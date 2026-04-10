世界の油圧統合ダウン・ザ・ホール (DTH) ドリルリグ市場：2032年に6.16%成長率、市場規模は1203百万米ドルに達する見込み
油圧統合ダウン・ザ・ホール (DTH) ドリルリグとは
油圧統合DTHドリルリグは、送り込み・回転・ブーム制御・走行機能を油圧システムで統合し、車載コンプレッサー、集塵装置、制御・自動化システムを単一プラットフォーム（クローラー式またはトラック式）に搭載した統合型掘削機である。この設計により、従来の分離型設備と比較して掘削効率と孔精度が大幅に向上している。
2025年の世界生産台数は約5,861台に達しており、鉱山自動化の進展を背景に高付加価値モデルの比率が上昇している。近年6か月の技術動向としては、油圧制御の電子化、遠隔操作対応のテレマティクス導入、ならびにAIによる掘削パラメータ最適化が進展しており、現場の安全性と生産効率の両立が強化されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346596/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346596/images/bodyimage2】
図. 油圧統合ダウン・ザ・ホール (DTH) ドリルリグの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「油圧統合ダウン・ザ・ホール (DTH) ドリルリグ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、油圧統合ダウン・ザ・ホール (DTH) ドリルリグの世界市場は、2025年に784百万米ドルと推定され、2026年には840.43百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.16%で推移し、2032年には1203百万米ドルに拡大すると見込まれています。
【産業構造とバリューチェーン】油圧統合DTHドリルリグの供給体系
油圧統合ダウン・ザ・ホール（DTH）ドリルリグの上流供給は、鋼構造部品、油圧ポンプ・モーター・バルブ・シリンダー、ディーゼルエンジンおよび冷却・排ガス処理システム、空気圧縮モジュール、さらにハンマー・ドリルパイプ・超硬ビットなどの消耗品で構成される。加えて、制御システム（センサー、コントローラー、ワイヤーハーネス、通信モジュール）は自動化の中核を担う。
下流需要は、露天採鉱事業者、採石・骨材生産企業、建設・土木請負業者によって形成されている。特に鉱山および採石分野が最大需要源であり、発破孔掘削の高精度化要求が市場成長を牽引している。
【市場ドライバー】鉱山生産性向上と設備更新需要
油圧統合DTHドリルリグ市場の成長は、露天鉱山における継続的な生産需要、採石業界の設備更新サイクル、ならびにインフラ建設の拡大によって支えられている。特に中硬岩から硬岩への対応能力を持つ本設備は、掘削効率と孔品質の安定性において従来機を大きく上回る性能を有する。
近年6か月では、資源価格の安定化を背景に鉱山企業の設備投資が回復傾向にあり、特にアジア太平洋地域での採掘機械更新需要が顕著に増加している。また、環境規制強化により低排出・低騒音型DTHリグへの置き換えが進行している点も市場構造を変化させている。
【競争環境】グローバル企業と地域メーカーの二極化
油圧統合DTHドリルリグ市場は、グローバル大手と中国系メーカーによる二極化構造が特徴である。主要企業にはSandvik、Epiroc、Furukawa、Sunward、Kaishan Heavy Industryなどが含まれる。上位5社が市場の大部分を占めると推定されており、特に欧州系企業はハイエンド市場を主導している。
一方、中国企業はコスト競争力と生産規模を背景に中価格帯市場で存在感を高めている。技術競争の焦点は、油圧制御精度、自動化レベル、耐久性およびメンテナンスコスト削減へと移行している。
油圧統合DTHドリルリグは、送り込み・回転・ブーム制御・走行機能を油圧システムで統合し、車載コンプレッサー、集塵装置、制御・自動化システムを単一プラットフォーム（クローラー式またはトラック式）に搭載した統合型掘削機である。この設計により、従来の分離型設備と比較して掘削効率と孔精度が大幅に向上している。
2025年の世界生産台数は約5,861台に達しており、鉱山自動化の進展を背景に高付加価値モデルの比率が上昇している。近年6か月の技術動向としては、油圧制御の電子化、遠隔操作対応のテレマティクス導入、ならびにAIによる掘削パラメータ最適化が進展しており、現場の安全性と生産効率の両立が強化されている。
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図. 油圧統合ダウン・ザ・ホール (DTH) ドリルリグの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「油圧統合ダウン・ザ・ホール (DTH) ドリルリグ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、油圧統合ダウン・ザ・ホール (DTH) ドリルリグの世界市場は、2025年に784百万米ドルと推定され、2026年には840.43百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.16%で推移し、2032年には1203百万米ドルに拡大すると見込まれています。
【産業構造とバリューチェーン】油圧統合DTHドリルリグの供給体系
油圧統合ダウン・ザ・ホール（DTH）ドリルリグの上流供給は、鋼構造部品、油圧ポンプ・モーター・バルブ・シリンダー、ディーゼルエンジンおよび冷却・排ガス処理システム、空気圧縮モジュール、さらにハンマー・ドリルパイプ・超硬ビットなどの消耗品で構成される。加えて、制御システム（センサー、コントローラー、ワイヤーハーネス、通信モジュール）は自動化の中核を担う。
下流需要は、露天採鉱事業者、採石・骨材生産企業、建設・土木請負業者によって形成されている。特に鉱山および採石分野が最大需要源であり、発破孔掘削の高精度化要求が市場成長を牽引している。
【市場ドライバー】鉱山生産性向上と設備更新需要
油圧統合DTHドリルリグ市場の成長は、露天鉱山における継続的な生産需要、採石業界の設備更新サイクル、ならびにインフラ建設の拡大によって支えられている。特に中硬岩から硬岩への対応能力を持つ本設備は、掘削効率と孔品質の安定性において従来機を大きく上回る性能を有する。
近年6か月では、資源価格の安定化を背景に鉱山企業の設備投資が回復傾向にあり、特にアジア太平洋地域での採掘機械更新需要が顕著に増加している。また、環境規制強化により低排出・低騒音型DTHリグへの置き換えが進行している点も市場構造を変化させている。
【競争環境】グローバル企業と地域メーカーの二極化
油圧統合DTHドリルリグ市場は、グローバル大手と中国系メーカーによる二極化構造が特徴である。主要企業にはSandvik、Epiroc、Furukawa、Sunward、Kaishan Heavy Industryなどが含まれる。上位5社が市場の大部分を占めると推定されており、特に欧州系企業はハイエンド市場を主導している。
一方、中国企業はコスト競争力と生産規模を背景に中価格帯市場で存在感を高めている。技術競争の焦点は、油圧制御精度、自動化レベル、耐久性およびメンテナンスコスト削減へと移行している。