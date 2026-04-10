【母の日限定】シフォンケーキ専門店×韓国風ブーケ「hymii」がコラボ。“余白”を贈る、大人かわいい「スイーツ＆ブーケセット」4月10日(金)発売

株式会社Sweets HD

手作りシフォンケーキ専門店「This is CHIFFON CAKE.」は、アーティフィシャルフラワー専門店「hymii（ハイミー）」とのコラボレーションによる母の日限定ギフトセットを、2026年4月10日（金）より公式オンラインストアにて数量限定で発売いたします。シフォンケーキ「Carnation」またはカッサータ「The CASSATA」に、コラボのためにデザインされた限定ブーケを添えてお届けします。

「余白」をテーマにしたデザイン

今回の母の日ギフトのテーマは、忙しい日常にひと息つく時間を贈る「余白」です。

深いローズピンクが印象的なシフォンケーキ『Carnation』に、hymiiによる軽やかな花の彩りを添えることで、重くなりすぎない美しさと、抜け感のある柔らかな印象を表現しました。

大人になった今だからこそ親子で共感できる「かわいい」を軸に、甘さだけではない、落ち着きとときめきが同居するデザインに仕上げています。

離れて暮らすお母さんへ想いを届けるのはもちろん、一緒に過ごす時間を大切にしたい方にも寄り添うギフトです。

トレンドと上品さを両立したブーケのデザイン

ブーケは、トレンドの韓国スタイルをベースに、お母さん世代にも愛される温かみのある配色を採用しました。

hymiiデザイナーより

シフォンケーキの“ふわふわと軽い食感”から着想を得てデザインしました。



母の日を象徴するカーネーションを中心に、リュクスラナンキュラスやカスミソウをセレクト。



透明感のある柔らかなラッピングで包み込むことで、ケーキの軽やかさを視覚的にも表現しています。リボンのペールピンクなど、細部までときめきを詰め込みました

アーティフィシャルフラワーを使用しているため、ケーキを楽しんだ後も、思い出とともに長くお部屋を彩り続けます。

コラボレーション限定ラインナップ

■Flower Chiffon Set ＜フラワーシフォンセット＞

カーネーションをモチーフにした苺シフォンケーキと、限定ブーケのセット。

・Carnation：ふんわり軽やかな苺生地に、コクのあるクリームとラズベリーの酸味が溶け合うやさしい味わい。

・価格：6,300円（税込・送料無料）

・内容：シフォンケーキ（3号サイズ/約9cm）

ブーケ（幅約15cm×高さ約25cm）

・商品ページ：https://link.thisischiffoncake.com/LQzVfj

■Flower Cassata Set ＜フラワーカッサータセット＞

濃厚なチーズケーキ「The CASSATA」と、限定ブーケのセット。

・The CASSATA：北海道産クリームチーズをベースに、ナッツやドライフルーツを贅沢に閉じ込めた、温度変化で味わいが変わる新感覚スイーツ。

・価格：6,300円（税込・送料無料）

・内容：ザ・カッサータ（長さ17cm）

ブーケ（幅約15cm×高さ約25cm）

・商品ページ：https://link.thisischiffoncake.com/xLCcar

販売・配送情報

- 販売開始日: 2026年4月10日(金)- 発送開始日: 2026年4月21日(火)より順次- お届け形態: 冷凍配送（賞味期限：冷凍保存で2ヶ月以上）- 販売場所: This is CHIFFON CAKE. 公式オンラインストア

ブランド紹介

■ hymii ＜ハイミー＞

高品質な素材選びと繊細な技術で、生花のような美しさと耐久性を両立させるアーティフィシャルフラワー専門店。洗練された韓国スタイルで、日常に彩りを添える作品を提案しています。

・「hymii」オフィシャルサイト：https://hymiiflower.shopselect.net/

■ This is CHIFFON CAKE.

「だから美味しい、これがシフォン」を掲げる手作りシフォンケーキ専門店。

しっとりふわふわの生地と、濃厚ながらも軽やかなクリームのバランスを追求し、一台一台丁寧に焼き上げています。

会社概要

株式会社 Sweets HD

所在地：東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisischiffoncake.com



■This is CHIFFON CAKE.オフィシャルサイト

https://thisischiffoncake.com/



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/