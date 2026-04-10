浦和レッズ × VIVA LA ROCK

浦和レッドダイヤモンズ株式会社

浦和レッドダイヤモンズ（以下、浦和レッズ）は、5月2日（土）に埼玉スタジアム2002で行われるホームゲーム（vs ジェフユナイテッド市原・千葉）当日、試合前のスタジアム周辺の広場を舞台にした音楽イベント「REDS SOUND PARK」を初開催します。

翌5月3日（日・祝）から4日間にわたり同会場周辺で開催する「VIVA LA ROCK 」（浦和レッズも共催として参加）との連動企画として、VIVA LA GARDENのGARDEN STAGEを活用したライヴイベント・トークイベントを実施します。

出演アーティスト・ゲスト、タイムスケジュール、来場者プレゼント、グルメ情報が決定しましたので、以下のとおりお知らせします。

■ TOPIC 1｜ライヴイベント・トークイベント 出演者決定！

▶ LIVE STAGE（ライヴイベント）

埼玉県と共に障害者による音楽や絵画制作などの活動を推奨・応援する「You'll Never Live Alone プロジェクト」として、埼玉県秩父を拠点に活動するサヤカロックハンが登場。パーカッションとコーラスを含む9人組が、全身で伝える音楽の力を届けます。

さらにサッカーとも深く関わりながら音楽活動を続けてきているGAKU-MC、埼玉県出身のメンバーから構成されレッズサポーターとしても知られるthe telephones、同じく埼玉を拠点に活動するリアクション ザ ブッタが出演。音楽とフットボールが交わる、この日だけのステージをお見逃しなく。

LIVE出演アーティスト

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36722/table/38_1_851e2297548cba547f8217b53f528762.jpg?v=202604101251 ]

▶ TALK SESSION（トークイベント）

「浦和レッズOB＆アーティストトークセッション」では、レッズ・ブランドアンバサダーの岡野雅行、浦和レッズOBの森脇良太が登場。GAKU-MC、the telephonesの石毛輝も加わり、サッカーと音楽、そして浦和レッズへの思いを語り合います。ここでしか聞けないトークをぜひお楽しみください。

また、浦和レッズのマスコット「レディア」やVIVA LA ROCKのキャラクター「さいたまん」も登場予定！観覧無料でどなたでもご参加いただけます。

TALK SESSION出演者

■ TOPIC 2｜イベント タイムスケジュール決定！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36722/table/38_2_7d09e50dfb1e7f8b0e556f96aafe421f.jpg?v=202604101251 ]

当日は11:00のスタートから試合前（15:00）まで、南広場のGARDEN STAGEにて下記のスケジュールでイベントを実施します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/36722/table/38_3_05be7deeae3146246896391d385b830a.jpg?v=202604101251 ]

※タイムスケジュールは変更となる場合があります。最新情報は浦和レッズ公式サイトをご確認ください。

■ TOPIC 3｜試合の来場者全員にオリジナルBIGタオルをプレゼント！

5月2日（土）の試合にご来場いただいたすべての方（ビジター来場者を除く）に、オリジナルBIGタオル（約120cm×60cm）をプレゼント！(※)

観戦にもイベントにもご活用いただける、大判のオリジナルタオルです。当日会場でお受け取りください。

※観戦チケットでのご入場時にお渡しいたします。ライヴイベントおよびトークイベントのみの来場ではお受け取りいただけませんのでご注意ください

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/36722/table/38_4_a86512930581c349cc404eaef11f5ed9.jpg?v=202604101251 ]

■ TOPIC 4｜VIVA LA ROCK会場と同じフェスグルメが楽しめる！

当日の南広場エリアには、翌日から始まる「VIVA LA ROCK 」のフェスグルメも多数出展！スタジアムグルメとはひと味違うメニューが並びます。

音楽を聴いて、フェス飯を楽しんで、試合を観る。5月2日は試合前から、ひとつ上の観戦体験を!

■ TOPIC 5｜試合情報｜GW最終日は熱狂の埼スタへ！

イベントの後は、ついに浦和レッズのゴールデンウィークホーム3連戦の最終戦。浦和レッズでしか味わえない熱狂的な空間とサッカーをぜひ現地で体感してください。

▶ 試合の見どころ

浦和とともに「オリジナル10」のひとつである千葉が、J1に17年ぶりに戻ってきた。埼スタに千葉を迎えるのは2009年10月以来、約16年7カ月ぶり。長い空白を経て実現する一戦だけに、両サポーターの思いも格別だ。

千葉の注目は17歳の両利きサイドハーフ、姫野 誠。アグレッシブかつ縦に速いサッカーを志向する千葉の中心選手として、年齢を感じさせない果敢なプレーでゴールに迫る。一方の浦和で目が離せないのが、ストライカー肥田野蓮治。特別指定選手を経て今季ルーキーとしてプロ契約を果たした期待の新人だ。アウェイの千葉戦でゴールして以降、得点を重ねるストライカーが、スピードと突破力でゴールに迫る。

浦和のファン・サポーターとともに作り出すスタジアムの空気を、ぜひ現地で!

■ REDS SOUND PARK 開催概要

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/36722/table/38_5_c7906d94cae9e3d8a8d0d6ecf6bbf29f.jpg?v=202604101251 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/36722/table/38_6_c1f842fc79e1d6012d00ff2bd1951362.jpg?v=202604101251 ]