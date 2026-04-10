５人に１人の国民病『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方――『血糖値』『高血圧』本当に怖いのはここだ！ 』著者牧田善二が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年３月２４日に『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方――『血糖値』『高血圧』本当に怖いのはここだ！ 』著者牧田善二が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方――『血糖値』『高血圧』本当に怖いのはここだ！ 』著者牧田善二
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4mDEqR3
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4ccPdN4
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408400
もはや５人に１人の国民病。なのに通常の健康診断じゃ早期発見は難しい！
２０万人を診た世界的名医がたどり着いた糖尿病・高血圧の命を救う１つの法。
腎臓病は、ある数値があるレベルを超えると
食事や運動などだけを変えても治らないのが真実。
確実に透析になります。
自力には限界があるのです。
しかし、その事実を誰も教えてくれません。
なぜなら、医師でさえ、その治療法を知る者が少ないから。
大ベストセラー『医者が教える食事術』の著者が贈る
「そろそろ透析」といわれても、腎機能を維持し生還する治療法。
この知識を武器に、早めに、自ら動けば、透析から一生逃れることができます。
あきらめないで行動を。糖尿病、高血圧の人の必読書。
・治せる医療の選び方
・腎にいい薬
・早期発見法
・食べ方
・血清クレアチニン値 4.0超
・尿アルブミン5000超
でも透析回避！
過去の暴飲暴食のツケは消せませんが、
ツケの支払いを先延ばしすることはできます！
■目次
・はじめに 自分も大切な人も、知れば守れるー医療の現実と裏事情
・１章 「目立たぬ不治の病」で、がんよりやっかい「血液を解毒する超大切な腎」の病
腎は、すべての臓器を元気に保つ立役者
・２章 腎臓の素晴らしい機能と腎臓が弱った人が目指したいゴール
透析を宣告されても、あきらめないで行動しよう
・３章 気をつければいいのは、これ！腎臓を弱らせる３つの原因
見えないツケを、腎臓が一手に引き受けていた！
・４章 「治せない」を「治せる」に変える薬と治療の最新常識
不勉強な医者もいるから患者自身が知っておこう
・５章 つきあっていい医療、ダメな医療 治せる医者の見分け方
助かる人は、医者選びを間違えない
・６章 治療と予防効果を抜群に高める！ 名医がすすめる「毎日養生」
今日の小さな行動で、１年後、１０年後が大好転
・７章 腎臓を壊す原因を寄せつけない！ 名医がすすめる「最強の食事術」
“一生、美味しく食べる幸せ”のために、治療と併行してやっていこう
・おわりに ひたすら腎臓病と向き合って切り拓いた治癒への扉
■著者 牧田善二（マキタゼンジ）
医学博士。ＡＧＥ牧田クリニック院長。糖尿病専門医。
１９５１年生まれ。７９年、北海道大学医学部を卒業。
地域医療に従事したのち渡米。
ニューヨークのロックフェラー大学医生化学講座などで糖尿病合併症の原因として
注目されるＡＧＥの研究を約５年間行なう。
血中ＡＧＥの測定法を世界で初めて開発し、
『Ｔｈｅ Ｎｅｗ Ｅｎｇｌａｎｄ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ』
『Ｓｃｉｅｎｃｅ』『ＴＨＥ ＬＡＮＣＥＴ』等の
トップジャーナルにＡＧＥに関する論文を筆頭著者として発表。
９６年より北海道大学医学部講師。
２０００年より久留米大学医学部教授。
０３年より糖尿病をはじめとする生活習慣病治療のための
「ＡＧＥ牧田クリニック」を東京・銀座に開設。
延ベ２０万人以上の患者を診ている
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方――『血糖値』『高血圧』本当に怖いのはここだ！ 』著者牧田善二
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─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
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配信元企業：株式会社三笠書房
■『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方――『血糖値』『高血圧』本当に怖いのはここだ！ 』著者牧田善二
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・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408400
２０万人を診た世界的名医がたどり着いた糖尿病・高血圧の命を救う１つの法。
腎臓病は、ある数値があるレベルを超えると
食事や運動などだけを変えても治らないのが真実。
確実に透析になります。
自力には限界があるのです。
しかし、その事実を誰も教えてくれません。
なぜなら、医師でさえ、その治療法を知る者が少ないから。
大ベストセラー『医者が教える食事術』の著者が贈る
「そろそろ透析」といわれても、腎機能を維持し生還する治療法。
この知識を武器に、早めに、自ら動けば、透析から一生逃れることができます。
あきらめないで行動を。糖尿病、高血圧の人の必読書。
・治せる医療の選び方
・腎にいい薬
・早期発見法
・食べ方
・血清クレアチニン値 4.0超
・尿アルブミン5000超
でも透析回避！
過去の暴飲暴食のツケは消せませんが、
ツケの支払いを先延ばしすることはできます！
■目次
・はじめに 自分も大切な人も、知れば守れるー医療の現実と裏事情
・１章 「目立たぬ不治の病」で、がんよりやっかい「血液を解毒する超大切な腎」の病
腎は、すべての臓器を元気に保つ立役者
・２章 腎臓の素晴らしい機能と腎臓が弱った人が目指したいゴール
透析を宣告されても、あきらめないで行動しよう
・３章 気をつければいいのは、これ！腎臓を弱らせる３つの原因
見えないツケを、腎臓が一手に引き受けていた！
・４章 「治せない」を「治せる」に変える薬と治療の最新常識
不勉強な医者もいるから患者自身が知っておこう
・５章 つきあっていい医療、ダメな医療 治せる医者の見分け方
助かる人は、医者選びを間違えない
・６章 治療と予防効果を抜群に高める！ 名医がすすめる「毎日養生」
今日の小さな行動で、１年後、１０年後が大好転
・７章 腎臓を壊す原因を寄せつけない！ 名医がすすめる「最強の食事術」
“一生、美味しく食べる幸せ”のために、治療と併行してやっていこう
・おわりに ひたすら腎臓病と向き合って切り拓いた治癒への扉
■著者 牧田善二（マキタゼンジ）
医学博士。ＡＧＥ牧田クリニック院長。糖尿病専門医。
１９５１年生まれ。７９年、北海道大学医学部を卒業。
地域医療に従事したのち渡米。
ニューヨークのロックフェラー大学医生化学講座などで糖尿病合併症の原因として
注目されるＡＧＥの研究を約５年間行なう。
血中ＡＧＥの測定法を世界で初めて開発し、
『Ｔｈｅ Ｎｅｗ Ｅｎｇｌａｎｄ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ』
『Ｓｃｉｅｎｃｅ』『ＴＨＥ ＬＡＮＣＥＴ』等の
トップジャーナルにＡＧＥに関する論文を筆頭著者として発表。
９６年より北海道大学医学部講師。
２０００年より久留米大学医学部教授。
０３年より糖尿病をはじめとする生活習慣病治療のための
「ＡＧＥ牧田クリニック」を東京・銀座に開設。
延ベ２０万人以上の患者を診ている
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方――『血糖値』『高血圧』本当に怖いのはここだ！ 』著者牧田善二
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