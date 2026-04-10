キム・ドンジュンが新・新兵役で登場！韓国ドラマ「新兵３」4月17日(金)より日本初放送！CS衛星劇場

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CS放送「衛星劇場」では、韓国ドラマ「新兵３」を、4月17日(金)午後11時より日本初放送します。

ウェブアニメを実写化したドラマ「新兵」のシーズン3。主人公のミンソク1等兵と戦友達が再々集結する他、個性豊かな新・新兵が登場。主人公のミンソクをシーズン1、2に引き続き『スウィング・キッズ』などのキム・ミノが演じ、国民的イケメン大スターの新兵・チョン・セゲをZE:Aのメンバーとしてデビューし、「高麗契丹戦争」などさまざまなドラマに出演するキム・ドンジュンが演じます。リアルで深刻な軍隊生活、熱い戦友同士のつながりを描いた物語に注目です！ぜひご覧ください。

新兵３

★CS衛星劇場にて、4月17日(金)日本初放送スタート！

毎週(金)午後11:00～／毎週(木)午後1:15～ ※4話連続放送

2025年/韓国/全16話

[演出]ミン・ジンギ

[脚本]ユン・ギヨン、カン・ゴウン

[出演]キム・ミノ、キム・ドンジュン、ナム・テウ、キム・ヒョンギュ

リアル過ぎる軍隊あるあるで大ブレークしたJANGBBIJJU(チャンピチュ)によるウェブアニメの実写化「新兵」の3rdシーズン。

主人公のミンソク1等兵と戦友達が再々集結！個性豊かな新・新兵も登場！

とある韓国軍中隊を舞台にした群像劇。Ｋ2自動小銃の分解組み立てや除隊後も続く予備役の動員訓練での軋轢、軍隊トラウマといったリアルで深刻な軍隊生活のドラマが繰り広げられている。シーズン1＆2のファン必見なのはもちろん、過去エピソードの進展部分はその都度回想シーンが挿入されており、本作からの視聴でも充分楽しむことができる。

昇進し、先任(先輩)となったミンソク1等兵の中隊に、新たに変わり者の中隊長が赴任。さらに新たな新兵としてかつてのミンソクを彷彿とさせるビンナリと国民的イケメン大スターの新兵・チョン・セゲの2人が登場する。主人公のパク・ミンソクを演じるのはキム・ミノ。「新兵1～僕は超(スーパー)ＶＩＰ・ソルジャー～」で初主演を果たし、第59回百想芸術大賞(2023年)でテレビ部門の男性新人演技賞にノミネートされた実力派俳優。新兵・チョン・セゲを、ZE:Aのメンバーとしてデビューし、「高麗契丹戦争」などさまざまなドラマに出演するキム・ドンジュンが演じる。

【あらすじ】

パク・ミンソク(キム・ミノ)が所属する神話部隊に、予測不能な新兵2人が入隊してくる。ひとりは、かつてのミンソクを彷彿とさせる気の利かないムン・ビンナリ(キム・ヨハン)。もう1人は、世界的スターのチョン・セゲ(キム・ドンジュン)。誰もがセゲと同室になりたいと胸を躍らせる中、ミンソクの生活館に配属されたのはビンナリだった。どこか抜けていて手がかかるビンナリをフォローしながらも、ミンソクは安定した日々を送りたがっていた。しかし突如、新たな中隊長が着任し、部隊の空気がガラリと変わる。そんな中、かつて軍事刑務所送りとなったトラブルメーカー、ソン・ユンモ(キム・ヒョンギュ)が帰還してきて…。ドタバタな出来事の連続で進級を目前に控えたミンソクの軍生活はどうなってしまうのか？！

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★「新兵３」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/18962

★「新兵３」予告動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=a1uWp0fNm8U

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