StreamFab「桜祭り」キャンペーン開催！最大5,680円OFFの特典と豪華抽選会を実施
動画ダウンロードソリューションのグローバルリーダーである StreamFab は、本日、毎年恒例となっている春の大型イベント「桜祭りキャンペーン」の正式な開始を宣言いたしました。本キャンペーンは、満開の桜のようにユーザーの皆様のデジタルライフを彩ることを目的としており、2026年4月23日までの期間、過去最大級の特典を用意しております。本リリースでは、最大 5,680 円相当の総合割引が受けられる抽選会や、主力製品である StreamFab All-In-One の詳細、そして期間限定の特別優待について詳しくお伝えいたします。
一、キャンペーン開催の背景と意義
春は新たな始まりの季節です。多くのユーザーが新しいデバイスを手にし、新しい生活環境でエンターテインメントを楽しむ時期に合わせて、StreamFab は最高品質の動画保存技術をより手軽に導入していただけるよう、この「桜祭り」を企画いたしました。昨今のストリーミング市場の複雑化に伴い、オフライン視聴の需要は高まっており、本キャンペーンはそのニーズに完璧に応えるものとなります。
二、キャンペーンの主役：StreamFab All-In-One（オールインワン）
今回のプロモーションの中心となるのは、StreamFab の技術の結晶である「All-In-One」パッケージです。これは単なるソフトウェアではなく、現代の主要な動画配信サービスを網羅する究極のソリューションです。
Netflix ダウンローダー：業界最先端の技術を駆使し、Netflix の動画を最高 1080p のフルHD画質で保存。
Disney+ ダウンローダー：ディズニー、ピクサー、マーベルの感動を、インターネット接続なしでどこでも楽しめます。
Amazon Prime ダウンローダー：Amazon独自の暗号化技術に対応し、オリジナル作品を安全にローカル保存。
YouTube ダウンローダー：YouTube を含む 1000 以上の動画サイトから、超高速でコンテンツを抽出。
日本市場への最適化：U-NEXT、Hulu Japan、AbemaTV、楽天TVといった、日本独自のプラットフォームにも完全対応。
国際的かつ多様なコンテンツ：Apple TV+、HBO Max、Paramount+ に加え、FANZA やカリビアンコムといった成人向けコンテンツの保存も強力にサポートしています。
三、活動内容と詳細な割引スキーム
今回限定：ハズレなしの「桜祭り抽選会」
全てのユーザーは、100%の当選確率を誇るラッキー抽選会に参加可能です。このイベントに「空くじ」は存在しません。当選内容は総合で最大 5,680 円の割引効果をもたらします。
Amazon ギフト券（3,500円分）：製品購入後、ユーザーセンター（会員センター）にて受け取りが可能です。
コア製品の特別価格設定
StreamFab All-in-One（無期限版）：通常価格から大幅にプライスダウンされた 43,500 円で提供。60 以上のプラットフォームを一生涯サポートし、今後のアップデートも保証されます。
人気単品 40% OFF：YouTube ダウンローダー Pro などの爆発的人気製品が 8,700 円という戦略的な価格で登場。
モバイル特化 30% OFF：Android 版 StreamFab も対象となり、スマートフォンやタブレットでの直接ダウンロードを支援します。
四、リスクフリーの体験保証
StreamFab は自社製品の品質に絶対の自信を持っています。そのため、全ての製品において「30 日間の全機能無料体験」を提供しています。ユーザーは購入前に実際の動作を確認し、納得した上でキャンペーンに参加できるため、リスクはゼロです。
五、特典利用に関する重要な注意事項
クーポン適用：チェックアウト時に自動的に最適な割引が適用されます。
ギフト券の受取：Amazon ギフト券は購入完了後、会員センターにログインして取得してください。
対象制限：主要な特典は StreamFab All-In-One の購入に限定されます。
有効期限：抽選で獲得した権利は、取得後 15 分間のみ有効です。この「春のチャンス」を逃さないよう、速やかな手続きをお勧めいたします。
公式サイト：https://streamfab.jp/promotion.htm もしくは https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
一、キャンペーン開催の背景と意義
春は新たな始まりの季節です。多くのユーザーが新しいデバイスを手にし、新しい生活環境でエンターテインメントを楽しむ時期に合わせて、StreamFab は最高品質の動画保存技術をより手軽に導入していただけるよう、この「桜祭り」を企画いたしました。昨今のストリーミング市場の複雑化に伴い、オフライン視聴の需要は高まっており、本キャンペーンはそのニーズに完璧に応えるものとなります。
今回のプロモーションの中心となるのは、StreamFab の技術の結晶である「All-In-One」パッケージです。これは単なるソフトウェアではなく、現代の主要な動画配信サービスを網羅する究極のソリューションです。
Netflix ダウンローダー：業界最先端の技術を駆使し、Netflix の動画を最高 1080p のフルHD画質で保存。
Disney+ ダウンローダー：ディズニー、ピクサー、マーベルの感動を、インターネット接続なしでどこでも楽しめます。
Amazon Prime ダウンローダー：Amazon独自の暗号化技術に対応し、オリジナル作品を安全にローカル保存。
YouTube ダウンローダー：YouTube を含む 1000 以上の動画サイトから、超高速でコンテンツを抽出。
日本市場への最適化：U-NEXT、Hulu Japan、AbemaTV、楽天TVといった、日本独自のプラットフォームにも完全対応。
国際的かつ多様なコンテンツ：Apple TV+、HBO Max、Paramount+ に加え、FANZA やカリビアンコムといった成人向けコンテンツの保存も強力にサポートしています。
三、活動内容と詳細な割引スキーム
今回限定：ハズレなしの「桜祭り抽選会」
全てのユーザーは、100%の当選確率を誇るラッキー抽選会に参加可能です。このイベントに「空くじ」は存在しません。当選内容は総合で最大 5,680 円の割引効果をもたらします。
Amazon ギフト券（3,500円分）：製品購入後、ユーザーセンター（会員センター）にて受け取りが可能です。
コア製品の特別価格設定
StreamFab All-in-One（無期限版）：通常価格から大幅にプライスダウンされた 43,500 円で提供。60 以上のプラットフォームを一生涯サポートし、今後のアップデートも保証されます。
人気単品 40% OFF：YouTube ダウンローダー Pro などの爆発的人気製品が 8,700 円という戦略的な価格で登場。
モバイル特化 30% OFF：Android 版 StreamFab も対象となり、スマートフォンやタブレットでの直接ダウンロードを支援します。
四、リスクフリーの体験保証
StreamFab は自社製品の品質に絶対の自信を持っています。そのため、全ての製品において「30 日間の全機能無料体験」を提供しています。ユーザーは購入前に実際の動作を確認し、納得した上でキャンペーンに参加できるため、リスクはゼロです。
五、特典利用に関する重要な注意事項
クーポン適用：チェックアウト時に自動的に最適な割引が適用されます。
ギフト券の受取：Amazon ギフト券は購入完了後、会員センターにログインして取得してください。
対象制限：主要な特典は StreamFab All-In-One の購入に限定されます。
有効期限：抽選で獲得した権利は、取得後 15 分間のみ有効です。この「春のチャンス」を逃さないよう、速やかな手続きをお勧めいたします。
公式サイト：https://streamfab.jp/promotion.htm もしくは https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
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