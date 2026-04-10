山根綺、佐藤流司、山口勝平、中井和哉、三石琴乃ら豪華キャストが集結！READING WORLD×VISIONARY READING 朗読劇『紫苑のもみじ』上演決定！

株式会社サンライズプロモーション

株式会社Thanksgiving（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：春口秀之）、株式会社AOI Pro.(本社：東京都港区、代表取締役社長：田中優策)、株式会社サンライズプロモーション(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋一仁)は、READING WORLD×VISIONARY READING 朗読劇『紫苑のもみじ』を7月17日(金)～7月19日(日)日本青年館ホールにて上演することをお知らせいたします。

上段: 山根綺 佐藤流司、中段: 山口勝平 中井和哉 三石琴乃、下段: 伊藤かな恵 重松千晴 熊谷健太郎 (C)︎Thanksgiving / AOI Pro. / サンライズプロモーション

本作は、世界文化遺産下鴨神社での『鴨の音』や、ユネスコ世界記憶遺産 舞鶴への生還『約束の果て』『約束の鎮魂歌(レクイエム)』など、歴史ある場で唯一無二の世界観を展開してきた朗読劇プロジェクトREADING WORLDが、「映像で、朗読劇が、物語が、動き出す。」をコンセプトとしたAOI Pro.による新たな朗読劇体験VISIONARY READINGとコラボし、2026年7月、東京・日本青年館ホールにて開催します。

本作では、声優による繊細な朗読表現に、映像演出と生演奏による音楽を掛け合わせることで、物語の情景や登場人物の心情を立体的に描き出し、観客を深い没入体験へと導きます。脚本は『鴨の音 第五夜―浅黄の桜―』（2024年）を手がけた灯敦生、演出は岡本昌也(AOI MANAGEMENT)が担当。『鴨の音第五夜―浅黄の桜―』の世界線と繋がっている、新たな物語です。

物語の主人公・雨宮もみじ役には『花ざかりの君たちへ』芦屋瑞稀役、『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』巻町操役など、人気作品にも多数出演する山根綺。もみじの幼馴染・原周太役にミュージカル『刀剣乱舞』や『私立探偵 濱マイク』シリーズなど話題作で主演を務める佐藤流司、実父・真島文吾役に『犬夜叉』犬夜叉役、『名探偵コナン』工藤新一／怪盗キッド役、『DEATH NOTE』L／竜崎役など、日本を代表する人気キャラクターを多数担当する山口勝平、継父・雨宮洋一郎役に『ONE PIECE』ロロノア・ゾロ役や『銀魂 シリーズ』土方十四郎役、『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』ラミ・マレックの吹き替えなどを担当する中井和哉、母・雨宮えり役にアニメ『美少女戦士セーラームーン』月野うさぎ／セーラームーン役や『新世紀エヴァンゲリオン』葛城ミサト役、『ドラえもん』のび太のママ役などを務め、国内外で高い人気を誇る三石琴乃。さらに、もみじの同僚である笹野亜子役に『ONE PIECE』キャロット役、『とある科学の超電磁砲』佐天涙子役やアーティストとしても活動している伊藤かな恵、周太の弟・原春道役にアニメ『神様になった日』鈴木央人役、『キングダム』趙高役など、テノールの声質を活かし、幅広い役柄で活躍する重松千晴、もみじの恋人・近藤貴男役に『結婚するって、本当ですか？』大原拓也役、『池袋ウエストゲートパーク』マコト役など、人気作品で主演を務める熊谷健太郎と、実力派声優・俳優陣が集結いたしました。

本作『紫苑のもみじ』は、「応援席から降りて、自分の人生の主役になる」ことをテーマに、恋愛、家族、そして自己との向き合いを描くヒューマンドラマです。声と映像が織りなす新たな朗読劇体験に、ぜひご期待ください。

READING WORLD×VISIONARY READING 朗読劇『紫苑のもみじ』は、

4月25日(土)正午・12時よりオフィシャル先行の受付を開始いたします！

詳細は公式HPをご確認ください。

キャスト・スタッフコメント

【出演：山根綺（やまね・あや）】

共演者の皆様からたくさんのものを吸収しながら、自分の中に今までなかった新しい表現ができるように頑張りたいと思っています。朗読劇はこれからたくさん挑戦していきたいと考えていたので、このような機会をいただけたことを大変嬉しく思っています。皆様に素敵な時間をお届けできるよう、精一杯努めてまいりますので、ぜひ足を運んでいただけますと幸いです。

