【水戸プラザホテル】新緑を味わう贅沢。抹茶やピスタチオなど、グリーンカラーに染まる爽やかなアフタヌーンティーが登場！

株式会社伊勢甚本社 水戸プラザホテルグリーンアフタヌーンティーセット

水戸プラザホテル（所在地：茨城県水戸市千波町2078-1）内の“カフェ＆バー プラザ”では、2026年4月13日(月)より、グリーンカラーが美しく彩る「グリーンアフタヌーンティーセット」を期間限定で提供いたします。



抹茶やピスタチオを使用したスイーツを中心に、見た目と味わいともに爽やかな品々が並ぶアフタヌーンティーは、まるで新緑の風景をそのまま閉じ込めたかのような逸品。

さらに、5月1日(金)～6日(水)の期間限定で、可憐なサイズで仕立てた多彩なバリエーションのスイーツが堪能できるゴールデンウィークプレミアムメニューが登場！



館内のアトリウムガーデンパークに広がるやわらかな緑とともに、心地よいリラクゼーションタイムをお過ごしいただけます。

■アフタヌーンティーセット概要

グリーンアフタヌーンティーセットグリーンアフタヌーンティーセット

グリーンカラーの爽やかなスイーツが揃った新緑を味わうアフタヌーンティーセット。

抹茶やピスタチオが彩る、初夏の息抜きをお楽しみください。

期間

2026年4月13日(月) ～ 5月15日(金)

※除外日：5月1日(金) ～ 5月6日(水)

料金

\4,500 (税金・サービス料込)



提供時間

＜平 日＞12:00～16:00

＜土日祝＞２部制 12:00～ ／ 15:00～

※土日祝は、120分のご利用となります

GW限定 グリーン アフタヌーンティーセット【GW限定】プレミアムアフタヌーンティーセット

ゴールデンウィーク限定の特別仕様で登場するスイーツメニュー。

可憐なサイズで仕立てた多彩なバリエーションをご堪能いただけます。

※スイーツのお写真は２名様盛りとなっております

期間

2026年5月1日(金) ～ 5月6日(水)

料金

\5,000 (税金・サービス料込)



提供時間

２部制 12:00～ ／ 15:00～

※120分のご利用となります

■「グリーンアフタヌーンティーセット」スイーツ紹介

さしま茶ミルフィーユ

茨城県産のブランド茶“さしま茶”を使用した香り高いクリームとパイ生地のハーモニー。

抹茶のみるくぷりん

なめらかな口あたりのミルクプリンに、抹茶のほろ苦い余韻が心地よい味わい。

抹茶とショコラブランのムース

抹茶とホワイトチョコが溶けあうハート型のムースに、サブレの食感がアクセント。

アールグレイマカロン

アールグレイの華やかな香りをまとった特製クリームをサンドした、ひとくちサイズのマカロン。

ピスタチオカヌレ

外は香ばしく焼き上げ、中はしっとり食感に仕上げた、ピスタチオ香る伝統的なカヌレ。

本格イギリススコーン２種

香ばしく焼き上げた英国伝統のスコーンは、中はしっとり食感に仕上げたこだわりの逸品。

スコーン付け合わせ

特製苺ジャムとメープルシロップの２種類をご用意。組み合わせ次第でまた違った美味しさに。

季節のフルーツ盛り

季節ならではのみずみずしい甘みを堪能いただける彩り華やかなフルーツ盛り合わせ

■「GW限定 プレミアムアフタヌーンティーセット」スイーツ紹介

抹茶のプチシュー

茨城県のブランド茶“さしま茶”のカスタードをたっぷり絞ったプチシュー。



ピスタチオオペラ

濃厚なピスタチオクリームと、オレンジの風味を８層に重ねた伝統菓子。



抹茶とショコラブランのムースタルト

抹茶とショコラのムースを流し、軽い食感のホワイトチョコを飾ったタルト。



ライムガナッシュのボンボンショコラ

ライムの果汁とピールを使い、爽やかな大人の甘みに仕上げたショコラ。



ラズベリーとフロマージュのタルト

クリームチーズを敷き詰めたタルト生地に、ルージュが映えるラズベリー。



抹茶のみるくぷりん

口あたりなめらかなミルクプリンに、抹茶のほろ苦い余韻が心地よい味わい。



アールグレイマカロン

アールグレイの華やかな香りをまとったクリームをサンドしたマカロン。



ピスタチオカヌレ

外は香ばしく中はしっとり食感に焼き上げたピスタチオ香る伝統的なカヌレ。

本格イギリススコーン２種 ＊別皿

香ばしく焼き上げた英国伝統のスコーンは、中はしっとり食感に仕上げたこだわりの逸品。

スコーン付け合わせ ＊別皿

特製苺ジャムとメープルシロップの２種類をご用意。組み合わせ次第でまた違った美味しさに。

季節のフルーツ盛り ＊別皿

季節ならではのみずみずしい甘みを堪能いただける彩り華やかなフルーツ盛り合わせ

■セイボリー４種

セイボリー

・ほうれん草とフェタチーズのデニッシュ

・オレンジブルストのカプレーゼ

・海鮮の甲羅詰め

・サンドイッチ２種 [ハムチーズ＆チキンエッグ]

■セットドリンク

※平日限定 フリードリンク120分制



＊コーヒー

ブレンド ／ アメリカン ／ アイス



＊紅茶（ロンネフェルトティー）

今月のフレーバーティー ／ 今月のフルーツハーブティー ／ アールグレイ ／ イングリッシュブレックファースト ／ スプリングダージリン［ファーストフラッシュ］ ／ ダージリンサマーゴールド［セカンドフラッシュ



＊ハーブティー

カモミールブレンド ／ ローズヒップ＆ハイビスカスブレンド ／ ペパーミントブレンド ／ レモングラスブレンド



＊ソフトドリンク

オレンジジュース ／ アップルジュース

カフェ＆バー・プラザカフェ＆バー・プラザ

カフェ … 10:00～19:00(L.O. 18:30)

バー … 17:00～21:00(L.O. 19:30) ※完全予約制

【TEL】050-3503-1022

【予約】Web予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/ja/shops/mito-plaza-cafebar/reserve)

水戸プラザホテル

2024年10月1日に創業300周年を迎えた(株)伊勢甚本社が所有・運営する“森の中の迎賓館”がコンセプトのホテル。

発明家として有名なエジソンの曾孫にあたる「ジョン・デビッド・エジソン」が手がけたインテリアデザインで2001年にオープン。

【所在地】〒310-0851 茨城県水戸市千波町2078-1

【TEL】029-305-8111(代表)

【WEB】ホームページはこちらから(https://www.mito-plaza.jp/)