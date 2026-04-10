株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「ディズニー・オン・ステージ♪ 発表会 成功マニュアル付【改訂版】」を、2026年4月20日に発売いたします。

こどもたちに大人気のディズニー楽曲で発表会を実施しませんか？ 『美女と野獣』『リトル・マーメイド』『アラジン』『シンデレラ』『白雪姫』『ピーターパン』『メリー・ポピンズ』『ライオン・キング』『塔の上のラプンツェル』『アナと雪の女王』『パイレーツ・オブ・カリビアン』、11のディズニー映画から人気の31曲を弾きやすい初中級アレンジで収載。 発表会での活用術として、ナレーションに便利な作品のあらすじや楽曲解説も掲載しています。 ディズニー音楽で溢れた発表会を開催できる1冊です。 【記事ページ掲載内容】 人気ピアノ教室の先生に聞きました 発表会成功のポイント 発表会を成功させる 企画から本番までのチェックシート お役立ち 発表会会場アナウンス 【ディズニー曲活用術】 1. 演奏ナレーション例 2. テーマ別おすすめ曲 著作権について知っておこう！！ ※ 本書は、「ピアノソロ ディズニー・オン・ステージ 発表会 成功マニュアル付き 『白雪姫』から『アナと雪の女王』まで（GTP01091007）」を再編集したものです。 【収載曲】 ひとりぼっちの晩餐会／愛の芽生え／美女と野獣／アンダー・ザ・シー／パート・オブ・ユア・ワールド／キス・ザ・ガール／ホール・ニュー・ワールド／フレンド・ライク・ミー／アラビアン・ナイト／夢はひそかに／ビビディ・バビディ・ブー／これが恋かしら／ハイ・ホー／いつか王子様が／歌とほほえみと／リーダーにつづけ／右から2番目の星／きみもとべるよ！／チム・チム・チェリー／スーパーカリフラジリスティクエクスピアリドーシャス／お砂糖ひとさじで／2ペンスを鳩に／サークル・オブ・ライフ／愛を感じて／王様になるのが待ちきれない／自由への扉／輝く未来／雪だるまつくろう／生まれてはじめて／レット・イット・ゴー～ありのままで～／彼こそが海賊 -全31曲-

【商品詳細】

ディズニー・オン・ステージ♪ 発表会 成功マニュアル付【改訂版】

定価：2,750円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/112ページ 発売日：2026年4月20日 ISBN：978-4-636-12091-2 商品コード：GTP01102454 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102454

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クラシック・オン・ステージ♪ 発表会 成功マニュアル付【改訂版】

定価：2,750円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/120ページ SBN：978-4-636-12089-9 商品コード：GTP01102452 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102452

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