリーズ最新作『ストリートファイター6』で開催いたします。

来る2026年シーズンの開幕に先駆けて、「ストリートファイターリーグ」をさらに盛り上げる大会公式マスコットキャラクターのデザインコンテストを開催いたします。

本公募は全世界に向けての公募になり、Xにて指定のハッシュタグと共に規約に沿ったデザインを投稿することで応募が出来ます。

※参加資格及び応募規約につきましては下部の公式ウェブサイトよりご確認ください。

コンテストは全世界で開催され、厳正な審査の末決定した6体のデザインが優秀賞、そしてその中から選び抜かれた1体が最優秀賞を受賞いたします。6体の優秀賞受賞デザインは公式サイトにて掲載され、最優秀賞者のデザインしたマスコットキャラクターについては「ストリートファイターリーグ: Pro-JP」の特別イラストを2023年より手掛ける布施龍太氏（@chameleonrock(https://x.com/chameleonrock)）の手によって清書され、「ストリートファイターリーグ」の公式マスコットキャラクターとして活動します。

■スケジュール

・応募期間：2026年4月10日（金） 12:00（JST）～2026年5月6日（水・祝） 23:59（JST）

・優秀賞公開：5月予定

・最優秀賞公開：6月予定

※スケジュールに関しては変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■応募方法

1．X（旧Twitter）にて「@CAPCOM_eSports(https://x.com/CAPCOM_eSports)」をフォロー

2.「#SFLMascot」を付けてXにて投稿

■応募作品画像に記載する内容

・キャラクター名

・SFLブランドロゴをモチーフとしたデザインを加えたイラスト

・キャラクターの全身

※その他応募規約や参加にあたってのルールにつきましては公式サイトからご確認ください。

SFLマスコットキャラクターデザインコンテスト公式サイト

https://sf.esports.capcom.com/sfl2025/contest/#terms

またコンテストの開催を記念し、『ストリートファイター6』全プレイヤーに、最優秀賞作品を使用した特別な称号をプレゼントいたします。さらに、最優秀賞作品受賞者には世界に一つだけの特別な称号も送られます。

■賞品

最優秀賞賞品

・SFLマスコットキャラクターとしてデザインを採用

・応募画像を使用した記念品

・『ストリートファイター6』特別称号

優秀賞賞品

・応募画像を使用した記念品

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