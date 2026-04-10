昨年10月にSPACE 92,GREG DOWNEYを招聘して行われ大盛況だったTECHNO ESSENTIALSが満を持して2回目の開催を迎える。

株式会社TSTエンタテイメント

今回は世界テクノシーンの革命児「Victor Ruiz」と日本テクノ界の至宝「KEN ISHII」を筆頭に「Indecent Noise」「Tao Andra」とグローバルアーティストが多数出演し、より強力なラインナップ！

ブラジルのロック／トランスをルーツに持ち、ピークタイム・メロディックテクノにサイケデリックなグルーヴと感情的な深みを融合させたサウンドで世界を席巻するDJ／プロデューサー、Victor Ruiz。Drumcode、Noir Music、Suara、mau5trapなど世界最高峰のレーベルへのリリースに加え、deadmau5、Stephan Bodzin、MOBYといったレジェンドへのリミックスも手がける。The Prodigy「Breathe」、Depeche Mode「Everything Counts」、Massive Attack「Teardrop」など伝説的楽曲のエディットでも世界中のフロアを熱狂させ、Tomorrowland、EDC Las Vegas、Time Warp、Awakeningsでヘッドライナーを務め続ける。自身のレーベルVolta Recordsはローンチ初年度にBeatportテクノレーベル売上世界4位を記録した。

そのVictor Ruizを迎え撃つのが、「東洋のテクノ・ゴッド」の異名を持つKEN ISHIIだ。1993年ベルギーの名門R&S Recordsよりデビューし英NMEテクノチャートNo.1を獲得。シングル「Extra」のMVがMTV DANCE VIDEO OF THE YEARを受賞し、2004年DJ AwardsにてBEST TECHNO DJとして世界一の評価を確立した日本テクノ界の至宝。Tomorrowlandへの出演、Netflixアニメ「ヤキトリ」全編サウンドトラック制作、テクノと伝統芸能「能」を融合した「TECHNOH LAB.」、大阪・関西万博での1万2千人超を前にしたパフォーマンスなど、今もなお進化を続ける。

さらにこの夜を一層凶暴にするのが、ポーランド・ワルシャワ出身のIndecent Noiseだ。Rave・Acid・Techno・Tranceを一つに束ねたエネルギッシュなライブセットで世界を席巻し、Armada、Future Sound of Egypt、Outburst、Subculture、Grotesqueなど世界的レーベルに楽曲を刻む。Armin van Buuren、Markus Schulz、Solarstoneらトップアーティストからリミックスを依頼され続け、Tomorrowland、EDC Las Vegas、Burning Man、A State of Tranceといった世界最高峰のフェスを制し、自身のレーベルMental Asylum Recordsは100作品超を誇る。

そして忘れてはならないのがTao Andra。Victor Ruiz主宰のVolta Recordsからリリースした「Gracias a la Vida」がTomorrowland MainStageでIndira Paganottoにプレイされ世界中のフロアに衝撃を与え、最新作「Rave In Progress」でも再びVoltaからピークタイムを刺激する一撃を放つ。

この豪華な顔ぶれをサポートするのが、WOMBで行われるパーティシリーズ「NEURON」のレジデントとして国内外のトップアーティストと共演し、自身のレーベルONE'S MUSIC RECORDINGSの始動、ULTRA JAPAN RESISTANCE STAGEへの出演など進化が止まらないRYOHEI。

VJには、ULTRA JAPAN MAIN STAGE・RESISTANCE STAGEでのVJ出演、Danny Tenagliのワールドツアービジュアル制作、ERIC PRYDZ JAPAN TOUR 2023のツアービジュアル担当など国内外の最高峰の舞台で実績を積み重ねるH2KGRAPHICSが登場し、音と映像が融合する圧巻のビジュアル空間でこの夜を完成させる。

彼らの圧倒的なサウンドとエネルギッシュなパフォーマンスを、日本最大級のクラブZEROTOKYOで体感せよ！

EVENT INFO

2026.5.16(土) TECHNO ESSENTIALS

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/techno-essentials-0516/

DOOR：\4,000-

FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/technoessentials-0516

【RA】https://ja.ra.co/events/2413651

【Z HALL】

VICTOR RUIZ / KEN ISHII / INDECENT NOISE / TAO ANDRA / RYOHEI

VJ：H2KGRAPHICS

ARTIST INFO

VICTOR RUIZ

ブラジル出身、現在はポルトガルのリスボンを拠点とするVICTOR RUIZは、2013年以来、世界の音楽シーンで常に存在感を示し、その魅惑的なDJパフォーマンス、ハードでありながらグルーヴ感あふれるテクノ作品、そして先駆的な主宰レーベル「Volta Records」によって広く評価されている。

2018年以降は、ヨーロッパを拠点にニュージーランド、イスラエル、トルコ、アメリカ、ポルトガル、デンマーク、アルゼンチンに至るまで世界各地を巡り、TomorrowlandやBoomといった世界的なフェスへの出演は、彼の高い知名度を物語っているといえるだろう。

Drumcode、Noir Music、Suara、Senso Soundsなど数多くのレーベルから注目すべき作品を次々とリリースし、The Prodigyの『Breathe』やDepeche Modeの名曲『Everything Counts』など、彼の卓越したリミックス作品群と並び、プロデューサーとしても、その地位を確固たるもとした。

2022年に立ち上げたレーベルVolta Recordsからはチャート上位を席巻する作品がリリースされ、Andataの『Play Hard』はBeatportチャートで高順位を記録したほか、自身の楽曲『Touch The Darkness』もトップ10入りを果たし、数ヶ月にわたってその順位を維持。

若き日の実地体験を通じて身につけた経験、技術、ダイナミズム、そして直感的な感覚を兼ね備えどのショーでも圧倒的なパフォーマンスを披露している。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=c6w61p77_Tc ]

Victor Ruiz - Mystic Garden 2025 - Amsterdam, NL - High Energy Techno

KEN ISHII

テクノDJ／プロデューサー。**「東洋のテクノ・ゴッド」**の異名を持つ。1993年、ベルギーのレーベル R&S Records よりデビューし、英音楽誌 NME のテクノチャートでNo.1を獲得。1996年、シングル Extra のMV（映画 AKIRA の作画監督として知られる 森本晃司 作品）が英 MTV の “MTV DANCE VIDEO OF THE YEAR” を受賞。2000年には米ニュース週刊誌 Newsweek の表紙を飾る。2004年、スペイン・イビサ島で開催された DJ Awards にて BEST TECHNO DJ を受賞し、名実ともに世界一の評価を確立。2017年には世界最高峰のビッグフェス Tomorrowland に出演を果たしている。

2023年は Netflix ミリタリーSFアニメ ヤキトリ の全編サウンドトラック制作を担当。さらに、テクノと日本の伝統芸能「能」を融合した新しい演舞 TECHNOH LAB.（シテ方宝生流能楽師・辰巳満次郎氏と共演）を開催するなど、表現領域を拡張。昨年は大阪・関西万博におけるサウジアラビア主催のクロージングイベントで、1万2千人以上の観衆の前でDJを披露し、会場を大いに沸かせた。2026年も世界各国からの楽曲リリース、イベント出演に加え、多様なプロジェクトへ挑み続ける。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=6Rvnh3T4s6g ]

Ken Ishii - Extra (Official Music Video Remastered)

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