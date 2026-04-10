【新富良野プリンスホテル】1日1組だけの特別な朝。誰もいない早朝の「風のガーデン」を貸し切りに！花と緑の香り、やわらかな朝日に包まれて楽しむ絶景プライベートモーニング体験を今年も開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新富良野プリンスホテル（所在地:北海道富良野市中御料、総支配人:伊賀裕治）では、「風のガーデン絶景プライベートモーニング2026」を2026年6月13日（土）から期間限定で開催いたします。。

新富良野プリンスホテルが持つ絶景、それは何といっても450種類以上、約2万株の花々が季節ごとに咲き誇る「風のガーデン」です。昨年度ご好評いただいた絶景プライベートモーニングを今年も開催いたします。「風のガーデン」の早朝を貸し切りで、花々や草木の香りと朝日に包まれながら庭内のグリーンハウスで、昨年からリニューアルした北海道産食材使用の「モーニングバスケット」をご堪能。お食事の後は、選べる体験をご提案。ひとつ目は、ガーデナーの案内で早朝の「風のガーデン」を散策。朝日が昇る普段とは違う景色の中、ガーデナーから教わる花々の知識や「風のガーデン」の歴史など、特別な体験をすることができます。もうひとつは、ガーデナーと一緒に作成する「押し花アート体験」。風のガーデンの花々を使ったあなただけの「押し花アート」を作成いただけます。以上、二つからお選びいただける、「風のガーデン」を満喫できるプランとなっております。

「風のガーデン絶景プライベートモーニング」のポイント

●早朝の絶景「風のガーデン」を貸し切り。

●花々や草木の香りと朝日に包まれながら、北海道食材を使用した「モーニングバスケット」を堪能。

●ガーデナーによる「風のガーデン」散策。または押し花アート体験の選べる二つの体験をご用意。

「グリーンハウスでのプライベートモーニング」「モーニングバスケット」

「風のガーデン絶景プライベートモーニング2026」企画概要

【期 間】 2026年6月13日（土)～6月30日（火)／9月1日（火)～9月14日（月）

※天候・開花状況により販売期間が変更になる場合がございます。

【対 象】 新富良野プリンスホテルご宿泊者(1日1組最大4名さま)限定

【料 金】 １名さま \8,500 (税込み) ※事前予約制

【場 所】 新富良野プリンスホテル敷地内 「風のガーデン」

【時 間】 6:30A.M.～7:45A.M.（貸し切り）

【予 約】 ご予約は公式ホームページより承ります。

【お問い合わせ】 TEL 0167-22-1118 （受付時間 9:30A.M.～5:00P.M.）

モーニングバスケット

＜風のガーデン絶景プライベートモーニングプラン＞

450種類以上、約2万株の花々が季節ごとに咲き誇る「風のガーデン」。富良野の自然を感じ日頃の疲れを癒しながら美食を楽しんでいただきたいという思いから、特別に開園前の「風のガーデン」でのオリジナルモーニングバスケットをご用意させていただきました。日々の喧騒を忘れ、五感で楽しむあなただけの特別なモーニングをお楽しみください。

押し花アート体験

【内 容】 ・6:15A.M.スタッフがホテルロビーまでお迎えに上がります。

そのまま、「風のガーデン」までご送迎させていただきます。

・ドラマの舞台「グリーンハウス」のテラスでオリジナルモーニングバスケットを

お楽しみください。

・朝食後、ガーデナーの案内による「風のガーデン」散策。またはガーデナーと

作成する押し花アート体験をお楽しみいただきます。

花畑シーズンサラダ 自家製人参ドレッシング彩り野菜の焼きたてピザ

＜料理長が手掛けた特別なモーニングバスケット＞

昨年から、新たにメニューをリニューアル。料理長が手掛けた北海道産食材を中心に使用したオリジナルバスケット。ここでしか味わえない特別なご朝食をぜひご堪能ください。

～モーニングバスケットメニュー～

・富良野産とうもろこしのポタージュ

・花畑シーズンサラダ 自家製人参ドレッシング

・彩り野菜の焼きたてピザ

・さくら卵の厚焼き玉子のホットサンド

・ふらの苺デニッシュ

・プティフルーツタルト

・ドライフルーツウォーター(専用ボトルプレゼント)

・ふらの牛乳

・「森の時計」ブレンドコーヒー

・各種ハーブティ

※メニュー内容は変更になる場合がございます。

【Webサイト】 新富良野プリンスホテル 風のガーデン絶景プライベートモーニング2026

URL：https://www.princehotels.co.jp/shinfurano/informations/portalsite/informations.private.morning.2026