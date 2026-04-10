ココロにも、足にも、チルを。アディダスが提案するリカバリーサンダル PURECHILL/PURECHILL SLIDE 4月9日（木）より発売

アディダス ジャパン株式会社URL:https://www.adidas.jp/ピュアチル(https://www.adidas.jp/%E3%83%94%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%81%E3%83%AB?source_caller=ui&shortlink=7iyr5hhh&c=JP-Brand-PR-Press-Release-JP-purechill&pid=PR&af_xp=custom)

アディダス ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：萩尾 孝平）は、スポーツ前後のリフレッシュをサポートする「PURECHILL（ピュアチル）」および「PURECHILL SLIDE（ピュアチル サンダル）」を2026年4月9日（木）より発売しました。

スポーツやジムの後に、心身をリフレッシュすることが、次のパフォーマンスや試合の結果に大きな影響を与えると言われています。「PURECHILL/PURECHILL SLIDE」は、積み重ねたトレーニングの後に、エネルギーを取り戻すためのチルタイムに着目したアイテムです。

大胆なシルエットがアフターシーンにスポーティさをプラスし、柔らかく立体的なアッパーが快適さを提供。軽量フォームが、クールダウン時の一歩一歩をやさしく支え、一日の様々な場面でリカバリーをサポートします。スポーツDNAをルーツに、毎日の動きのために開発された本モデルは、スリッポンタイプの「PURECHILL」と、サンダルタイプの「PURECHILL SLIDE」の2つのタイプで登場します。

キービジュアルには、陸上競技の村竹 ラシッド選手とバレーボールの秋本 美空選手を起用。厳しいプロアスリートの世界でグローバルに活躍する二人が、練習後に「PURECHILL」を着用してチルタイムを過ごすシーンは、試合や練習時の闘志みなぎる表情とは違う、ココロも足もリフレッシュしたやわらかな表情になっています。

商品特徴

- シーンを選ばないデザイン

スポーティで汎用性の高いシルエットは、スポーツ前後の使用やカフェに行くときのちょっと履きなど、オールマイティに使える1足。

- 耐久性と快適性

合成繊維（EVA）ミッドソールがクッション性とサポート力を提供。ラバーアウトソールは、ストリートスタイルでもカジュアルスタイルでもグリップ力を発揮。

- 軽量フォームとサポート力

約375g（PURECHILL27.5cm片足）、約250g（PURECHILL SLIDE27.5cm片足）の軽量さに加え、シームレスアッパーとソフトなクッショニングがワークアウト後の足を解放。※重量は27.5センチ、片足を軽量。（自社調べ）

商品詳細

起用選手プロフィール

PURECHILL 商品番号：KI0066 自店販売価格：\8,250（税込）PURECHILL 商品番号：KH6673 自店販売価格：\8,250（税込）PURECHILL 商品番号：KI0067 自店販売価格：\8,250（税込）PURECHILL 商品番号：KJ5138 自店販売価格：\8,250（税込）PURECHILL 商品番号：KI0071 自店販売価格：\8,250（税込）PURECHILL 商品番号：KI0065 自店販売価格：\8,250（税込）PURECHILL 商品番号：KI0073 自店販売価格：\8,250（税込）PURECHILL SLIDE 商品番号：KI0061 自店販売価格：\6,600（税込）PURECHILL SLIDE 商品番号：KH6736 自店販売価格：\6,600（税込）PURECHILL SLIDE 商品番号：KI0053 自店販売価格：\6,600（税込）PURECHILL SLIDE 商品番号：KI0055 自店販売価格：\6,600（税込）PURECHILL SLIDE 商品番号：KI0054 自店販売価格：\6,600（税込）

村竹 ラシッド 選手

2002年千葉県生まれ。男子110mハードル 日本記録保持者（12秒92）。

松戸国際高校、順天堂大学卒。2024年4月より日本航空株式会社（JAL）所属。

高校3年時にインターハイを制し世代トップへ。大学入学後はさらに頭角を現し、2年時の2021年にはオリンピックの派遣標準記録を突破、3年時にはオレゴン2022大会で初の世界陸上出場。

4年時の2023年9月にはついに泉谷 駿介選手の持つ日本記録13秒04に並び、かつてない盛り上がりを見せる男子110mH界の先頭を走る存在へ。

国内主要大会の優勝、そしてダイヤモンドリーグでの6位入賞など着実に成績を伸ばす2024年。パリ2024オリンピックでは日本選手初の決勝進出、そして短距離種目の歴代最高位となる5位入賞を果たす。東京2025世界陸上では、男子110mハードル決勝で、5位入賞を果たした。

秋本 美空 選手

2006年8月18日生まれの19歳。

神奈川県で生まれたのち、小学2年生でバレーボールを始める。中学生で、オリンピック有望選手賞（将来のオリンピック出場が期待される選手として評価された証）を受賞、高校年代では世代別代表に選出され、2023年には日本代表登録メンバーに選出、2025年に全国大会で優勝し、最優秀選手賞を受賞した。2025年にヴィクトリーナ姫路に加入し、日本代表初出場、初得点を記録。

2025年8月にドイツ・ブンデスリーガ1部 ドレスナーSCへレンタル移籍。

国際舞台において、海外の強豪選手と戦い、グローバルで活躍する選手として期待されている。

取扱店

アディダス ブランドセンター 渋谷

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アディダス スポーツウェア 最新シューズ ：https://www.adidas.jp/シューズ・靴-スポーツウェア(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2)

アディダス PURECHILL：https://www.adidas.jp/ピュアチル(https://www.adidas.jp/%E3%83%94%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%81%E3%83%AB?source_caller=ui&shortlink=7iyr5hhh&c=JP-Brand-PR-Press-Release-JP-purechill&pid=PR&af_xp=custom)

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