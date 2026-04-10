PARKS PROJECT JAPAN × GORDON MILLER初のコラボレーションプロジェクト『LEAVE IT BETTER TOGETHER』がローンチ!

株式会社National Park Solutions

株式会社National Park Solutions は、 環境省の国立公園オフィシャルパートナーであり日本にある 35ヶ所の国立公園のブランディングと環境保全のために活動する「PARKS PROJECT JAPAN（パークス プロジェクト ジャパン） 」 と、 ガレージから拡張するライフスタイルを提案するガレージライフスタイルブランド「GORDON MILLER（ゴードン ミラー） 」 が手を組み、 VAN LIFEの魅力を通じて日本の国立公園を未来へと繋げるパートナーシッププロジェクト「LEAVE IT BETTER TOGETHER」 を発表します。



「来た時よりも美しく（LEAVE IT BETTER THAN YOU FOUND IT）」というPARKS PROJECT JAPANの理念と、GORDON MILLERが提案する自由な旅のスタイルである「VAN LIFE」を通じて、日本の豊かな自然の象徴である国立公園の価値を再発見し、持続可能な未来のために今私たちができるアクションを提案します。

今後は両ブランドのアイデンティティを融合させた限定プロダクトの展開や、

国立公園の魅力に触れることのできる共同イベントを計画しています。

サイトURL：https://contents.gordonmillermotors.com/nationalparks/



【PROJECT CONTENTS 第１弾】

PARK TRIP FILM：35箇所の国立公園を巡るロードムービー

PARKS PROJECT JAPANがキュレーションするNational Park Photographer / Videographerの秦 竜平（はた りゅうへい）氏が、本プロジェクト専用のロゴカッティングシートを施した「GMLVAN V-02」と共に、日本国内全35箇所の国立公園を巡る旅に出ます。 圧倒的なスケールで描かれる国立公園の美しさを凝縮した映像は、GORDON MILLER公式Instagram中心に順次公開予定です。

【PARKS PROJECT JAPANについて】

PARKS PROJECT JAPANは、国立公園をテーマにした商品を販売し、売上の一部を生息地の復元や、若者たちへの教育など、持続可能な自然維持や公園の運営のために寄付し、寄付貢献とともに環境保全を目的とした公園内での保全活動を運営するECOブランドです。

WEBサイト：https://parksproject.jp/(https://parksproject.jp/)

Instagram：https://www.instagram.com/parksproject_japan/(https://www.instagram.com/parksproject_japan/)

PARKS PROJECT JAPANを運営する株式会社National Park Solutionsは、環境省の国立公園オフィシャルパートナーです。

《お問い合わせ先》

会社名：株式会社 National Park Solutions

メールアドレス：info@nationalpark-s.co.jp

HP：https://nationalpark-s.co.jp/