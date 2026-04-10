アニメイト通販「くじメイト」から『アオイ君の猥談がたまらない!!』のオンラインくじが登場！ mmk先生による新規描き下ろしイラストを使用したアイテムは必見です♪
アニメイト通販の「くじメイト」に、『アオイ君の猥談がたまらない!!』のオンラインくじが登場です！
今回の「くじメイト」のために、mmk先生に描き下ろしていただいた、チャイナ衣装に身を包んだアオイ君の新規描き下ろしイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【『アオイ君の猥談がたまらない!!』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346230/images/bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 魅惑のアオイ君クッション（全1種）/2%
《B賞》 アクリルスタンド（全2種からランダム）/5%
《C賞》 エッッッロ///シーンミニアクリルスタンド（全5種からランダム）/15%
《D賞》 ミニ色紙（全6種からランダム）/30%
《E賞》 缶バッジ（全8種からランダム）/48%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346230/images/bodyimage2】
＼『アオイ君の猥談がたまらない!!』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【特製ミニカード(全3種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346230/images/bodyimage3】
【各景品詳細】
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《A賞》 魅惑のアオイ君クッション (全1種)
描き下ろしイラストとカラーイラストを使用した“両面クッション”です。
アオイ君を大迫力で堪能できるクッションです！
・素材：ポリエステルスエード
・サイズ：約W300mm×H300mm以内
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《B賞》 アクリルスタンド （全2種からランダム）
描き下ろしイラストとカラーイラストを使用した“アクリルスタンド”です。
お部屋に飾るのはもちろん、外出先で写真を撮って楽しむのもおすすめです！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W65mm×H150mm以内/台座 約W40mm×H40mm 以内
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《C賞》 エッッッロ///シーンミニアクリルスタンド（全5種からランダム）
作中でのアオイ君のエッッッロシーンを集めた“ミニアクリルスタンド”です。
あなたのお気に入りのエッッッロシーンもきっとあるはず…！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W50mm×H75mm以内/台座 約W50mm×H50mm 以内
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《D賞》 ミニ色紙（全6種からランダム）
描き下ろしイラストやカラーイラストを使用した“ミニ色紙”です！
思わず全部集めたくなっちゃいます！
・素材：紙
・サイズ：約W120mm×H135mm以内
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《E賞》 缶バッジ（全8種からランダム）
描き下ろしイラストやカラーイラストなどを使用した“缶バッジ”です！
どの缶バッジも作品の魅力をぎゅっと詰め込んだデザインとなっております♪
・素材：紙、PP、金属
・サイズ：直径 約57mm
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【『アオイ君の猥談がたまらない!!』くじメイト実施概要】
開催期間：2026年4月10日(金)12：00～2026年5月10日(日)23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2026年8月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3434082/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 森山 来美
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)mmk 2026
配信元企業：株式会社ネオゲート
今回の「くじメイト」のために、mmk先生に描き下ろしていただいた、チャイナ衣装に身を包んだアオイ君の新規描き下ろしイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【『アオイ君の猥談がたまらない!!』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346230/images/bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 魅惑のアオイ君クッション（全1種）/2%
《B賞》 アクリルスタンド（全2種からランダム）/5%
《C賞》 エッッッロ///シーンミニアクリルスタンド（全5種からランダム）/15%
《D賞》 ミニ色紙（全6種からランダム）/30%
《E賞》 缶バッジ（全8種からランダム）/48%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346230/images/bodyimage2】
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1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【特製ミニカード(全3種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346230/images/bodyimage3】
【各景品詳細】
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《A賞》 魅惑のアオイ君クッション (全1種)
描き下ろしイラストとカラーイラストを使用した“両面クッション”です。
アオイ君を大迫力で堪能できるクッションです！
・素材：ポリエステルスエード
・サイズ：約W300mm×H300mm以内
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《B賞》 アクリルスタンド （全2種からランダム）
描き下ろしイラストとカラーイラストを使用した“アクリルスタンド”です。
お部屋に飾るのはもちろん、外出先で写真を撮って楽しむのもおすすめです！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W65mm×H150mm以内/台座 約W40mm×H40mm 以内
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《C賞》 エッッッロ///シーンミニアクリルスタンド（全5種からランダム）
作中でのアオイ君のエッッッロシーンを集めた“ミニアクリルスタンド”です。
あなたのお気に入りのエッッッロシーンもきっとあるはず…！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W50mm×H75mm以内/台座 約W50mm×H50mm 以内
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《D賞》 ミニ色紙（全6種からランダム）
描き下ろしイラストやカラーイラストを使用した“ミニ色紙”です！
思わず全部集めたくなっちゃいます！
・素材：紙
・サイズ：約W120mm×H135mm以内
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《E賞》 缶バッジ（全8種からランダム）
描き下ろしイラストやカラーイラストなどを使用した“缶バッジ”です！
どの缶バッジも作品の魅力をぎゅっと詰め込んだデザインとなっております♪
・素材：紙、PP、金属
・サイズ：直径 約57mm
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【『アオイ君の猥談がたまらない!!』くじメイト実施概要】
開催期間：2026年4月10日(金)12：00～2026年5月10日(日)23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2026年8月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3434082/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 森山 来美
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)mmk 2026
配信元企業：株式会社ネオゲート
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