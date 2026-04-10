ディズニー映画『リトル・マーメイド』デザインのペット用品を４月10日（金）に発売

株式会社クリエイティブヨーコ

NEWS RELEASE

2026年 4月10日

株式会社クリエイティブヨーコ

ディズニー映画『リトル・マーメイド』デザインのペット用品を

４月10日（金）に発売

～ペットの暑さ対策需要の高まりを受け、人気の涼やかな海モチーフが登場～

株式会社クリエイティブヨーコ（本社：長野県長野市 代表取締役社長：北原 武幸）は、ディズニーアニメーション映画『リトル・マーメイド』のキャラクターをデザインに取り入れたペット用品シリーズを、4月10日（金）に全国の「ペットパラダイス」各店舗、および公式オンラインストア、ネットショップ各店にて発売します。

近年、気候変動の影響により猛暑日が増加し、夏の期間が長期化する傾向にあります。いわゆる“長い夏”とも言われる昨今の環境変化により、ペットと過ごす日常においても、暑さ対策や居心地のよい環境作りへの意識が一層高まっています。

特に、室内で過ごす時間が増える中で、機能性だけでなく視覚的にも涼しさや季節感を感じられる商品へのニーズが拡大しています。海や水辺をモチーフとしたデザインは、清涼感やリラックス感を演出できることから、夏場において安定した人気を得ています。



本シリーズでは、美しい海の世界を舞台にした『リトル・マーメイド』のデザインを取り入れることで、見た目にも涼やかでペットとの楽しい暮らしを提案するとともに、長く続く夏のシーズンを快適かつ前向きに過ごしていただける商品開発を目指しました。



「ペットパラダイス」では、これまでも季節性やトレンドを取り入れた商品展開に加え、キャラクターやテーマ性のあるシリーズを通じて、ペットとオーナーが一緒に楽しめるライフスタイル提案を行ってきました。

今後もシーズンごとの新たなテーマ提案やコラボレーションを通じて、ペットとの暮らしをより豊かに彩るブランドとしての価値向上を目指します。

■商品概要

ディズニー アリエル/クールワンピース（5サイズ展開）5,830円（税込）

ディズニー フランダー/タンクトップ（5サイズ展開）5,390円（税込）

ディズニー アリエル/シェルカドラー8,910円（税込）

ディズニー フランダー/クールマット3,900円（税込）

ディズニーアリエルクールバンダナ3,300円（税込）



■オンラインショップ

マザーガーデン＆ペットパラダイス 公式オンラインストア

https://shop.creativeyoko.co.jp/news/multi_news120260331103101

マザーガーデン＆ペットパラダイス オンワード・クローゼット店

https://crosset.onward.co.jp/news/multi_news120260331101633

ペットパラダイス 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/pet-para/c/0000000219/?s=4#risFil

ペットパラダイス Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/pet-para/a5c7a5a3a52.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-sort_mdl-sortitem&X=99(https://store.shopping.yahoo.co.jp/pet-para/a5c7a5a3a52.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-sort_mdl-sortitem&X=99)

ペットパラダイス Amazon店

https://www.amazon.co.jp/stores/page/EDA6F63A-6793-4E45-89C4-D31F65CA3C29?ingress=0&visitId=a92bd7b5-faea-4e24-9122-e9bee67c7b81(https://www.amazon.co.jp/stores/page/EDA6F63A-6793-4E45-89C4-D31F65CA3C29?ingress=0&visitId=a92bd7b5-faea-4e24-9122-e9bee67c7b81)

■お取り扱い店舗一覧

https://www.creativeyoko.co.jp/shoplist/?lg=0&md=2&br=13(https://www.creativeyoko.co.jp/shoplist/?lg=0&md=2&br=13)

※一部、取り扱いがない店舗もございます。詳細は店舗へお問合わせください。

■『ペットパラダイス』について

『ペットパラダイス』は「ペットと人間の、新しいカンケイ」をブランドパーパスに掲げ、ペットの視点から考えた着心地のよいペット服をはじめ、ペットが毎日の生活を快適に送るためのグッズを多数取り揃えています。ペットがこれからも幸せな一生を送っていける社会を目指し、私たちに何ができるのか。人間の目線ではなく、ペットの目線で常に考え、今後も様々な取り組みを展開してまいります。

ペットパラダイス公式サイト

https://petparadisejapan.com



ペットパラダイス公式インスタグラム

https://www.instagram.com/petparadise_official