【4/10発行】ヒット商品の裏側には理由がある！開発秘話に迫る　『＜祝25周年＞Bplatz press（ビープラッツプレス）』4月号！

公益財団法人大阪産業局

『Bplatz press（ビープラッツプレス）』の最新号

今回の特集タイトルは「ヒット商品の裏側」。

一見すると突然生まれたように見えるヒット商品にも、その背景には開発者の観察力や発想、試行錯誤の積み重ねがあります。本特集では、SNSで話題の商品やロングセラー商品などを題材に、さまざまな分野で注目を集める商品の開発秘話を取材。ヒットの背景にある発想や試行錯誤、企業の挑戦に迫ります。売れる商品が生まれるまでのプロセスから、商品開発のヒントを探る特集です。

また、Bplatzは今年で創刊25周年。4月号はその25周年イヤーのスタート号として、これからも大阪の中小企業の挑戦を伝えていく思いを込めてお届けします！

＜特集インタビュー＞

◎大ヒット商品、ぷっくりキラキラな「ボンボンドロップシール」

株式会社クーリア 開発部 社長室 室長 倉掛 誠一氏

◎猫の爪切りトラブルを解決 爪とぎボード「bibi Nyan」

株式会社NeCoNe（ネコネ） 代表取締役 山田 貴弘氏

◎大阪で生き抜く覚悟を再確認できた「おかんパン」

株式会社ダイヤ 代表取締役社長 多田 俊介氏

◎昭和のプロダクト感を残すアルミ素材の「一人用鍋」

協栄金属工業株式会社 寺脇 壮史氏

◎脱白菜で活路 「進化系キムチ」市場をけん引

有限会社高麗食品 工場長 黄 成守氏

◎当たり前を、当たり前に。大阪から「納豆日本一」をめざす

株式会社エイコー食品 取締役会長 佐藤 光乙氏



＜25周年企画インタビュー＞

◎「Bplatz その後の物語」市場を育てた20年の挑戦

株式会社ワールドマーケット 代表取締役 荒木 剛氏

……他

●Webでも読める！記事はコチラから

https://bplatz.sansokan.jp/archives/category/202604

・過去の特集はコチラから

https://bplatz.sansokan.jp/press

●「Bplatz press」とは

2001年1月、大阪産業創造館の開業に合わせて創刊したフリーペーパー。「中小企業のまち大阪が元気になるには、がんばっている大阪人がいることを大阪人に伝えるのが一番」というコンセプトのもと、関西で活躍する元気でパワフルな経営者やユニークな取り組みを行う中小企業にフォーカスした記事を掲載しています。

◎発行日 隔月（2月、4月、6月、8月、10月、12月）

◎判型 AB判 12～16ページ

◎発行部数 3万部

◎配布場所 Osaka Metro 駅構内 共用掲示板下部のパンフレット設置スペース 22駅

（東梅田、本町、なんば、天王寺、淀屋橋、堺筋本町、野田阪神、新大阪、なかもず、大日、太子橋今市、天神橋筋六丁目、天満橋、谷町九丁目、喜連瓜破、住之江公園、大阪港、日本橋、天下茶屋、大正、蒲生四丁目、ポートタウン東）、金融機関、ビジネスホテル、シェアオフィス・コワーキングスペース、大学をはじめとした教育機関、大阪市の主要施設

●「大阪産業創造館」とは

大阪市の中小企業支援拠点として2001年1月に開業。大阪市の中小企業支援施策の執行を担う「公益財団法人大阪産業局」が運営しており、経営相談をはじめ、セミナーやビジネススクール、商談イベント、交流会、情報発信など経営に役立つさまざまな事業を展開しています。民間出身者による運営で、「現場主義」で柔軟な発想のもと企業支援事業を行っています。