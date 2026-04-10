疲れている。でも、誰にも言えない。『医師が教える「健幸」になる休み方 沖縄式リトリート 「沖縄の知恵」×「最新の医学」による５つの処方箋 』著者城所望が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年３月１９日に『医師が教える「健幸」になる休み方 沖縄式リトリート 「沖縄の知恵」×「最新の医学」による５つの処方箋 』著者城所望が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『医師が教える「健幸」になる休み方 沖縄式リトリート 「沖縄の知恵」×「最新の医学」による５つの処方箋 』著者城所望
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/41VRI1r
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4dypIYX
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408300
◎３０年以上の離島医療から学んだ、
「沖縄の暮らしの知恵」×「最新の医学」による、心と体を回復させる休み方！
疲れている。でも、誰にも言えない。
がんばらなきゃ。でも、正直ちょっとつらい。
そんなあなたに、「沖縄式リトリート」が効く！
沖縄に行かなくても、誰でも・どこでも実践できるよう
５つの処方箋にまとめました。
・「自然の力」を取り戻そう
・「祈りの力」で優しくなろう
・「笑いの力」で明るくなろう
・「対話の力」で癒やされよう
・「つながりの力」で豊かになろう
例えば、「公園の中を５分歩く」「１日の始まりと終わりに祈る」
だけで、心と体の回復スイッチがオン！
与那国島や竹富島など、八重山諸島で住民の命を支えてきた
医師だから書ける、心と体を整える「回復の知恵」が満載！
離島での暮らしや人々とのエピソードも楽しめる本。
私が提唱する「沖縄式リトリート」の本質は、
生き方の“速度”をほんの少し落とし、
日常の中で、心と体を“回復モード”へ戻すスイッチなのです。
「健康」 × 「幸福」に導く、究極の「予防医学」！
■目次
・第１章 「自然の力」を呼び覚まそう
圧倒的に足りていないのは、「自然」だった
・第２章 「祈りの力」で優しくなろう
脳科学から見たオキシトシンのパワー
・第３章 「笑いの力」で明るくなろう
島のオバーたちが「超寿」な理由
・第４章 「対話の力」で癒やされよう
島々に学ぶ「ゆんたく」の知恵
・第５章 「つながりの力」で豊かになろう
「つながり」が「健幸」を左右する
・第６章 沖縄式リトリートを実践しよう！
できるところから始めて、日常を「回復モード」に！
■著者 城所望（キドコロノゾミ）
１９６０年、静岡県富士市生まれ。
浜松医科大学卒業後、沖縄の風土に魅せられ、
沖縄県立中部病院にて医師としての歩みを始める。
米国での研鑽を経て、石垣島の八重山病院や周辺離島での地域医療に従事。
ドラマ『Ｄｒ．コトー診療所』の舞台となった日本最西端・与那国島では、
島唯一の医師として住民の命を支え、医療の原点を築いた。
３０年以上にわたる離島医療の経験から、島の人々の暮らしに息づく、
体だけでなく心も満たされる“健幸”の秘訣を見出す。
その知恵を現代のライフスタイルに最適化した「沖縄式リトリート」として提唱し、
真に心身を整える「休み方」の普及に力を注いでいる。
現在はフリーランス医師として、外来診療のほか４，０００名を超える
児童・生徒や企業従業員の健康管理を担当。
１万人以上の健康相談と年５０回以上の講演実績を持ち、予防医療の実践を続けている。
離島在住者で唯一の沖縄エッセイスト・クラブ会員。
石垣島のシンボル「サザンゲートブリッジ」の名付け親であり、
「Ｄｒ．リトー」の愛称で親しまれる。
第７回全国出版オーディション優勝（２０２５年）
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『医師が教える「健幸」になる休み方 沖縄式リトリート 「沖縄の知恵」×「最新の医学」による５つの処方箋 』著者城所望
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・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408300
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
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配信元企業：株式会社三笠書房
■『医師が教える「健幸」になる休み方 沖縄式リトリート 「沖縄の知恵」×「最新の医学」による５つの処方箋 』著者城所望
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「沖縄の暮らしの知恵」×「最新の医学」による、心と体を回復させる休み方！
疲れている。でも、誰にも言えない。
がんばらなきゃ。でも、正直ちょっとつらい。
そんなあなたに、「沖縄式リトリート」が効く！
沖縄に行かなくても、誰でも・どこでも実践できるよう
５つの処方箋にまとめました。
・「自然の力」を取り戻そう
・「祈りの力」で優しくなろう
・「笑いの力」で明るくなろう
・「対話の力」で癒やされよう
・「つながりの力」で豊かになろう
例えば、「公園の中を５分歩く」「１日の始まりと終わりに祈る」
だけで、心と体の回復スイッチがオン！
与那国島や竹富島など、八重山諸島で住民の命を支えてきた
医師だから書ける、心と体を整える「回復の知恵」が満載！
離島での暮らしや人々とのエピソードも楽しめる本。
私が提唱する「沖縄式リトリート」の本質は、
生き方の“速度”をほんの少し落とし、
日常の中で、心と体を“回復モード”へ戻すスイッチなのです。
「健康」 × 「幸福」に導く、究極の「予防医学」！
■目次
・第１章 「自然の力」を呼び覚まそう
圧倒的に足りていないのは、「自然」だった
・第２章 「祈りの力」で優しくなろう
脳科学から見たオキシトシンのパワー
・第３章 「笑いの力」で明るくなろう
島のオバーたちが「超寿」な理由
・第４章 「対話の力」で癒やされよう
島々に学ぶ「ゆんたく」の知恵
・第５章 「つながりの力」で豊かになろう
「つながり」が「健幸」を左右する
・第６章 沖縄式リトリートを実践しよう！
できるところから始めて、日常を「回復モード」に！
■著者 城所望（キドコロノゾミ）
１９６０年、静岡県富士市生まれ。
浜松医科大学卒業後、沖縄の風土に魅せられ、
沖縄県立中部病院にて医師としての歩みを始める。
米国での研鑽を経て、石垣島の八重山病院や周辺離島での地域医療に従事。
ドラマ『Ｄｒ．コトー診療所』の舞台となった日本最西端・与那国島では、
島唯一の医師として住民の命を支え、医療の原点を築いた。
３０年以上にわたる離島医療の経験から、島の人々の暮らしに息づく、
体だけでなく心も満たされる“健幸”の秘訣を見出す。
その知恵を現代のライフスタイルに最適化した「沖縄式リトリート」として提唱し、
真に心身を整える「休み方」の普及に力を注いでいる。
現在はフリーランス医師として、外来診療のほか４，０００名を超える
児童・生徒や企業従業員の健康管理を担当。
１万人以上の健康相談と年５０回以上の講演実績を持ち、予防医療の実践を続けている。
離島在住者で唯一の沖縄エッセイスト・クラブ会員。
石垣島のシンボル「サザンゲートブリッジ」の名付け親であり、
「Ｄｒ．リトー」の愛称で親しまれる。
第７回全国出版オーディション優勝（２０２５年）
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『医師が教える「健幸」になる休み方 沖縄式リトリート 「沖縄の知恵」×「最新の医学」による５つの処方箋 』著者城所望
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/41VRI1r
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