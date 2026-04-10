森チャック氏が生み出した人気キャラクター「いたずらぐまのグルーミー」は、ジェンダーレスかつエイジレスなスタイルを提案するブランド「Ground Y（グラウンド ワイ）」と、コラボレーションコレクションを発表いたします。 本コレクションは、見た目の可愛さと野生の凶暴性を併せ持つグルーミーのシニカルな世界観を、Ground Yのフィルターを通して再構築。スタッズをあしらったパンキッシュなパーカーや、エッジの効いたグラフィックTシャツ、さらに立体的な造形のアクセサリーなど、ファッションとポップカルチャーが高度に融合したアイテムを展開します。 2026年4月17日（金）よりGround Y ラフォーレ原宿にて先行発売を開始し、4月29日（水・祝）より直営店舗および公式オンラインストアにて一般発売いたします。 先行発売に先駆けて、Ground Yラフォーレ原宿では4月10日（金）より、本コラボレーションアイテムを展示するとともに、 数量限定にて予約受付を実施いたします。

◆展示・先行予約 4/10(金)～ Ground Y ラフォーレ原宿 ◆先行発売 4/17(金)～ Ground Y ラフォーレ原宿 ◆一般発売 4/29(水・祝) Ground Y 直営店舗、公式WEBストア

https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/e/egyglmy/

【商品ラインナップ】※全て税込み価格

パーカー \88,000 カラー：Black / Pink サイズ：フリー

スタッズラインストーンTシャツ \27,500 サイズ：フリー

ドリップグルーミーTシャツ \16,500 サイズ：XS / M

グレーボーダーグルーミーTシャツ \33,000 サイズ：フリー

ピンクボーダーグルーミーTシャツ \18,700 サイズ：フリー

スタッズグルーミーピアス \19,800 サイズ：フリー

スタッズグルーミーリング \24,200 サイズ：XS（4号）/S（9号）/M（11号）

スタッズグルーミーコインケース \27,500

【Ground Y × いたずらぐまのグルーミー Collaboration Collection】

■先行発売：2026 年 4 月 17 日（金） 展開店舗：Ground Y ラフォーレ原宿 営業時間：11：00-20：00 ※4 月 10 日（金）より、Ground Y ラフォーレ原宿にてコラボレーションアイテムの展示、予約受付を実施。 ■全店発売：2026 年 4 月 29 日(水・祝) Ground Y直営店舗(GINZA SIX /渋谷PARCO/池袋PARCO/心斎橋PARCO/名古屋PARCO/札幌PARCO/Y’s super position) オフィシャルウェブストア「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」 https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c20/ ▼shop information Ground Y GINZA SIX 〒104-0061 東京都中央区銀座 6-10-1 4F TEL 03-6264-5165 Ground Y SHIBUYA PARCO〒153-8377 東京都渋谷区宇田川町 15-1 2F TEL 03-6427-8984 Ground Y LAFORET HARAJUKU 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 1-11-6 1F TEL 03-6455-5277 Ground Y IKEBUKURO PARCO 〒171-0022 東京都豊島区南池袋 1-28-2 本館 1F TEL：03-6709-1022 Ground Y SHINSAIBASHI PARCO 〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋 1-8-3 1F TEL 06-6125-5607 Ground Y NAGOYA PARCO 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 3-29-1 西館 1F TEL 052-265-5790 Ground Y+S’YTE SAPPORO PARCO 〒060-8502 北海道札幌市中央区南 1 条西 3-3 札幌 PARCO1F TEL 011-215-0678 Ground Y THE SHOP YOHJI YAMAMOTO https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c20/ ▼official media Ground Y Official HP http://yohjiyamamoto.co.jp/groundy Ground Y Official Facebook @groundy.yohjiyamamoto https://www.facebook.com/groundy.yohjiyamamoto/?locale=ja_JP Ground Y Official X(旧 Twitter) @Ground_Y https://x.com/Ground_Y?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Ground Y Official Instagram @ground_y_Official https://www.instagram.com/ground_y_official/ Ground Y Official LINE @groundy-official https://page.line.me/bgj1098w Ground Y Official YouTube https://www.youtube.com/@groundyofficial103 ▼GLOOMY ・グルーミー公式サイト https://gloomy-official.com/ ・グルーミー公式X https://x.com/official_gloomy ・グルーミー公式インスタグラム https://www.instagram.com/gloomybearofficial/ ・グルーミー公式Tiktok https://www.tiktok.com/@gloomybear_official_jp ・GLOOMY Official Web Store 『グル～ミ～ ノ オトリヨセ』 https://goods-store.net/collections/gloomy

▼『いたずらぐまのグルーミー』世界観紹介 ピティーくんは幼いころに大切にしていたクマの縫いぐるみを捨てられ、それにそっくりな仔グマと出会い、連れて帰る。成長するにつれて野生のクマの本能が目を覚まし度々襲われるが、ピティーくんは誰になんと言われようと、一度育てると決めたグル～ミ～を絶対に見捨てない。そもそも動物が考えていることはあくまで人間の推測でしかなく、暴れても自分の元から離れないグル～ミ～をピティーくんは信じて大切に育てる。たとえ報われなかったとしても… 世の中に存在する“クマ”をモチーフにしたキャラクターはかわいいものがほとんど。グル～ミ～は、見た目はピンクでかわいいが、実際、クマは本能により凶暴であるということをシニカルかつユーモラスに表現したキャラクター。 そんなグル～ミ～に毎回やられながらも、いつも一緒にいる飼い主のピティーくんの健気な愛情も考えさせられることが多い。ポップでコミカルな世界観の中にも森チャック氏のメッセージがたくさんつまっている。

■作者：森チャック プロフィール 1973年生まれ。大阪府出身。1995年から漫画家、商業イラストレーターを経て、キュートなキャラクターの裏に独自のユーモアセンスで、世の中の矛盾や問題を巧妙に潜ませたシリーズ『チャッX(チャックス)』を2000年よりスタート。当初は自作のポストカードを大阪の路上で販売する『 ストリート活動 』 でメディアに取り上げられ話題となる。 【森チャック公式Twitterアカウント】 https://x.com/morichack @MORI CHACK

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