「しぐれうい」がキャラクターデザイン&ボイスを手がけるバーチャルシンガー「雨衣」がニコニコ超会議2026に初出展！雨衣1周年公式CDや新規オリジナルグッズを販売

アンコロール株式会社

アンコロール株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石井 真太朗）が手掛けるクリエイター特化型エージェンシー「INCOLORE（アンコロール）」は、イラストレーター兼VTuberのしぐれうい氏がキャラクターデザインとキャラクターボイスを担当するバーチャルシンガー「雨衣（うい）」の特設ブースを、2026年4月25日（土）、4月26日（日）に幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議2026」に初出展します。



本ブースでは、人気クリエイターによる豪華楽曲を収録した雨衣1周年公式CDの販売や、しぐれうい氏による描き下ろし1周年イラストなどを使った新規オリジナルグッズの先行販売を行います。また、歌声合成ソフトウェア「VoiSona 雨衣」パッケージ版もイベント価格で販売します。



雨衣 Officialサイト：https://www.ui-roid.com/(https://www.ui-roid.com/)

ニコニコ超会議2026 出展概要

・開催日程：2026年4月25日（土）～4月26日（日）

・営業時間：10:00～18:00（最終日は17:00まで）

・会場：幕張メッセ 国際展示場 HALL5

・ブース名：雨衣 SHOP ニコニコ超会議2026出張所

・ブース番号：B67

・特設サイト / 公式HP：https://chokaigi.jp/2026/plan/ui-roid/

CD販売情報

本ブースにて、雨衣1周年を記念した公式CD「雨衣 1st Official Album『アメノチパレード』」を販売します。本CDには、2025年5月30日の「VoiSona 雨衣」発売からこれまでに様々なクリエイターが制作した楽曲を収めています。さらに、アルバム用の新規書き下ろし楽曲として、SAWTOWNE氏によるアルバムリード曲の「天才マイクロモラトリアム」、MOSAIC.WAV氏による「迷ったら雨の降る方へ」、irucaice氏による「雨色メモリーズ」の3曲と、「雨衣コン2025！」受賞曲を加えた豪華20曲が収録されています。しぐれうい氏による描き下ろし1周年イラストを使用した特装BOXが付属するほか、アクリルアートパネルや箔押しメッセージカードなど特典も封入した豪華仕様となっています。



雨衣 1st Official Album『アメノチパレード』

発売日：2026年4月25日（土）

販売価格：4,950円（税込）

※ニコニコ超会議2026特別価格：4,500円（税込）

収録楽曲：

1. アイアイ傘 / ハム feat. 雨衣

2. お返事まだカナ ？おじさん構文 ! / 吉本おじさん feat. 雨衣

3. 時雨学園中等部校歌 / ゆこぴ feat. 雨衣

4. 雨色メモリーズ / irucaice feat. 雨衣

5. てんしかあくまか / Wonderful★opportunity! feat. 雨衣

6. ストレートネック / OSTER project feat. 雨衣

7. 天才マイクロモラトリアム / SAWTOWNE feat. 雨衣

8. ᵇᵉˢᵗ ᶠʳⁱᴱᴺᴰ / hya feat. 初音ミク、雨衣

9. どこにもいかない / マサラダ feat. 雨衣

10. ういデビル / ki-you feat. 雨衣

11. しっくなほうむ / 犬飼 feat. 雨衣

12. ナンチャッテ！ / NEKOZUME feat. 重音テト、雨衣

13. うそのお言葉 / カイネ feat. 初音ミク、雨衣

14. おうた・インザ・レイン / 原口沙輔 feat. 雨衣

15. Phrase♭ / yosh1ken feat. 雨衣

16. 雨アト / けムり feat. 雨衣

17. 雨中の夢 / 太田 春晃 feat. 雨衣

18. 晴れるまでいっしょ / 傘村トータ feat. 雨衣

19. ウニ / Adeliae feat. 雨衣

20. 迷ったら雨の降る方へ / MOSAIC.WAV feat. 雨衣



内容物：

・CD「アメノチパレード」

・28Pブックレット

・雨衣 1st Anniversary 特装BOX

・アクリルアートパネル

・箔押しメッセージカード

・缶バッジ

・フォト風カード



※本商品は公式通販ページ「雨衣 SHOP」でも取り扱い予定となっております。

グッズ販売情報

本ブースにて、新規オリジナルグッズを先行販売します。しぐれうい氏による描き下ろし1周年イラストを使用したものや、「VoiSona 雨衣」のパッケージデザインを模したものなど、「雨衣」1周年記念にぴったりのグッズを用意しました。