【出演：佐藤流司（さとう・りゅうじ）】

普段は俳優として活動している中で、声優業を始めとする、さまざまな分野で活躍されている方々と一緒にお芝居をする機会をいただけることを、非常に嬉しく思っています。今回の経験を通して、俳優として、また声のお仕事も含めて、さらに成長していけたらと思っています。一回一回を大切に演じていきますので、ぜひ応援していただけましたら幸いです。

【出演：山口勝平（やまぐち・かっぺい）】

今回、物語の舞台として神宮球場などが登場するのですが、劇場である日本青年館も球場の近くにあります。僕自身、生まれて初めて声優としてイベントに出演したステージがなんと日本青年館でしたので、またその場所で朗読劇に参加できることを、とてもワクワクしております。皆様にぜひ楽しんでいただきたいと思っていますので、ぜひ劇場に足をお運びください。お待ちしております。

【出演：中井和哉（なかい・かずや）】

初めてご一緒する方との共演も楽しみですし、頼りになる先輩方もいらっしゃるので、いい作品になるのではないかという期待を強く感じています。ホッと肩の力が抜けるような、良い時間を過ごせたと感じていただけるような、そういう物語にしたいと思っています。劇場でお待ちしています。

【出演：三石琴乃（みついし・ことの）】

お話が優しく進んでいく作品になると思います。生きていく上でのさまざまな悩みや辛さ、なかなか自分から抜け出せないような思いは日常的にあると思いますが、そんな悩みに勇気を与え、背中を押してくれるようなお話になるのではないかと思っています。ぜひ劇場にお越しください。

【出演：伊藤かな恵（いとう・かなえ）】

今回共演する皆様、大好きな先輩や後輩とご一緒できることがとても嬉しいです。そして、初めましての方もいらっしゃるので、当日どんな掛け合いが生まれるのか、そのライブ感を一回一回楽しみながら演じたいと思います。ぜひ会場に足を運んでいただき、空気に包まれて、たくさんの幸せを受け取っていただけたら嬉しいです。

【出演：重松千晴（しげまつ・ちはる）】

本当にとても素敵で、尊敬する先輩の方々に囲まれて出演させていただけると伺い、正直緊張しておりますが、それ以上に共演できることを嬉しく思っており、今からこの舞台を共に作り上げていけることを楽しみにしています。ドキドキワクワクするような、そしてとても温かい物語になるのではないかと思っています。皆様に「来てよかった」と思っていただけるような楽しいステージをお届けできるよう努めたいと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。

【出演：熊谷健太郎（くまがい・けんたろう）】

生きていく中で誰しもが経験しそうな悩みに共感したり、登場人物たちの様々な心の動きから生まれる勇気にエネルギーをもらえるような作品になると感じています。お越しくださった皆様が何か素敵なものをお持ち帰りいただけるように、その世界を作る一助となれるよう頑張っていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければ幸いでございます。

【脚本：灯敦生（ともり・あつき）】

幼少期から、私たちのそばには『声のエンタメ』がありました。名前や顔を知る前に、声優さん達の一声一声に、泣き、笑い、励まされてきた……。私自身、その力を大人になって再認識できたのがREADING WORLDです。京都下鴨神社で公演した『鴨の音 浅黄の桜』の姉妹作のような今作は、足を運んで観てくださるその土地の魅力を、声という表現で体感できる物語にもなっています。明日への小さなエールを込めて、どうぞお楽しみに！

【演出：岡本昌也（おかもと・まさや）】

声ひとつで人の心を動かす ──その点において、日本の声優に勝るものはない。そう言い切れるほど、ぼく自身が何度も彼らの「声の力」に心震わせられ、勇気づけられ、救われてきました。きっとあなたもそうですよね！この機会にぜひ、いつものテレビやスマホじゃなくて、劇場で「あの声」を直接感じてください。心にまっすぐ響く声と、だれもが熱くなれる極上の物語『紫苑のもみじ』、どうかご期待ください！劇場でお待ちしています。

公演概要

公演名

READING WORLD×VISIONARY READING

朗読劇『紫苑のもみじ』

期間

2026年7月17日(金)～7月19日(日) 計5公演

脚本

灯敦生

演出

岡本昌也(AOI MANAGEMENT)

あらすじ

つつましく「応援席」から誰かを支える日々を送ってきた雨宮もみじだったが、結婚目前で彼氏の浮気が発覚してしまう。逃げるように実家へ帰省した彼女を待っていたのは、家族の温かい迎えと、亡き父・文吾の魂だった。しかし不思議なことに、周囲には届くその父の声が、なぜかもみじにだけは聞こえなくて……。家族や幼馴染の周太を巻き込んだ大騒動が幕を開ける。明治神宮外苑の美しい景色を舞台に、迷える大人たちが自分の足で一歩を踏み出す姿を描く、笑って泣ける家族と恋のエンターテインメント。

