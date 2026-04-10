【ロフト】「British Design Market #02」銀座ロフト・天神ロフトで開催

株式会社ロフト

銀座ロフトと天神ロフトは、2026年4月14日(火)～5月17日(日)の期間、イギリスの豊かなデザイン文化にフォーカスした「British Design Market #02」を開催します。今年のテーマは「色」。トラディショナルなパターンやモダンなアートワーク、カラフルなパッケージデザインなど「色」の魅力にあふれたアイテムを集積します。

イギリスならではの紅茶やショートブレッド、そして配色センスが溢れる日用品まで多数取りそろえます。会期中の週末には紅茶の試飲も開催予定(銀座ロフトのみ)。

＜銀座ロフト/天神ロフト【British Design Market #02】概要＞

■期間：4月14日(火)～5月17日(日)

■会場：銀座ロフト1階 特設会場 / 天神ロフト LOFT GOOD STORE

■商品数：銀座ロフト 約650種類 / 天神ロフト 約180種類

【トラディショナルからモダンまで色とりどりの豊かなデザイン雑貨】 ※価格はすべて税込み

●「British Colour Standard」 ディナーキャンドル ミックスセット(6本セット) 6,006円

1931年にイギリスで生まれた色彩規定を現代に復刻したブランド。英国の伝統色を定義した「British Colour System」の色に基づき、ハンドメイドで丁寧に作られたキャンドル。

●「WINSOR＆NEWTON」 ドローイングインク 各583円

1832年に科学者のウィリアム・ウィンザーとアーティストのヘンリー・ニュートンにより創立された画材ブランド。インクのボトルデザインは、動物や植物などをモチーフにすることでその色が持つ質感を視覚的に刺激します。

●「MELROSE AND MORGAN」 バッグ BISCUIT 4,620円

2004年ロンドン・プリムローズヒルで誕生したブランド。地元の旬の食材と職人の手仕事を大切にしたデリや焼き菓子で愛されています。赤と白の洗練されたタイポグラフィの雑貨も人気のアイテムです。

●「MAGPIE×HORNSEA」 HORNSEA Mug 5,720円

ロンドンのインテリアブランド“MAGPIE”が、イギリスヴィンテージとして愛好家の多い“HORNSEA”のアーカイブから復刻した、1690～70年代のレトロな図柄を採用したストーンウェアシリーズ。

●「DUNOON」 Cairngorm 各5,720円

軽量な白磁“ファイヤー・ボーン・チャイナ”で作られた鮮やかな白さに多種多様なデザインが鮮やかに映える、マグカップのブランド。480ml容量の「Cairngorm」シリーズの他、ビアマグタイプの「GLENCOE」シリーズなど約30種類を集積。



【色彩豊かなパッケージが魅力の紅茶やキャンディー】

●「Brew Tea Co.」 アイスティー 各3,240円

2012年にリバプールで誕生した紅茶ブランド。ブランドを象徴する鮮やかなイエローのパッケージを通じて、紅茶をカジュアルに楽しむ文化を提案します。

これからの季節におすすめの水出しのアイスティーは、「レモン＆ライム」「ラズベリーレモネード」「ピーチ＆オレンジ」「エルダーフラワー＆ローズ」の4種類。

●「DORSET TEA」 サンシャインブレンド ティーバッグ40個入り 1,296円

1934年に創設者キース・スパイサーが自転車でお茶を届けた情熱を受け継ぎ、2009年にイングランド南部ドーセットで誕生した紅茶ブランド。中でも、太陽の光が降り注ぐ穏やかな風景をイメージした「サンシャインブレンド」はブランドを代表する一品。ストレートはもちろんミルクティーでもおいしく楽しめます。

●「COFFEE DUNKERS」 シシリアレモン ビスケット 1,296円

ドーセットで約150年の歴史を持つアルチザンメーカーが作るビスケット。英国産のバターがしっかり香るビスケットは、そのまま食べても、紅茶やコーヒーに浸して食べても楽しめます。

●「BONDS OF LONDON」 キャンディー 各519円

伝統的なレシピと高品質な原材料にこだわり、世代を超えて愛されている1895年創業の老舗菓子ブランド。「レモンシャーベット」「ブラックカラント＆リコリス」「ストロベリーボンボン」「ルバーブ＆カスタード」の4種類のクラシックキャンディー。

●「IRN BRU」 IRN BRU1缶 各432円

1901年にスコットランドで創業、国民的飲料として愛されているブランド。オレンジのカラーが印象的な炭酸飲料。そのまま飲んでも、ジンやウォッカ、スコッチウイスキーとも好相性です。