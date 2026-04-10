段ボール製造装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（製造工程用装置、後加工用装置、印刷工程用装置）・分析レポートを発表
2026年4月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「段ボール製造装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、段ボール製造装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、段ボール製造装置市場の現状と将来予測について、定量および定性の両面から包括的に分析したものです。
2024年の世界市場規模は264百万と評価され、2031年には334百万へ拡大し、年平均成長率は3.4%と見込まれています。包装需要の安定的な拡大を背景に、市場は緩やかな成長を続けています。
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市場概要
段ボール製造装置は、段ボールおよび段ボール製品の製造や加工に使用される機械設備です。段ボールは2枚の平板と波状の中芯から構成され、高い強度と耐久性を持つため、包装材として広く利用されています。
これらの装置は段ボールの製造から箱や梱包材への加工までの各工程で使用され、食品、電気製品、消費財、医薬品など多様な分野に供給されています。また、関税政策や国際規制の変化が市場環境や供給網に影響を与えています。
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市場構造とセグメンテーション
本市場はタイプ別および用途別に分類されています。タイプ別では製造工程用装置、後加工用装置、印刷工程用装置に分かれ、それぞれ異なる機能と役割を持っています。
用途別では食品、電気製品、消費財、医薬品などの分野に分類され、各分野の需要動向に応じて市場が形成されています。これらのセグメント分析により、企業は成長性の高い分野を特定し、戦略的な事業展開が可能となります。
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主要企業と競争環境
市場にはAutomatan、Barry-Wehmiller、BHS Corrugated、EMBA、Heidelberger Druckmaschinen、Manroland、Bobst Group、Mark Andy、Edale UK、Lamina System、Mitsubishi Heavy Industries、Oppliger SRL、MPS Systems、Rotatek、Sun Automation、OMET、Simon Corrugated Machinery、Walco、Star Flex International、Wolverine Flexographicなどの企業が参入しています。これらの企業は装置性能、生産効率、技術革新、価格競争力などを軸に競争を展開しています。特に自動化や省力化技術の導入が競争優位性を高める重要な要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されます。アジア太平洋地域は製造業の拡大と包装需要の増加により市場成長が期待されています。
北米や欧州では成熟市場として安定した需要が存在し、技術革新が市場を支えています。地域ごとの産業構造や経済状況の違いが市場動向に影響を与えています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、電子商取引の拡大、包装需要の増加、物流業界の発展が挙げられます。一方で、設備投資コストの高さや原材料価格の変動、環境規制への対応が課題となっています。また、持続可能な包装や省エネルギー技術の導入は今後の重要な成長機会とされています。競争環境の分析により、市場参入障壁や企業間競争の強さも示されています。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「段ボール製造装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、段ボール製造装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、段ボール製造装置市場の現状と将来予測について、定量および定性の両面から包括的に分析したものです。
2024年の世界市場規模は264百万と評価され、2031年には334百万へ拡大し、年平均成長率は3.4%と見込まれています。包装需要の安定的な拡大を背景に、市場は緩やかな成長を続けています。
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市場概要
段ボール製造装置は、段ボールおよび段ボール製品の製造や加工に使用される機械設備です。段ボールは2枚の平板と波状の中芯から構成され、高い強度と耐久性を持つため、包装材として広く利用されています。
これらの装置は段ボールの製造から箱や梱包材への加工までの各工程で使用され、食品、電気製品、消費財、医薬品など多様な分野に供給されています。また、関税政策や国際規制の変化が市場環境や供給網に影響を与えています。
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市場構造とセグメンテーション
本市場はタイプ別および用途別に分類されています。タイプ別では製造工程用装置、後加工用装置、印刷工程用装置に分かれ、それぞれ異なる機能と役割を持っています。
用途別では食品、電気製品、消費財、医薬品などの分野に分類され、各分野の需要動向に応じて市場が形成されています。これらのセグメント分析により、企業は成長性の高い分野を特定し、戦略的な事業展開が可能となります。
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主要企業と競争環境
市場にはAutomatan、Barry-Wehmiller、BHS Corrugated、EMBA、Heidelberger Druckmaschinen、Manroland、Bobst Group、Mark Andy、Edale UK、Lamina System、Mitsubishi Heavy Industries、Oppliger SRL、MPS Systems、Rotatek、Sun Automation、OMET、Simon Corrugated Machinery、Walco、Star Flex International、Wolverine Flexographicなどの企業が参入しています。これらの企業は装置性能、生産効率、技術革新、価格競争力などを軸に競争を展開しています。特に自動化や省力化技術の導入が競争優位性を高める重要な要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されます。アジア太平洋地域は製造業の拡大と包装需要の増加により市場成長が期待されています。
北米や欧州では成熟市場として安定した需要が存在し、技術革新が市場を支えています。地域ごとの産業構造や経済状況の違いが市場動向に影響を与えています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、電子商取引の拡大、包装需要の増加、物流業界の発展が挙げられます。一方で、設備投資コストの高さや原材料価格の変動、環境規制への対応が課題となっています。また、持続可能な包装や省エネルギー技術の導入は今後の重要な成長機会とされています。競争環境の分析により、市場参入障壁や企業間競争の強さも示されています。
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