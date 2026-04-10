５人に１人の国民病『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方――『血糖値』『高血圧』本当に怖いのはここだ！ 』著者牧田善二が電子書籍で配信開始

５人に１人の国民病『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方――『血糖値』『高血圧』本当に怖いのはここだ！ 』著者牧田善二が電子書籍で配信開始