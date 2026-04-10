【GMO AI&ロボティクス商事・GMO Various Robotics】ファーストライト・キャピタル運営の起業家支援プログラム「フィジカルAI Thinka」にエコシステム・パートナーとして参画

GMOインターネットグループ

AI・ロボティクスの社会実装を手掛けるGMO AI&ロボティクス商事株式会社（代表取締役社長：内田朋宏、以下GMO AIR）およびGMO Various Robotics株式会社（代表取締役社長：吉澤大知、以下GMO Various Robotics）は、2026年4月9日にファーストライト・キャピタル株式会社（代表取締役：岩澤脩、以下 ファーストライト）が運営する、フィジカルAI領域特化の起業家支援プログラム「フィジカルAI Thinka」に、エコシステム・パートナーとして参画し、ヒューマノイドスタートアップの支援を行います。

支援内容として、採択されたスタートアップは、GMOインターネットグループが渋谷・セルリアンタワーに開設した日本最大級（※1）のフィジカルAI研究開発拠点「GMOヒューマノイド・ラボ 渋谷ショールーム」にて、実機ロボットを用いた開発・検証環境を活用できるようになります。また、スタートアップ向けロボットレンタルサービスにより、高額な最新ロボットを初期費用ゼロ・月額制で利用することもできます。

これにより、採択されたスタートアップは、専用施設の確保が不要になるとともに、数千万円規模のロボット購入費用などの初期投資を抑えながら自社技術の実証実験や顧客への提案が可能になります。

（※1）面積・機種数・メーカー数において日本最大級。自社調べ（2026年4月9日時点）

【背景と目的】

AIとロボット技術の進化は、製造・物流・サービス業など幅広い産業で自動化ニーズが急速に高まっています。一方で、フィジカルAI領域においては、ロボット機体の高額性や実機検証環境の不足が、スタートアップの事業成長を阻害する大きな要因となっています。

こうした課題を受け、GMOインターネットグループはこの進化を「インターネット革命の後半戦」と捉え、2026年を「ヒューマノイド元年」と位置づけ、研究開発拠点「GMOヒューマノイド・ラボ 渋谷ショールーム」を開設しました。（※2）

本プログラムを通して、「GMOヒューマノイド・ラボ 渋谷ショールーム」を外部スタートアップにも開放することで、日本におけるフィジカルAI開発の中核拠点形成を目指します。

（※2）2026年4月7日 【日本初】GMOインターネットグループ、面積・メーカー数・機種ともに日本最大、人型ロボット「ヒューマノイド」専用の大規模研究開発拠点「GMOヒューマノイド・ラボ 渋谷ショールーム」を開設 https://group.gmo/news/article/9977/

【「フィジカルAI Thinka」について】 https://firstlight-cap.com/community/thinka/(https://firstlight-cap.com/community/thinka/)

「フィジカルAI Thinka」は、ファーストライトが2026年4月にスタートした、フィジカルAI領域に特化した6か月間の起業家支援プログラムです。日本の基幹産業が直面する構造的課題をフィジカルAIによって解決し、次世代の産業基盤を創出することを目的としています。

本プログラムには募集開始から50社を超える応募が寄せられ、厳正な審査の結果、VLA、自律ロボット、フィジカルAIデータ基盤、デジタルツインなどの技術を持つ13社のスタートアップが採択されました。この13社に対し、今後4月から10月まで6か月間にわたり、顧客獲得・資金調達・社会実装を見据えた伴走支援が実施されます。

フィジカルAI領域に特化した起業家コミュニティを基盤に、講師・アドバイザーによるセッションや個別メンタリング、リバースピッチ、PMR（初期市場調査）やICP（理想の顧客像）特定、現場業務フロー整理などを通じて、参加企業の事業成長を支援します。最終日の成果発表会では、事業会社やVCへの直接ピッチ機会も提供されます。

「フィジカルAI Thinkaの開始リリースはこちら」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000088098.html

【エコシステム・パートナーとしての支援内容】

■「GMOヒューマノイド・ラボ 渋谷ショールーム」の提供

日本最大級のフィジカルAI研究開発拠点「GMOヒューマノイド・ラボ 渋谷ショールーム」を開発・実証の場として提供します。

「GMOヒューマノイド・ラボ 渋谷ショールーム」

■スタートアップ向けロボットレンタルサービス（ https://gmo-humanoid.shop/startups/(https://gmo-humanoid.shop/startups/)）

GMO AIRが展開するスタートアップ向けロボットレンタルサービスもご利用いただけます。高額な最新ロボットを初期費用ゼロ・月額制で提供し、1か月からの柔軟な契約や優先保守サポートにより、ハードウェアの調達・保守コストを抑えながら自社プロダクトの検証や実証実験を進めることが可能です。

【今後の展望】

今後、GMO AIRおよびGMO Various Roboticsは、「GMOヒューマノイド・ラボ」を起点として、「フィジカルAI Thinka」をはじめとする外部連携を拡大し、フィジカルAI領域のエコシステム構築を推進してまいります。スタートアップ・研究者・事業会社が集うオープンプラットフォームへと発展させ、日本発のフィジカルAI技術の社会実装を加速してまいります。

GMOインターネットグループは、グループをあげて、インターネット革命の後半戦をリードする存在として、AIとロボットが社会や産業の現場で価値を発揮する未来の実現に向け、次世代の産業基盤づくりに挑戦してまいります。

【GMO AI＆ロボティクス商事株式会社について】（https://ai-robotics.gmo/(https://ai-robotics.gmo/)）

GMO AIR は、AI・ロボット事業を担う商社として 2024 年 6 月 18 日に設立されました。AI 技術とロボットの導入、活用支援を中心に、さまざまな業界において効率化と自動化を促進する革新的なソリューションを提供します。GMO AIR は、国内外のロボットの提供にとどまらず、GMO インターネットグループの強みであるインターネットインフラサービスや、金融事業を活用したレンタルやリース、AI コンサルティングをあわせてご提供することで、人口減少などの社会課題を解決し、安全で持続可能な未来の実現を目指します。

・お問い合わせはこちら：https://ai-robotics.gmo/contact/

【GMO Various Robotics株式会社について】

GMO Various Roboticsは、ヒューマノイド開発に携わってきたエンジニアを中心に2025年1月に創業し、2025年は自動運転フォーミュラレース「A2RL」にて、最高時速250kmでの自律走行を実現し、初参戦ながらシルバーレースで優勝という成果を上げました。創業以来、ロボット制御技術をコア技術としてきましたが、今後はフィジカルAI領域の技術開発を加速させていきます。また、GMOインターネットグループのインターネットインフラサービスやサイバーセキュリティ領域における技術力と組み合わせることで、ヒューマノイドをはじめとする様々なロボットの社会実装を進めていきます。

・お問い合わせ先：info@various-robotics.com

以上

【GMO AI＆ロボティクス商事株式会社】（URL： https://ai-robotics.gmo/(https://ai-robotics.gmo/)）

会社名 GMO AI＆ロボティクス商事株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 内田 朋宏

事業内容 ■AI活用導入支援

■ロボット・ドローン導入・活用支援

資本金 1億円

【GMO Various Robotics株式会社】（URL：https://www.various-robotics.com/ ）

会社名 GMO Various Robotics株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 吉澤 大知

事業内容 ■ロボティクスにおける先端的な研究開発

■ロボットソリューション開発・導入

資本金 5,805万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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