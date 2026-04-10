ヒルトン名古屋トロピカルサマーランチ＆ディナービュッフェ

名古屋ヒルトン株式会社トロピカルサマーランチ&ディナービュッフェ

ヒルトン名古屋（愛知県名古屋市、総支配人アン・カン）は、2026年5月15日（金）～9月13日（日）の期間、1階オールデイダイニング「インプレイス3-3（スリースリー）」にて、トロピカルサマーランチ&ディナービュッフェを開催いたします。

まぶしい太陽が降り注ぐ南国リゾートをテーマに、世界各国で経験を積んだシェフが手掛ける料理とスイーツを通じて、夏ならではの食体験を提案します。沖縄、韓国、インドネシアをはじめとするアジア各国の郷土料理に加え、常夏のハワイやカリブ海の島国ジャマイカなど、南国リゾートの味覚を幅広く取り揃えました。

日本が誇るビーチリゾート沖縄からは「沖縄そば」や、スーパーフードとして注目されるもずくを使用した「もずくスープ」をご用意。インドネシアの伝統料理サテをアレンジした「ポークの串焼き インドネシア風」や、厚揚げを加えて満足感を高めた「厚揚げと野菜のガドガド」など、日本人にもなじみやすい味わいに仕上げました。

ジャマイカの家庭料理「エスコヴィッチ・フィッシュ」は、揚げた白身魚に酸味の効いたビネガーソースが食欲をそそる一品。「ハワイアンココナッツシュリンプ ライムチリソース」は、ココナッツの香ばしさと爽やかなライムとチリのソースが特徴で、本場ハワイを思わせる味わいです。

その他、人気のカービングサービスでは「厳選グリルビーフのカッティング 3種類のソースで」を提供。また、生姜やレモングラスでマリネし蒸し上げた「スイート＆スパイシー スチームチキン」など、夏を元気に乗り切るためのパワーメニューも揃います。食後には、メロンや白桃、マンゴーなど夏のフルーツをふんだんに使用したスイーツもお楽しみいただけます。

■トロピカルサマーランチ&ディナービュッフェ概要

会場：ヒルトン名古屋 1階 オールデイダイニング「インプレイス 3-3」

期間：2026年5月15日（金）～9月13日（日）

時間：

ランチ11:30～14:00（料理終了）

ディナー17:30～21:00（料理終了20:30）

※ディナーは90分制。

※土・日・祝は3部制（１.17:30／２.18:00／３.19:30）

料金：

【平日】ランチ：大人 5,800円／子供（6～12歳）2,900円／0～5歳 無料

ディナー：大人 6,000円／子供（6～12歳）3,000円／0～5歳 無料

【土日祝】ランチ：大人 6,800円／子供（6～12歳）3,400円／0～5歳 無料

ディナー：大人 7,000円／子供（6～12歳）3,500円／0～5歳 無料

※税金・サービス料を含む

詳細・

ご予約:https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/inplace3-3-lunch-dinner-buffet-summer

TEL：052-212-1151（レストラン予約）

■メニュー例

【ホットメニュー】

厳選グリルビーフのカッティング ３種類のソースで

厳選グリルビーフのカッティング ３種類のソースで

塊のまま豪快に焼き上げたジューシーな牛肉を、和風ステーキソース、BBQソース、わさびクリームの3種類のソースからお好みで。

スイート&スパイシー スチームチキン

スイート&スパイシー スチームチキン

生姜やレモングラスでマリネし、しっとりと蒸し上げたチキンを、タイ風スイートチリソースで。

ハワイアンココナツシュリンプ ライムチリソース(土日祝限定)

ハワイアンココナツシュリンプ ライムチリソース(土日祝限定)

ココナッツの食感と、ライムとチリを効かせた甘酸っぱいソースを合わせた、本場ハワイを思わせる一品。

ポークの串焼き インドネシア風

ポークの串焼き インドネシア風

インドネシアの伝統料理サテを豚肉でアレンジ。甘辛い特製だれと香ばしく焼き上げたパイナップルが相性抜群の一品。

ベトナム風焼き魚 サテトムライムソース

ベトナム風焼き魚 サテトムライムソース

ナンプラーやにんにく、生姜でマリネし香ばしく焼き上げた白身魚に、エビの旨みが凝縮されたベトナム調味料サテトムを使用したピリ辛ライムソースを合わせて。

エスコヴィッチ・フィッシュ

エスコヴィッチ・フィッシュ

揚げた白身魚に、ビネガーを効かせた酸味のあるソースをたっぷりとかけたジャマイカの代表的な郷土料理。

ジャークミートボール ココナツカレーソース

ジャークミートボール ココナツカレーソース

ジャマイカのスパイス「ジャークシーズニング」で風味豊かに仕上げたミートボールを、コクのあるココナッツカレーソースと合わせて。

ヌードルステーション(平日限定)

