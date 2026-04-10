全国10か所で開催決定！今年は約2万人を動員予定「THE SECOND ライブツアー2026」

吉本興業株式会社

「THE SECOND ライブツアー2026」を、6月2日(火)の東京・よみうりホールでの公演を皮切りに全国10か所にて開催することが決定しました。

昨年は全国5か所で開催した本ツアーですが、今年はさらに規模を拡大し約2万人を動員予定。全国各地を熱く盛り上げます。東京(よみうりホール)からはじまり、福岡、大阪、札幌、石川、沖縄、仙台、熊本、新潟、兵庫を回ったのち、千秋楽は再び東京(よみうりホール)に戻り、凱旋千秋楽を迎えます。

昨年の王者ツートライブをはじめ、4月18日(土)開催の「ノックアウトステージ16→8」を控えた、金属バットやラフ次元、シャンプーハット、囲碁将棋らの16組はもちろん、悔しくも「ノックアウトステージ32→16」で敗れたが熱い戦いを繰り広げた、スマイルやちょんまげラーメン、カナメスト―ンなど実力派漫才師達が多数出演します。(※各公演で出演者異なります)

結成16年目以上の漫才師達の最高の漫才をたっぷりとお楽しみいただける極上の時間になること間違いなしです。

「ノックアウトステージ16→8」を勝ち抜いた8組による「グランプリファイナル」は、5月にフジテレビにて全国ネット・ゴールデンタイムで生放送されます。

本ライブのチケットは、4月10日(金)12:00よりFANYチケットにて先行受付を開始いたします。

- 「THE SECOND ライブツアー2026」公演スケジュール

▼東京公演

6月2日(火)＠有楽町よみうりホール

▼福岡公演

6月12日(金)＠福岡国際会議場 メインホール

▼大阪公演

7月5日(日)＠COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

▼札幌公演

7月12日(日)＠札幌市教育文化会館 大ホール

▼石川公演

7月20日(月・祝)＠石川県小松市 團十郎芸術劇場うらら 大ホール

▼沖縄公演

8月1日(土)＠那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

▼仙台公演

8月7日(金)＠東京エレクトロンホール宮城 大ホール

▼熊本公演

8月30日(日)＠熊本城ホール メインホール

▼新潟公演

9月6日(日)＠りゅーとぴあ・劇場

▼兵庫公演

9月23日(水・祝)＠明石市立市民会館 大ホール

▼東京公演

10月9日(金)＠有楽町よみうりホール

＜チケット料金＞

前売：5,000円(税込)／ 当日：5,500円(税込)

＜販売スケジュール＞

※新潟・兵庫公演は一部、販売スケジュールおよび販売方法が異なりますので、詳しくは各HPをご覧ください

●一次先行（FANYチケット)

受付期間：4月10日(金)12:00～4月21日(火)11:00

●二次先行（FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケット）

受付期間：4月25日(土)11:00～4月28日(火)11:00

●一般発売：5月9日(土)10:00

チケットURL：https://r.ticket.fany.lol/thesecond2026(https://r.ticket.fany.lol/thesecond2026)

- 「THE SECOND ライブツアー2026」概要

＜東京公演＞

日程：6月2日(火)

時間：１.14:45開場/15:30開演２.18:15開場/19:00開演

場所：有楽町よみうりホール

出演：１.はりけ～んず、囲碁将棋、金属バット、吉田たち、

ツートライブ、ななまがり、シマッシュレコード、三拍子、ハンジロウ、

エル・カブキ

２.ザ・パンチ、ツーナッカン、囲碁将棋、タナからイケダ、金属バット、

吉田たち、ツートライブ、マシンガンズ、三拍子、リニア

＜福岡公演＞

日程：6月12日(金)

