全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：降籏邦義）は、「BS12プロ野球中継2026」において、今シーズンも副音声放送でビジターチーム向けの解説・実況を行っております。本日4/10（金）放送「東北楽天ゴールデンイーグルスvs.オリックス・バファローズ」では、昨シーズンで現役を引退した元オリックス・福田周平さんが、BS12副音声解説に初出演いたします。

1．「BS12プロ野球中継2026」番組概要

パーソル パシフィック・リーグ公式戦をプレイボールから生中継！ 開幕戦から日本生命セ・パ交流戦、シーズン終盤戦まで、45試合以上を無料中継でお届けします。 解説には球団OBや各チームのファンと公言する各界の著名人ゲストが続々登場予定。ホームファンは主音声、ビジターファンは副音声でお楽しみください。試合終了後の人気企画「どこよりも早い二次会」も開催！主音声と副音声の解説者が一緒になってホーム、ビジター両方の視点で「今日の勝負の分かれ目」などをテーマに居酒屋トーク！視聴者の皆さんと共にゲームの余韻に浸ります。さらに、今シーズンはオープン戦とJERAセ・リーグ公式戦も放送予定！熱い熱戦をお届けします。 本日4/10（金）放送の「東北楽天ゴールデンイーグルスvs.オリックス・バファローズ」には、元オリックス・福田周平さんがBS12初登場！初めての解説に挑みます！T-岡田さんとのW解説をお見逃しなく！ ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/sports/baseball/ ■番組X：https://x.com/twellv_baseball

２．福田周平さん（4月10日出演）コメント

▼今シーズンのオリックス・バファローズの見どころは？

若い選手もどんどん出てきて、チーム全体に勢いがあるなと感じています。投打ともに層が厚いので、最後までどう戦い抜くかが楽しみなシーズンです。

▼バファローズ応援放送出演に向けて、意気込みをお願いします！

ファンの皆さんと同じ気持ちで、全力で応援したいと思います。現役時代の話も少し交えつつ、オリックスの魅力を伝えられたらと思います。

３．直近の放送スケジュール

■4月10日（金）17:59放送開始

東北楽天ゴールデンイーグルスvs.オリックス・バファローズ

【主音声】解説：大久保博元 実況：松原稜典 【副音声】解説：T-岡田、福田周平 実況：田中大貴

■4月14日（火）17:59放送開始

千葉ロッテマリーンズvs.北海道日本ハムファイターズ

【主音声】解説：内竜也 実況：清水久嗣 【副音声】解説：鶴岡慎也 ゲスト：牧野真莉愛（モーニング娘。'26） 実況：近藤祐司

■4月15日（水）17:59放送開始

千葉ロッテマリーンズvs.北海道日本ハムファイターズ

【主音声】解説：里崎智也 ゲスト：菊池柚花 実況：吉田伸男 【副音声】解説：鶴岡慎也 実況：近藤祐司

■4月17日（金）17:59放送開始

北海道日本ハムファイターズvs.埼玉西武ライオンズ

【主音声】解説：秋吉亮 実況：近藤祐司 【副音声】解説：石井丈裕、星野智樹 実況：寺島啓太

※放送スケジュールは変更になる場合がございます。 ※上記日程以降の放送スケジュールは番組ホームページよりご確認くださいませ。

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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