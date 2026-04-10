【配布・イベント活用可】気候変動を″自分ごと″にする冊子『A-PLAT BOOK』『A-PLAT BOOK KIDS』発行

国立研究開発法人国立環境研究所左：大人版 右：こども版■概要

国立環境研究所 気候変動適応センター（以下「CCCA」という。）は、気候変動への「適応」をテーマにした冊子『A-PLAT BOOK』『A-PLAT BOOK KIDS』を2026年4月に発行しました。未就学児から大人まで対応した2冊を制作し、地方自治体や環境イベント等での配布・活用を想定しています。

文字だけでなく視覚的にも楽しめるよう、大人版とこども版、それぞれの冊子にマンガを掲載。

（大人版『A-PLAT BOOK』：左、こども版『A-PLAT BOOK KIDS』：右）

こども版『A-PLAT BOOK KIDS』には「間違い探し」「ぬりえ」「めいろ」等を随所に取り入れ、小さなお子様が楽しみながら気候変動の適応アクションへの理解を深められるよう工夫。

■ 『A-PLAT BOOK』の特徴[表: https://prtimes.jp/data/corp/90531/table/25_1_309bf28035b0992692896378d74fdf41.jpg?v=202604101251 ]

■ こんな場面で使えます

🏫 学校・教育機関 授業や総合学習の教材として。気候変動を「身近な問題」として

考えるきっかけに。

🏛️ 地方自治体 窓口・広報・地域イベントでの配布資料として。住民への適応策の普及啓発に。

🌿 環境イベントブース展示やワークショップのコンテンツとして。参加者の理解を深める一冊に。

👪 家庭・地域 親子や家族で気候変動について話し合うきっかけに。

■ 「#適応しよう」キャンペーンとの連動

冊子の活用とあわせて、私たち一人ひとりが気候変動にそなえ快適に暮らせるよう。身近な行動につなげる「＃適応しよう」キャンペーンにも、ぜひご賛同ください。本冊子を読んだ感想や実践した適応アクションを投稿・シェアしていただく事で、地域や職場・学校での具体的な取組みにもつながっていきます。

キャンペーン詳細：https://adaptation-platform.nies.go.jp/everyone/campaign/index.html

■イラストレーターのご紹介

ありを

群馬県を拠点に活動する漫画家・イラストレーター。

元看護師で愛媛県出身。コミックエッセイ『ゼロから山女子始めてみました』（KADOKAWA）を出版し、重版。山小屋のグッズ制作、企業や自治体の漫画制作、ツアーゲスト参加など幅広く活動をしている。

ありをInstagram：

https://www.instagram.com/arichon_official/

■ 問い合わせ先

【A-PLAT BOOKに関する問い合わせ先】

国立環境研究所 気候変動適応センター

A-PLAT（気候変動適応情報プラットフォーム）：

https://adaptation-platform.nies.go.jp/about/contact.html

【報道に関する問合せ先】

国立環境研究所 企画部 広報対話室

kouhou0（末尾に“@nies.go.jp”をつけてください）