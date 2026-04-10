4月に用賀駅前校がオープン！！キャンペーン実施します！
2026年4月、東京都世田谷区用賀4丁目に用賀駅前校がオープンします。
https://re-dia.jp/yogaekimae-open/
リディアダンスアカデミーは、初心者クラスが充実しているキッズダンススタジオです。
「子どもたちの成長と笑顔をつくる」という理念の元、スタッフ一同、子どもの成長を全力でサポートしております。
レッスンスケジュール
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/161/128
指導方針
全く経験のない初心者でも楽しめる入門クラスや少人数制のクラスを充実させており、様々なコースから、自分に合ったレッスンを選べます。
若手実力派講師が、あなたのレベルに合わせて丁寧に指導します。
キッズ指導に定評のあるプロのダンサーが一人一人の能力を最大限に引き出します。
カリキュラム
■リトル：3歳～6歳児クラス
音に慣れて、リズムに慣れる！
音楽があれば自然に踊りだせる感覚を養います。
礼儀作法や挨拶も講師がしっかり指導いたします。
１回のレッスンは45分です。
■キッズ：小学生クラス
筋トレからアイソレ、リズム取り、振り付けまで充実したレッスンを受けることができます。
１回のレッスンは60分です。
■一般：中学生以上クラス
基礎はみっちり指導しますので、初めての方やブランクのある方も安心して始められます。
１回のレッスンは60分です。
お得なキャンペーン！！入会金無料！！
2026年5月末までにご入会いただいた方限定で特典をご用意しています。
■入会金無料
入会金 6,000円 ⇒ 無料
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344790/images/bodyimage1】
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー用賀駅前校へ』
4月末まで無料体験会を開催します。
まずは体験会へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー用賀駅前校
所在地：〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-1-5
最寄駅：東急田園都市線「用賀駅」から徒歩3分
開講曜日：水・土
ホームページ：https://re-dia.jp/yogaekimae/
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
https://re-dia.jp/yogaekimae-open/
リディアダンスアカデミーは、初心者クラスが充実しているキッズダンススタジオです。
「子どもたちの成長と笑顔をつくる」という理念の元、スタッフ一同、子どもの成長を全力でサポートしております。
レッスンスケジュール
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/161/128
指導方針
全く経験のない初心者でも楽しめる入門クラスや少人数制のクラスを充実させており、様々なコースから、自分に合ったレッスンを選べます。
若手実力派講師が、あなたのレベルに合わせて丁寧に指導します。
キッズ指導に定評のあるプロのダンサーが一人一人の能力を最大限に引き出します。
カリキュラム
■リトル：3歳～6歳児クラス
音に慣れて、リズムに慣れる！
音楽があれば自然に踊りだせる感覚を養います。
礼儀作法や挨拶も講師がしっかり指導いたします。
１回のレッスンは45分です。
■キッズ：小学生クラス
筋トレからアイソレ、リズム取り、振り付けまで充実したレッスンを受けることができます。
１回のレッスンは60分です。
■一般：中学生以上クラス
基礎はみっちり指導しますので、初めての方やブランクのある方も安心して始められます。
１回のレッスンは60分です。
お得なキャンペーン！！入会金無料！！
2026年5月末までにご入会いただいた方限定で特典をご用意しています。
■入会金無料
入会金 6,000円 ⇒ 無料
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344790/images/bodyimage1】
4月末まで無料体験会を開催します。
まずは体験会へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー用賀駅前校
所在地：〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-1-5
最寄駅：東急田園都市線「用賀駅」から徒歩3分
開講曜日：水・土
ホームページ：https://re-dia.jp/yogaekimae/
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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