時間：１.14:45開場/15:30開演 ２.18:15開場/19:00開演

場所：福岡国際会議場 メインホール

出演：パタパタママ、囲碁将棋、金属バット、ツートライブ、トット、

ちょんまげラーメン、マシンガンズ、三拍子、高校ズ、ブルーリーバー

※１.２.出演者共通となります

＜大阪公演＞

日程：7月5日(日)

場所：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

時間：１.11:45開場/12:30開演２.15:15開場/16:00開演

出演：１.シャンプーハット、囲碁将棋、スーパーマラドーナ、

Dr.ハインリッヒ、金属バット、吉田たち、ツートライブ、トット、黒帯、

ヤング

２.シャンプーハット、囲碁将棋、ラフ次元、タナからイケダ、

モンスターエンジン、金属バット、吉田たち、ツートライブ、トット、

ヤング

＜札幌公演＞

日程：7月12日(日)

時間：１.15:00開場/15:30開演２.18:00開場/18:30開演

場所：札幌市教育文化会館 大ホール

出演：ザ・パンチ、LLR、囲碁将棋、金属バット、ツートライブ、

吉田たち、ななまがり、トット、マシンガンズ、リニア

※１.２.出演者共通となります

＜石川公演＞

日程：7月20日(月・祝)

時間：１.12:30開場/13:00開演２.15:30開場/16:00開演

場所：石川県小松市 團十郎芸術劇場うらら 大ホール

出演：LLR、囲碁将棋、金属バット、ツートライブ、トット、

ちょんまげラーメン、シマッシュレコード、黒帯、マシンガンズ、

カナメストーン

※１.２.出演者共通となります

＜沖縄公演＞

日程：8月1日(土)

時間：１.12:15開場/13:00開演２.15:45開場/16:30開演

場所：那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

出演：シャンプーハット、囲碁将棋、金属バット、

モンスターエンジン、ツートライブ、ちょんまげラーメン、

セルライトスパ、マシンガンズ、ハンジロウ、カナメストーン

※１.２.出演者共通となります

＜仙台公演＞

日程：8月7日(金)

時間：17:45開場/18:30開演

場所：東京エレクトロンホール宮城 大ホール

出演：はりけ～んず、レイザーラモン、囲碁将棋、Dr.ハインリッヒ、

タモンズ、金属バット、ツートライブ、セルライトスパ、マシンガンズ、

三拍子

＜熊本公演＞

日程：8月30日(日)

時間：12:15開場/13:00開演

場所：熊本城ホール メインホール

出演：囲碁将棋、タナからイケダ、金属バット、吉田たち、

ツートライブ、トット、黒帯、マシンガンズ、 ブルーリバー、

カナメストーン

＜新潟公演＞

日程：9月6日(日)

時間：１.12:15開場/13:00開演２.15:45開場/16:30開演

出演：ツートライブ、囲碁将棋、金属バット、トット、吉田たち、

ザ・パンチ、ラフ次元、 タモンズ、はりけ～んず、マシンガンズ

※１.２.出演者共通となります

＜兵庫公演＞

日程：9月23日(水・祝）

時間：１.12:15開場/13:00開演２.15:45開場/16:30開演

場所：明石市立市民会館 大ホール

出演：１.ツートライブ、囲碁将棋、金属バット、

タモンズ、ななまがり、タナからイケダ、吉田たち、モンスターエンジン、

マシンガンズ、ヤング

２.ツートライブ、囲碁将棋、金属バット、

タモンズ、ななまがり、吉田たち、モンスターエンジン、スマイル、

ラフ次元、マシンガンズ



＜東京公演＞

日程：10月9日(金)

時間：１.14:45開場/15:30開演２.18:15開場/19:00開演

場所：有楽町よみうりホール

出演：１.レイザーラモン、囲碁将棋、金属バット、ツートライブ、

吉田たち、黒帯、三拍子、ヤング、リニア、エル・カブキ

２.LLR、囲碁将棋、金属バット、ツートライブ、吉田たち、トット、

黒帯、マシンガンズ、高校ズ、ハンジロウ