出演

山根綺 佐藤流司

山口勝平 中井和哉 三石琴乃

伊藤かな恵 重松千晴 熊谷健太郎

会場

日本青年館ホール

東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

東京銀座線「外苑前駅」2b出口（徒歩5分）

上演スケジュール

7月17日(金)19:00

7月18日(土) 13:00 / 17:00

7月19日(日) 12:00 / 16:00

チケット

［料金(税込)］

S席：11,000円(税込)

A席：9,000円(税込)

※未就学児のご入場はお断りいたします。

［公式サイト先行］

4月25日(土)12:00～5月6日(水)23:59

イープラス https://eplus.jp/shionnomomiji-official/

［プレイガイド最速先行］

5月9日(土)12:00～5月17日(日)23:59

イープラス https://eplus.jp/shionnomomiji/

［プレイガイド先行］

5月20日(水)12:00～5月24日(日)23:59

イープラス https://eplus.jp/shionnomomiji/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/shionnomomiji/

ローソンチケット https://l-tike.com/shionnomomiji/

［取扱］

イープラス https://eplus.jp/shionnomomiji/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/shionnomomiji/ （Pコード：541-636）

ローソンチケット https://l-tike.com/shionnomomiji/ （Lコード：31329）

［一般発売］

5月30日(土)10:00

公演公式 HP https://thxgive.com/readingworld/shionnomomiji

公演公式 X https://x.com/readingworld_jp

＜スタッフ＞

音楽：片山柊 美術：片平圭衣子 照明：阿部将之(LICHT-ER) 音響：中野忠義(共立)

映像：松下竜也 衣裳：SORA 演出助手：タナカ・G・ツヨシ 舞台監督：佐藤アキオ

音効：新直人 収録：日比野剛士(アートエディット) 映像制作：AOI Pro. 制作：高橋聡史(アクアファクトリー)

宣伝美術：ヘンミモリ スチール：安斎しのぶ 宣伝：サンライズプロモーション

プロデューサー：春口秀之(Thanksgiving) 池沢勝斗(青二プロダクション) /

伊藤夏恵 村井聖羅(AOI Pro.) / 吉田涼乃(サンライズプロモーション)

アシスタントプロデューサー：堀井美香(Thanksgiving) / 久下右京(AOI Pro.)

主催：Thanksgiving AOI Pro. サンライズプロモーション

【Thanksgiving】

愛知県名古屋市を拠点に、声優・2.5次元俳優の朗読劇やトークイベント、音楽ライブなどの企画・運営を主業務とするイベント会社です。出演者の想いを届けたり、やりたいことを実現したり、新たな魅力を見せたりできるイベントが、お客さまの満足につながると考えて運営しております。地域・観光活性化にも取り組んでおり、世界遺産 下鴨神社(賀茂御祖神社)での朗読劇 鴨の音(かものね)、ユネスコ世界記憶遺産 舞鶴への生還「約束の果て」、朗読劇READING WORLD 知恩院 HIGH HOPE 『はじまりの燈』、名古屋での開催を中心とするトークイベント「DERAGAYA!」シリーズ、などを手がけています。

Thanksgiving公式サイト：https://thxgive.com/

【AOI Pro.】

1963年の設立以来、テレビCM制作を中心とした映像プロダクションとして国内で業界トップクラスの地位を確立。年間約1,000本を超える映像を手がけ、グループ内に企画、演出、プロデュース、3DCG制作、最新機材を備えた撮影スタジオやポストプロダクションなど、映像制作に関わるリソースを完備しています。海外にも制作拠点を持ち、グローバル案件にも幅広く対応。映像事業会社として映像＋α のコンテンツやサービスのプロデュースを行っています。

AOI Pro.公式サイト：https://www.aoi-pro.com/

【サンライズプロモーション】

コンサートや演劇・ミュージカル、スポーツイベントなど、幅広いライブエンターテインメントの企画・制作・宣伝・運営を手がける会社です。洋楽・邦楽アーティストの全国ツアーや関東エリアを中心とした公演実施に強みを持ち、多様なジャンルの公演を通じて豊富な実績を築いてきました。長年にわたり培ってきたネットワークとノウハウを活かし、国内外のアーティストや作品の魅力を最大化しながら、観客にとって価値あるエンターテインメント体験の創出に取り組んでいます。

サンライズプロモーション公式サイト：https://sunrisetokyo.com/