先行販売商品ラインナップ

１.アクリルスタンド

価格：2,000円（税込）



２.クリアファイル

価格：500円（税込）



３.アクリル製缶バッジケース

価格：2,500円（税込）



４.缶バッジ（全4種）

価格：《ランダム単品》500円（税込）／《全種セット》2,000円（税込）



５.アクリルキーホルダー（2種）

価格：各 800円（税込）



※商品画像はイメージです。実際のものとは一部異なる場合がございます。

※缶バッジはランダム仕様のため、単品購入では絵柄が選べません。単品を複数ご購入いただいた場合に絵柄が重複する場合がございます。

※本商品は先行販売です。後日、公式通販ページ「雨衣 SHOP」にて取り扱い予定となっております。

※商品の数には限りがあります。品切れの場合はご容赦ください。

「雨衣」について

『雨衣』は、イラストレーター・VTuber「しぐれうい」が、キャラクターデザインとキャラクターボイスを担当するバーチャルシンガーです。最新技術を使用した歌声合成ソフトウェア「VoiSona」のソングボイスライブラリであり、透明感のあるかわいい歌声を特徴として、癖が少なく幅広い楽曲に対応できるのが特徴です。



※「VoiSona」は株式会社テクノスピーチの登録商標です。



「雨衣」プロフィール

年齢：14才

誕生日：5月30日

身長：149cm

キャラクターデザイン：しぐれうい

キャラクターボイス：しぐれうい

雨衣 Officialサイト：https://www.ui-roid.com/

雨衣 X：https://x.com/ui_roid

雨衣 YouTube：https://www.youtube.com/@ui_roid

雨衣 TikTok：https://www.tiktok.com/@ui_roid

雨衣 Instagram：https://www.instagram.com/ui_roid/

しぐれうい氏 プロフィール

【プロフィール】

フリーのイラストレーター。「幼なじみが絶対に負けないラブコメ」（電撃文庫）や「君は僕の後悔（きみはぼくのリグレット）」（ダッシュエックス文庫）、VTuberプロダクション・ホロライブ所属の「大空スバル」、ぶいすぽっ！所属の「千燈ゆうひ」のキャラクターデザインなど幅広く担当している。

2019年には自身のYouTubeチャンネルを開設し、VTuberとしても活動しており、2024年に実施された「SHIGURE UI 5th Anniversary Project」では、個展「雨を手繰る」の開催、2ndアルバム「fiction」や作品集『雨を綴る』の発売のほか、ライブイベント「SHIGURE UI 5th Anniversary Live “masterpiece”」も開催され、同ライブイベント内でVoiSona「雨衣」の発表も行った。



しぐれうい X：https://x.com/ui_shig

しぐれうい公式info X：https://x.com/shigureui_info

しぐれうい pixiv：https://www.pixiv.net/users/431873

しぐれうい YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCt30jJgChL8qeT9VPadidSw





■INCOLORE（アンコロール）とは https://incolore.co.jp/

クリエイターと共に新しい価値を創造し、持続可能なビジネスを支援するクリエイター特化型エージェンシーです。

クリエイターの夢の実現と創作活動の影響力の拡大を目指し、今後も大型イベントや新規IPの開発など、新規ビジネスの展開を予定しています。



■アンコロール株式会社

所在地：東京都渋谷区

代表取締役：石井真太朗

事業内容：クリエイターパートナーシップ事業

問い合わせ：info@incolore.co.jp