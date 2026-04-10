無料ウェビナー「AIに選ばれるかどうかで集客が変わる～生成AI時代に求められる新しい集客構造とは～」を東京SEOメーカーAIO戦略室が、4月21日（火）11:00～開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346590/images/bodyimage1】
アドマノ株式会社（所在地：東京都豊島区、以下 当社）が運営する東京SEOメーカーAIO戦略室は、無料ウェビナー「AIに選ばれるかどうかで集客が変わる～生成AI時代に求められる新しい集客構造とは～」を、2026年4月21日（火）11:00～12:00に開催いたします。
◎申込ページ（無料）
https://www.switchitmaker2.com/event/llmo-webiner/
生成AIの普及により、ユーザーの情報収集行動は大きく変化し始めています。これまでのように検索エンジン上で比較・検討しながら情報を集めるだけでなく、AI上で情報収集が完結するケースも増えてきました。その結果、従来のSEOだけでは接触できないユーザー層が生まれています。
当社サイトでもAI経由の流入やCVが発生し始めており、海外、特に米国ではAI経由のCV増加がすでに見られています。こうした変化を受け、今後の集客では単にSEOに取り組むだけでなく、AIに選ばれるための構造を理解し、自社サイトや情報発信のあり方を見直していくことが重要になっています。
本ウェビナーでは、「AIに選ばれるかどうかで集客が変わる」をテーマに、生成AI時代の検索環境の変化と、これから求められる新しい集客構造と具体的な対策について解説します。
SEOやLLMO、AIOが全くわからない初心者大歓迎です。初心者にもわかりやすく解説します。
【ウェビナー内容】
当日は、検索行動の変化に関する導入に加え、日本におけるAI流入の増加、海外におけるAI経由CVの発生、すでに差が生まれている現状について解説します。
また、「AIが選ぶサイト・選ばないサイト」の違いを整理し、AIO対策（AI最適化）の考え方を「どこで戦うか」「なぜ選ばれるか」「どう維持するか」の3つの軸で説明します。
さらに、コンテンツLLMO、テクニカルLLMO、LLMO外部対策といった具体的な対策方法も紹介予定です。
【このような方におすすめ】
・生成AI時代の検索行動の変化を把握したい方
・SEOだけで十分だと思っているが、今後の集客に不安を感じている方
・自社サイトがAIに選ばれる構造になっているか気になる方
・集客に課題はあるが、原因が明確でない方
・AIやLLMOについて未認知、または理解が浅い方
・自社での対応に限界を感じているWeb担当者・マーケティング責任者
【参加によって得られること】
・AI時代の集客構造が理解できる
・自社の課題に気づける
・次に何をすべきかの方向性が分かる
・機会損失がすでに起きている可能性を認識できる
・AIに選ばれる構造の存在を理解できる
【開催概要】
◎ウェビナー名
AIに選ばれるかどうかで集客が変わる～生成AI時代に求められる新しい集客構造とは～
◎日時
2026年4月21日（火）11:00～12:00
◎開催形式
オンライン開催（無料ウェビナー）
◎主催
東京SEOメーカーAIO戦略室
◎申込ページ
https://www.switchitmaker2.com/event/llmo-webiner/
【会社概要】
◎会社名
アドマノ株式会社
◎所在地
東京都豊島区巣鴨1丁目14-7 青葉ビル7階
◎電話番号
03-5981-9788
◎運営
東京SEOメーカーAIO戦略室
【本件に関するお問い合わせ先】
アドマノ株式会社
東京SEOメーカーAIO戦略室
TEL：03-5981-9788
URL：https://www.switchitmaker2.com/event/llmo-webiner/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346590/images/bodyimage2】
配信元企業：アドマノ株式会社
アドマノ株式会社（所在地：東京都豊島区、以下 当社）が運営する東京SEOメーカーAIO戦略室は、無料ウェビナー「AIに選ばれるかどうかで集客が変わる～生成AI時代に求められる新しい集客構造とは～」を、2026年4月21日（火）11:00～12:00に開催いたします。
◎申込ページ（無料）
https://www.switchitmaker2.com/event/llmo-webiner/
生成AIの普及により、ユーザーの情報収集行動は大きく変化し始めています。これまでのように検索エンジン上で比較・検討しながら情報を集めるだけでなく、AI上で情報収集が完結するケースも増えてきました。その結果、従来のSEOだけでは接触できないユーザー層が生まれています。
本ウェビナーでは、「AIに選ばれるかどうかで集客が変わる」をテーマに、生成AI時代の検索環境の変化と、これから求められる新しい集客構造と具体的な対策について解説します。
SEOやLLMO、AIOが全くわからない初心者大歓迎です。初心者にもわかりやすく解説します。
【ウェビナー内容】
当日は、検索行動の変化に関する導入に加え、日本におけるAI流入の増加、海外におけるAI経由CVの発生、すでに差が生まれている現状について解説します。
また、「AIが選ぶサイト・選ばないサイト」の違いを整理し、AIO対策（AI最適化）の考え方を「どこで戦うか」「なぜ選ばれるか」「どう維持するか」の3つの軸で説明します。
さらに、コンテンツLLMO、テクニカルLLMO、LLMO外部対策といった具体的な対策方法も紹介予定です。
【このような方におすすめ】
・生成AI時代の検索行動の変化を把握したい方
・SEOだけで十分だと思っているが、今後の集客に不安を感じている方
・自社サイトがAIに選ばれる構造になっているか気になる方
・集客に課題はあるが、原因が明確でない方
・AIやLLMOについて未認知、または理解が浅い方
・自社での対応に限界を感じているWeb担当者・マーケティング責任者
【参加によって得られること】
・AI時代の集客構造が理解できる
・自社の課題に気づける
・次に何をすべきかの方向性が分かる
・機会損失がすでに起きている可能性を認識できる
・AIに選ばれる構造の存在を理解できる
【開催概要】
◎ウェビナー名
AIに選ばれるかどうかで集客が変わる～生成AI時代に求められる新しい集客構造とは～
◎日時
2026年4月21日（火）11:00～12:00
◎開催形式
オンライン開催（無料ウェビナー）
◎主催
東京SEOメーカーAIO戦略室
◎申込ページ
https://www.switchitmaker2.com/event/llmo-webiner/
【会社概要】
◎会社名
アドマノ株式会社
◎所在地
東京都豊島区巣鴨1丁目14-7 青葉ビル7階
◎電話番号
03-5981-9788
◎運営
東京SEOメーカーAIO戦略室
【本件に関するお問い合わせ先】
アドマノ株式会社
東京SEOメーカーAIO戦略室
TEL：03-5981-9788
URL：https://www.switchitmaker2.com/event/llmo-webiner/
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