イラスト1,000点以上の大ボリューム！けものフレンズの巡回展が4/25(土)～5/10(日)有楽町マルイにて開催！

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けものフレンズプロジェクトは、イラストレーション1,000点以上を展示する「けものフレンズ展」の巡回展を、東京都・有楽町マルイにて、2026年4月25日（土）から5月10日（日）まで実施する。

「けものフレンズ展」は、昨年10月より兵庫県宝塚市手塚治虫記念館で開催して好評を博した展覧会で、東京では初めての開催となる。

今回、入場特典用新規ビジュアルとして、アプリゲーム「けものフレンズ３」の主人公であるドールの可愛らしいビジュアルを公開。入場特典ミニアートカード（全2種）のデザインに使用されている。

また、新グッズとして、リール付きパスケースやジャガードネクタイ、ジュニアスカウト「けものフレンズ」ワッペン（着脱式）等を発売するほか、人気のアクリルキーホルダー図鑑では、ケロロ軍曹とのコラボデザイン等が復刻アイテムとして登場。

会場にて3,000円以上のグッズ購入者を対象に抽選会を実施することも決定し、景品しおりのデザイ

ン10種を公開した。

「けものフレンズ展」 有楽町マルイ 巡回展

【新グッズ＆復刻グッズが登場！】

■アクリルキーホルダー図鑑 <全6種> 各605円

※消費税込

■リール付きパスケース 2,970円 カラー：ブラック サイズ：約タテ11cｍ×ヨコ7cｍ

■コットンハンカチ 1,650円 サイズ：約タテ50cｍ×ヨコ50cｍ

■ジャガードネクタイ 4,400円 サイズ：約長さ140cｍ / 大剣巾：8cｍ

■リボンコイルストラップ 1,100円 サイズ：リボン 約長さ14.5cｍ×巾2cｍ / コイル 約長さ11cm

■ブリスター風キーホルダー 980円 サイズ：約タテ6cｍ×ヨコ3.9cｍ

■ジュニアスカウト「けものフレンズ」ワッペン（着脱式） 1,650円 タテ7.5cm × ヨコ6cm

※全て消費税込

【入場特典】オリジナルミニアートカード(A6サイズ)<全2種>

※入場特典は有料入場者のみへの配布とさせていただきます。特典はなくなり次第終了します。

【お買い上げ抽選特典】景品しおり<全10種>

グッズを購入ごとに参加できる抽選会でもらえる景品しおりのデザイン初公開！

※イベント会場にて税込3,000円以上お買上げのお客さまは、1会計につき１回抽選会にご参加いただけます。お会計時にエポスカードでご精算、またはご提示いただき現金でお支払いのお客さまは、抽選会にプラス1回ご参加いただけます。

詳しくは特設ページをご確認ください。

URL：https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=142045&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=142045&article_type=sto)

けものフレンズ展 開催概要

【開催情報】

開催場所：有楽町マルイ 7Ｆ イベントスペース

開催期間：2026年4月25日(土)～5月10日(日)

営業時間：11:00～19:00 （最終入場は18:30まで）

入場料（特典付き）：税込1,390円 小学生：税込500円 未就学児無料

※入場特典は有料入場者のみへの配布とさせていただきます。特典はなくなり次第終了します。

◆ご同伴について

・未就学児のご入場は18歳以上の保護者の同伴が必要です。保護者のご入場は入場券の購入が必要になります。

・お身体の不自由な方、介助が必要な方など、ご同伴者さまが必要な場合のみ、おひとりにつき1名ご同伴が可能となります。

ただし、１名さま分のご入場料は必要となります。また、購入制限数は1名さま分となります。



【ご入場について】

多くのお客様のご来店が予測されるため、混雑が想定される下記日時のご入場は事前予約制(先着)とさせていただきます。



＜対象日時＞

・4/25(土) 11:10-15:30ご入場の回まで

・4/26(日) 11:10-15:30ご入場の回まで

・4/29(水・祝)および5/2(土)～5/6(水) 11:10-13:00ご入場の回まで

※対象日時以外でも混雑状況により、整理券等配布させていただく場合がございます。

※対象日時であっても当日キャンセル等が出た場合については、入場口にて入場可否のアナウンスをさせていただきます。



詳細はこちら：https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=142046&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=142046&article_type=sto)

【お買い上げ抽選会】

期間中、会場内ショップにて税込3,000円以上お買上げのお客さまは、1会計につき１回抽選会にご参加いただけます。

さらに、お会計時にエポスカードでご精算、またはご提示いただき現金でお支払いのお客さまは、

抽選会にプラス1回ご参加いただけます。



A賞 ミニスタンディ (全5種) / B賞 しおり (全10種) コンプリートセット / C賞 しおり (全10種) ランダム１枚

※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。

※不正行為が発覚した場合はお断りさせていただきます。

※エポスカードはお会計時にご提示下さい。お会計時以外にご提示いただいても抽選会にはご参会いただけません。

※エポスカード以外のクレジットカードでのお支払いの場合、抽選会プラス1回の対象外となります。

※ご提示の場合、お支払い方法は現金のみにて承ります。

※抽選会へのご参加は1会計につき1回（エポスカードをお持ちの方は2回まで）とさせていただきます。税込3,000円ごとではございません。

※入場規制中は、1入場1会計とさせていただきます。

※いかなる場合も精算を2回以上に分けることはできません。

※レシートの合算はいたしかねます。

※抽選会はお買上げ当日のレシートのみ有効とさせていただきます。

※景品はなくなり次第終了とさせていただきます。

※抽選会の内容は予告なく変更になる場合がございます



【エポスカード新規入会特典】

期間中会場内ショップにて、エポスカードに新規ご入会いただいたお客様には、しおり(全10種)コンプリートセットをプレゼント！

※特典はイベント期間中に、会場内ショップにてご入会された方が対象です。

※WEBからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください。

※お申し込みには、別途審査がございます。お申し込みいただけない場合もございますのであらかじめご了承ください。

※お申し込み条件は満18歳以上の方です。（高校生を除く）

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。



【エポスカード会員様ご紹介特典】

会場内ショップスペースにて、エポスカードをお持ちのお客様が新規ご入会者さまをご紹介いただくと

“ご紹介者さま”＆“ご入会者さま”お二人ともにクリアカードプレゼント！

※お持ちのエポスカードから「けものフレンズ」エポスカードにお切替えいただいた方にもクリアカードをプレゼントします

※特典は在庫がなくなり次第終了となります

※特典のお渡しはお一人さま1日1回とさせていただきます。

【お並び情報・完売情報・その他ご案内】

▼有楽町マルイ アニメイベント公式X：@marui_yurakucho(https://x.com/marui_yurakucho)

▼マルイノアニメ公式X：@marui_anime(https://x.com/marui_anime)

※すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【展示イメージ】

宝塚市手塚治虫記念館で開催された「けものフレンズ展」の展覧会イメージです。

けものフレンズ

▼『けものフレンズ』は、超巨大総合動物園「ジャパリパーク」を舞台に、神秘の物質「サンドスター」の影響で動物からヒトの姿へと変身したフレンズたちが大冒険を繰り広げる物語。ゲーム、コミック、TVアニメ、舞台、動物園コラボを展開するなど、さまざまなプロジェクトが進行中。

2025年にはプロジェクト10周年を迎え、現在も次の10年に向けて新商品やイベントを提供し続けている。

・公式サイト https://kemono-friends.jp/

・公式X(旧Twitter) @kemo_project(https://x.com/kemo_project)

■権利表記 (C)️KFP