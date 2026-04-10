LG CNS、Japan IT Weekに参加 日本における金融DX事業を本格化
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・ 3年連続で日本最大級のIT展示会「Japan IT Week」に出展し、データテスト自動化ソリューション「PerfecTwin」2種を紹介
・ AI機能により性能を大幅に強化した「PerfecTwin ERP Edition」を公開、 食品メーカー オタフクソースのERP移行に活用
・ ITサービス企業 日立ソリューションズ・クリエイト とのPerfecTwinに関するリセラー事業者契約を締結、金融分野での事業を本格推進
韓国のITサービス企業であるLG CNSは、2026年4月8日（水）から10日（金）までの期間、東京ビッグサイトで開催される日本最大規模のIT展示会「Japan IT Week」に参加し、「PerfecTwin Standard Edition」および「PerfecTwin ERP Edition」を紹介します。
LG CNSは、AI?クラウド?SI（システムインテグレーション）を基盤とするIT技術力をもとに、金融?公共?製造?物流などさまざまな分野の企業に対してカスタマイズサービスを提供しています。
「PerfecTwin」は、LG CNSのテスト自動化ソリューションです。新規システムの稼働前にあらかじめ不具合を確認し、障害および欠陥の発生を未然に防ぐことで、新規システムの安定性と品質を向上させることができます。LG CNSは、今回の展示会にてAIにより機能を強化した2種類のPerfecTwinを公開し、日本の製造・金融DX市場への展開を本格化します。
「PerfecTwin Standard Edition」 実運用データを活用し、システムの無欠点オープンを実現
PerfecTwin Standard Editionは、金融業界の次世代システム移行、クラウド移行などで活用されるテスト自動化ソリューションです。少量のサンプルデータを使用した従来の手作業中心による検証とは異なり、大量の実取引データに基づく検証を行います。既存システムの実際のデータ値および機能を新システム上でシミュレーションするため、発生し得るシステムエラーおよび潜在的な欠陥を最大99.99％の精度で識別します。
「PerfecTwin ERP Edition」 SAP ERPに特化したAIテスト自動化ソリューション
PerfecTwin ERP Editionは、SAP ECC、Oracleなど既存のERPシステムをSAP S/4HANAのような最新ERPへ転換する際に使用していただけるSAP専用のテスト自動化ソリューションです。Standard Editionと同様に、既存のERPシステム上の実取引データを使用してテストを行います。この度発表するPerfecTwin ERP Editionでは、AIによる自動化機能が大幅に強化されています。これまで手作業で作成していたテストシナリオの生成や検証結果レポートの作成、業務マニュアルの生成などをAIが自動で実行し、さらに向上した利便性を提供します。
PerfecTwin ERP Editionは、SAPシステムの駆動方式を基盤として設計されているため、業務担当者がテストシナリオを直接設計することができます。このような強みを背景に、従来のERP移行ソリューションと比較して、最大50倍のテスト速度を実現しています。
日本の食品メーカーであるオタフクソースは、SAP S/4HANAへの移行過程においてPerfecTwin ERP Editionを活用しています。数か月にわたる実際の運用データを基盤として新規システムの安定的な稼働可否を事前に検証し、潜在的なシステムエラーを早期に特定することで、移行リスクを最小化することに成功しました。
現在、日本企業では基幹システムのクラウド移行およびSAP S/4HANAへの移行が加速しています。SAP ECCの保守サポート終了が2027年末に迫る中、DX投資および基幹システム高度化の動きもさらに進展しており、精密かつ効率的なテストソリューションに対する需要が高まっています。
・ 3年連続で日本最大級のIT展示会「Japan IT Week」に出展し、データテスト自動化ソリューション「PerfecTwin」2種を紹介
・ AI機能により性能を大幅に強化した「PerfecTwin ERP Edition」を公開、 食品メーカー オタフクソースのERP移行に活用
・ ITサービス企業 日立ソリューションズ・クリエイト とのPerfecTwinに関するリセラー事業者契約を締結、金融分野での事業を本格推進
韓国のITサービス企業であるLG CNSは、2026年4月8日（水）から10日（金）までの期間、東京ビッグサイトで開催される日本最大規模のIT展示会「Japan IT Week」に参加し、「PerfecTwin Standard Edition」および「PerfecTwin ERP Edition」を紹介します。
LG CNSは、AI?クラウド?SI（システムインテグレーション）を基盤とするIT技術力をもとに、金融?公共?製造?物流などさまざまな分野の企業に対してカスタマイズサービスを提供しています。
「PerfecTwin」は、LG CNSのテスト自動化ソリューションです。新規システムの稼働前にあらかじめ不具合を確認し、障害および欠陥の発生を未然に防ぐことで、新規システムの安定性と品質を向上させることができます。LG CNSは、今回の展示会にてAIにより機能を強化した2種類のPerfecTwinを公開し、日本の製造・金融DX市場への展開を本格化します。
「PerfecTwin Standard Edition」 実運用データを活用し、システムの無欠点オープンを実現
PerfecTwin Standard Editionは、金融業界の次世代システム移行、クラウド移行などで活用されるテスト自動化ソリューションです。少量のサンプルデータを使用した従来の手作業中心による検証とは異なり、大量の実取引データに基づく検証を行います。既存システムの実際のデータ値および機能を新システム上でシミュレーションするため、発生し得るシステムエラーおよび潜在的な欠陥を最大99.99％の精度で識別します。
「PerfecTwin ERP Edition」 SAP ERPに特化したAIテスト自動化ソリューション
PerfecTwin ERP Editionは、SAP ECC、Oracleなど既存のERPシステムをSAP S/4HANAのような最新ERPへ転換する際に使用していただけるSAP専用のテスト自動化ソリューションです。Standard Editionと同様に、既存のERPシステム上の実取引データを使用してテストを行います。この度発表するPerfecTwin ERP Editionでは、AIによる自動化機能が大幅に強化されています。これまで手作業で作成していたテストシナリオの生成や検証結果レポートの作成、業務マニュアルの生成などをAIが自動で実行し、さらに向上した利便性を提供します。
PerfecTwin ERP Editionは、SAPシステムの駆動方式を基盤として設計されているため、業務担当者がテストシナリオを直接設計することができます。このような強みを背景に、従来のERP移行ソリューションと比較して、最大50倍のテスト速度を実現しています。
日本の食品メーカーであるオタフクソースは、SAP S/4HANAへの移行過程においてPerfecTwin ERP Editionを活用しています。数か月にわたる実際の運用データを基盤として新規システムの安定的な稼働可否を事前に検証し、潜在的なシステムエラーを早期に特定することで、移行リスクを最小化することに成功しました。
現在、日本企業では基幹システムのクラウド移行およびSAP S/4HANAへの移行が加速しています。SAP ECCの保守サポート終了が2027年末に迫る中、DX投資および基幹システム高度化の動きもさらに進展しており、精密かつ効率的なテストソリューションに対する需要が高まっています。