ヌードルステーション(平日限定)

豚と鰹の旨みを味わう沖縄の郷土料理「沖縄そば」、冷たいスープにつるりとした麺の喉ごしが夏に嬉しい「韓国風冷麺」など日替わりで提供。

フィリピン風ゴーヤチャンプル

フィリピン風ゴーヤチャンプル

フィリピンで親しまれているゴーヤ料理。卵に加え、トマトや魚醤を使用し、ほんのり酸味と旨みのあるアジアンテイストに仕上げました。

厚揚げと野菜のガドガド

厚揚げと野菜のガドガド

温かい野菜にピーナッツソースをかけて味わう、インドネシアの代表的な料理「ガドガド」。厚揚げを加えて、ヘルシーながらも満足感のある一品。

日替わりパスタ（ペスカトーレロッソ）

日替わりパスタ

「ボンゴレ ビアンコ」「ペスカトーレ ロッソ」など、定番のパスタメニューから１種類を日替わりでご用意。

プデチゲステーション(土日祝限定)

プデチゲステーション(土日祝限定)

旨味が凝縮されたコク深いスープに、程よい辛さと奥行きのある味わいが特徴の韓国鍋料理。

カレーステーション

カレーステーション

ほうれん草を使用した「パラックカレー」や「トロピカルフルーツカレー」など、日替わりで2種類をご用意。週末には特製「黒毛和牛と八丁味噌のビーフカレー」が登場。

日替わりスープ

日替わりスープ

スーパーフードとして注目されるもずくを使用し「もずくスープ」や「パンプキンココナッツスープ」など、毎日1種類を日替わりでご用意。

【コールドメニュー】

ジャークチキンとマンゴーのサルサ

ジャークチキンとマンゴーのサルサ

スパイシーに焼き上げたジャークチキンに、甘酸っぱいマンゴーサルサを添えた、スパイスとフルーツでパンチのある味わい。

ココナッツアイランド風シーフードサラダ

ココナッツアイランド風シーフードサラダ

シーフードに、ナンプラーやライム、レモングラスなど南国の香りをまとわせた、爽やかでリゾート感あふれる一皿。

【スイーツメニュー 】

スイーツコーナー

スイーツコーナー

メロン、桃、マンゴーなど夏のフルーツをふんだんに使用したトロピカルスイーツに、日替わりスイーツを加えた7～8種類をご用意。

アイスキャンディー

アイスキャンディー

グァバ、オレンジ、ヨーグルト、青りんごの4 種類のフレーバーをご用意。ホテルメイドならではのリッチな味わい。

■ヒルトン名古屋 総料理長 ダニエル・パク プロフィール

ダニエル・パク(Daniel Park)

韓国において、複数のグローバルブランドホテルのレストランで要職を歴任。2023年、ダブルツリーbyヒルトン・ソウル・パンギョの開業に伴いヒルトングループに参画し、レストランおよび宴会部門を含む料理部門全般を統括した。チームビルディング、コストおよび品質管理、他部門との連携において高い専門性を発揮し、ホテル運営の安定化と組織力向上に大きく貢献。これらの功績が評価され、ヒルトンの価値観と目的の実現に顕著な貢献を果たしたチームメンバー（従業員）に贈られる最高位の表彰制度「CEO Light & Warmth Awards」を受賞した。2026年よりヒルトン名古屋 総料理長に就任。ヒルトンの企業責任戦略「トラベル・ウィズ・パーパス（Travel with Purpose）」のもと、地域と連携したサステナブルな食の取り組みを推進するとともに、“物語のある料理”の創作に取り組んでいる。

■ヒルトン名古屋について

ヒルトン名古屋は、1989年に名古屋市初の外資系ホテルとして誕生しました。名古屋の中心・伏見に位置し、スイートを含む全460室の洗練された客室からは、市街の美しい眺望をお楽しみいただけます。館内には、世界水準のサービスとともに、上質なダイニング、エグゼクティブラウンジ、宴会場、フィットネスセンターなど充実した施設を備え、ビジネスからレジャーまで、贅沢で快適な滞在をご提供しています。詳細は hiltonnagoya.jp(https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/) をご覧ください。

■ヒルトン・ホテル＆リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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