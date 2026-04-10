テレビCMで活躍中のフレンチブルドッグ「ジョージくん」グッズのプレゼントキャンペーンがスタート！

フジックス株式会社

フジックス株式会社では便秘薬「3AマグネシアS」の新テレビCMオンエアを記念し、2026年4月10日(金)から5月31日(日)まで“ジョージくんエコバッグプレゼントキャンペーン”を実施。

CMには、家族に寄り添う存在のシンボルとしてフレンチブルドッグの「ジョージくん」が出演中で、その愛らしい所作やコミカルな表情で親しみ感のある表現になっています。

●プレゼントキャンペーン詳細

実施期間：2026年4月10日（火）から5月31日(日)

実施内容：フジックス株式会社（https://3aca.co.jp/）の「ジョージくんエコバッグプレゼントキャンペーンのお知らせ」の応募フォームよりご応募ください

当選人数：50名様

当選発表：賞品の発送をもってかえさせていただきます

左：「ジョージくんエコバッグ」 右：テレビCM：３AマグネシアS「ライバル篇」より●「３AマグネシアS」とは？3AマグネシアS 90錠おなかにやさしい・非刺激性の便秘薬3AマグネシアS

第3類医薬品

3AマグネシアSは、おなかを無理に動かすタイプの便秘薬ではありません。

”活性酸化マグネシウム”という、水分を集めて便をやわらかくする成分で、おなかにやさしく、自然なかたちでの排便をサポートします。

商品URL

https://3aca.co.jp/product/magnesia/

フジックス株式会社

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