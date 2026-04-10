国内最大規模のリテールメディアFamilyMartVisionを「ファミマTV」に改称　中島健人さん、森香澄さんが登場する新番組もスタート！

株式会社ゲート・ワン

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんわくわく楽しい」「いちばん革新的・最先端」を目指した取り組みの一環として、店内のリテールメディアを運営している株式会社ゲート・ワン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：藏田一郎）とともに、店内デジタルサイネージを「店舗体験を楽しくするメディア」として強化してまいります。4月14日（火）から、「FamilyMartVision」を「ファミマTV」へと改称し、リニューアル第1弾として、中島健人さん、森香澄さんが登場する新番組を順次放映いたします。

■ビジョンからコンテンツを楽しむ“TV”へ！ファミリーマートは「一番身近なメディア」を目指します

FamilyMartVisionの設置店舗数は11,000店舗を突破し、媒体認知率は平均で約56％、特に10代、20代では約70％と若年層での認知が広がっています。また、広告出稿企業数はこの4年間で2022年度比4.5倍の440社超と、多くの企業さまにご活用いただいております。

このたび、「店舗体験を楽しくするメディア」としての取り組みを一層強化すべく、これまで以上に“観る”を楽しむコンテンツを制作するほか、広告だけでなく、番組を放映していることをイメージしてもらえるよう、名称を「FamilyMartVision」から「ファミマTV」へ改称いたします。

これにより、視認率の向上と新たな来店動機を創出し、販促媒体の枠を超えた「身近な生活動線上の放送局」へと進化させてまいります。さらに、ハードウェア面においても、デジタルサイネージのLED化について検討を進め、消費電力および電気料金の削減を図り、地球環境に配慮した持続可能な運営を目指してまいります。

～「ファミマTV」概要～

■コンセプト：毎日にちょっと楽しい発見をくれるメディア

「ファミマTV」は、ファミリーマートを訪れるすべてのお客さまに対し、いつもの日常が少し豊かになるような以下の体験を提供することを目指します。

1. 日常のお買い物に、心弾むエッセンスを

店舗を訪れるだけで、ワクワク感や癒やし、ちょっとした気分転換を感じていただけるような、楽しい店舗体験をお届けします。

2. 「たまたま」が「見つけたい」に変わる喜び

ふと見上げた画面から始まる、新しい情報やエンターテインメントとの出会いを提供します 。お客さまご自身が「新しい何かを発見する楽しさ」を味わえる魅力的な時間をお届けします。

■ロゴ

■放映はファミリーマートだけ！中島健人さん、森香澄さんを起用した新番組が始動！

このたびの名称変更に伴い、お客さまの「観たい」を刺激する新番組を順次放映いたします。買い物時間に、気分が上がる、試したくなる、誰かに話したくなる、そんな体験を店内で生み出し、コンビニという日常の導線から新しいエンターテインメント接点をつくります。

～新番組概要～

番組名：「Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）」

出演：中島健人

放映開始日：2026年6月2日（火）～ 月4本（1週間に1回更新）

時間帯：朝・昼（5:00～17:59）

俳優・アーティストとして第一線で活躍する中島健人さんが、話題作から注目作までを独自の視点でナビゲートする映画番組です。作品の魅力を「語りたくなるポイント」に絞って切り取り、見どころや背景をわかりやすく紐解きます。「レジ待ちや商品選びの数十秒が、週末の予定を決める時間になる。」日常の中に“映画の入口”をつくり、視聴のきっかけを自然に立ち上げます。

番組名：「秘密の夜食」

出演：森香澄

放映開始日：2026年4月14日（火）～月2本（2週間に1回更新）

時間帯：夜・深夜（18:00～4:59）

夜のファミマで、気持ちがほどける“ご褒美”を。

森香澄さんが“夜のファミリーマート”を舞台に、今日1日を終えた自分に許す夜食の楽しみ方を提案するグルメ番組です。「こんな時間に食べるの、ダメなのに…」という背徳感や本音に寄り添いながら、思わず試したくなる商品・食べ方を紹介。視聴して終わりではなく、その場で手に取れるコンビニだからこそ、画面の中の提案がすぐに“体験”へ変わっていきます。

■「ファミマTV」で放映の「Kenty CINEMA／森香澄の『秘密の夜食』」公式番組アカウントも登場

最新情報や撮影の裏側、ここでしか見られないコンテンツを4月14日（火）から発信！

アカウントリンク：https://www.tiktok.com/@famimatv_official

■出演者情報

中島健人

1994年3月13日生まれ。2011年に男性アイドルグループ「Sexy Zone」としてデビューし、“ケンティー”の愛称で親しまれる。2024年3月にソロとして音楽・俳優・タレント活動を横断し、2024年12月に1stアルバム『N / bias』でソロデビュー。2025年には有明アリーナ公演を含む全国ツアーを完走し、キタニタツヤとのユニット「GEMN」としても活動する。俳優としてはドラマ『BAD BOYS J』主演をはじめ、映画『銀の匙 Silver Spoon』『黒崎くんの言いなりになんてならない』などに出演し、Huluオリジナル『コンコルディア/Concordia』では全編英語での演技にも挑戦。2026年はNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（志波光彦役）に出演、Netflixシリーズ『SとX』（霜鳥壱人役）も配信予定。音楽・映像の両軸で存在感を示し、エンターテインメントシーンの最前線で活躍している。

森香澄

1995年6月16日生まれ。東京都出身。

2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ「年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます」「奪い愛、真夏」に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。

また、日経トレンディが選ぶ2025年「今年の顔」にも選出された。2026年1月期TBS金曜ドラマ「DREAM STAGE」にも出演。

◆株式会社ゲート・ワン概要

会社名：株式会社ゲート・ワン

代表者：代表取締役社長CEO 藏田 一郎

所在地：東京都港区芝浦三丁目1番21号

資本金：990百万円（資本準備金495百万円を含む）

設立：2021年9月24日

事業内容：デジタルサイネージへのコンテンツ配信を行うメディア事業

ホームページ：https://gate-one.co.jp

〇ファミマTV

ファミマTVは、全国47都道府県に広がるファミリーマートの店舗ネットワークを活かした、日本最大級のデジタルサイネージメディアです。

・楽しい店舗体験の提供 「毎日にちょっと楽しい発見を」をコンセプトに、いつものお買い物の時間にワクワク感や癒やしのエッセンスをプラス。ふと見上げた大画面から、旬のエンタメ情報やアート、ニュースとの魅力的な出会いを提供し、何気ない日常を豊かに彩ります。

・圧倒的なメディア力と信頼性 1日1,500万人以上が訪れる圧倒的なリーチ力を背景に、多種多様なコンテンツを配信。地域や時間帯に合わせた柔軟な編成により、その時、その場所にいるお客さまの心に響く情報を届けます。

・データに基づいた次世代広告 単なる映像配信に留まらず、視認率の計測や実際の購買データを活用した効果の可視化を実現。株式会社データ・ワンの持つ購買データを活用したデジタル広告サービスと連携し、広告主の課題を解決する高度なマーケティング・ソリューションを提供します。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html