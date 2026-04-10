徳井義実（チュートリアル）×桃月なしこW主演「令和に官能小説作ってます」5月30日（土）スペシャルイベント「令和に官能小説読んでみます」詳細決定＆チケット発売！

テレビ大阪株式会社(C)「令和に官能小説作ってます」製作委員会

テレビ大阪で今年1月から3月まで放送された徳井義実（チュートリアル）×桃月なしこW主演のドラマ「令和に官能小説作ってます」（全10話）。ドラマのスペシャルイベント「令和に官能小説読んでみます」を5月30日（土）に開催が決定。本日よりチケット販売を開始します。

ドラマの原案は、官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにした『令和に官能小説作ってます フランス書院編集部物語』（著:さとうユーキ、原案:フランス書院編集部）。文字だけで読者を興奮させるべく奮闘する編集者や作家たちを描いた、ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマとして話題となりました。

本イベントは官能小説編集部の編集長・玉川丈治役の徳井義実（チュートリアル）、新人編集者・大泉ましろ役の桃月なしこをはじめ、「鬼畜の鬼」と呼ばれる官能小説家・神室氷雨役の内藤秀一郎、ましろが妄想する「隣人さん」役の八木奈々が出演！

「長年エロスに関しては人一倍敬意を払ってきた」という徳井が実際の官能小説の朗読に挑戦したり、深夜ドラマでは異例となった17分間ワンカット撮影の裏話など、放送後だからこそ言える撮影秘話が満載のアフタートークなど企画が盛りだくさん！ディープな官能の世界をたっぷり堪能できる、”大人だけ”の官能イベントです。

≪イベント概要≫

【イベント名】「令和に官能小説読んでみます」

【開催日時】2026年5月30日（土）第1部：開場14時00分／開演14時30分

第2部：開場18時00分／開演18時30分

【会場】浅草花劇場（東京都台東区浅草2-28-1）

アクセス：つくばエクスプレス「浅草」駅から徒歩5分

地下鉄銀座線・地下鉄浅草線・東武スカイツリーライン「浅草」駅から徒歩10分

【出演者】

第1部：桃月なしこ・内藤秀一郎・八木奈々

第2部：徳井義実（チュートリアル）・桃月なしこ・内藤秀一郎・八木奈々

※第1部と第2部で出演者およびイベント内容が異なります。

【券種・価格】

全席指定

◯両部通しチケット S席 18,000円（税込） A席 12,000円（税込）

◯各部チケット S席 9,000円（税込） A席6,000円（税込）

※S席は前列3列目までの席をご案内させていただきます

※入場時別途ドリンク代（600円）必要となります

【先行抽選】

受付期間：4月10日（金）12時～4月19日（日）23時59分

当落結果：4月20日（月）18時前後予定

入金期間：4月20日（月）18時～4月30日（木）23時59分

申し込みURL：https://www.paskip.jp/lotteryEvents/234

【注意事項】

※イベント内容には過激な表現が含まれます。ご了承いただける方のみご応募をお願いします。

※予告なくイベント内容は変更となる場合がございます。

※入待ち出待ちは固く禁止とさせていただきます。

※車椅子でのご来場予定のお客様は、予めお問い合わせまでご連絡ください。

※出演者へのスタンド花やプレゼントの受け取りはお控えさせていただきます。何卒ご了承ください。

※当日客席を含む会場内の撮影があり、後日映像・写真を使用する場合がございます。

※撮影・録音・録画については一切禁止です。

※未就学児入場不可

【お問い合わせ】https://form.run/@event-contact

※件名に『令和に官能小説読んでみます』とご記入ください。

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/reiwani_kannou/

【公式X】https://x.com/tvo_mayodora

【公式Instagram】https://www.instagram.com/reiwani_kannou

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@reiwani_kannou

【公式ハッシュタグ】#令和に官能小説

イベント前にドラマ「令和に官能小説作ってます」全話を復習したい方はDMM TVにてご覧ください！

https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=3kqg33gep09tquiupq3n0xra

ドラマ公式グッズ好評発売中!!︎

「鬼畜の鬼」「卑猥だ…だがいい卑猥だ」など、官能小説編集部を舞台にした本作ならではの名言アクリルキーホルダーや、ましろのアクリルスタンド、名場面を切り取った場面写真ステッカー、”官能漢字”がびっしりの湯呑みも登場！

販売サイト：https://tosta.jp/shops/reiwani_kannou(https://tosta.jp/shops/reiwani_kannou)

(C)「令和に官能小説作ってます」製作委員会