株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊『10分で上達！ フルート[パワーアップ吹奏楽！シリーズ]』を、2026年5月18日に発売いたします。

大人気『パワーアップ吹奏楽！』シリーズに時短編が登場！ 吹奏楽部における「練習時間が足りない」という問題に対応するためのシリーズ。自分の楽器に合った練習方法や時間のかけ方がわかるようになり、テクニック向上に集中できるようになる。基礎練習を短時間で効率的にできるようなプログラム、自らの課題に対応した練習メニューを提案。 ＜目的＞ (1)楽器テクニックが向上する (2)自己採点→課題設定→問題解決ができるようになる (3)時間の使い方がうまくなる ＜内容＞ 音楽を作る上でぜったいに欠かせない重要なことは大切にしたまま、効率良く上達するためのコツや工夫をプロプレーヤーが指南します。音を出せない時間も大切な練習時間。「練習時間が足りない！」という悩みを本書で解決！ ■第1章 時短練習を始める前に ■第2章 時短でできるデイリーエクササイズ ■第3章 時短のためのセルフチェック ■第4章 合奏時のチェックポイント ■第5章 時短練習のコツ ■付録 セルフチェックリスト ＜著者について＞ 前田綾子（まえだ・あやこ） 神戸女学院大学音楽学部卒業。ハンナ・ギューリック・スエヒロ賞受賞。パリ・エコール・ノルマル音楽院、フランス・ロマンヴィル国立音楽学校など全て満場一致の首席一等賞にて卒業。エコール・ノルマルより最高栄誉賞を受賞。パリUFAM国際コンクール、イタリア・クレモナ国際音楽コンクール、パリLETESSE フルートコンクール、L.WURMSER パリ・フルートコンクールで優勝。各地でガラ・コンサート等に多数出演。これまでに曽根亮一、佐久間由美子、クリスティアン・ラルデ、工藤重典、ブノワ・フロマンジェ、パトリック・ガロワの各氏に師事。留学中、パリ・サル・コルトーにてエコールノルマル音楽院主催のソロリサイタル、帰国後はいずみホール（現 住友生命いずみホール）、イシハラホール（現 ワキタ コルディアホール）、東京オペラシティ「B→C」など、ホール主催のリサイタルに多数出演。1999 年大阪でのリサイタルに対し、大阪文化祭奨励賞受賞。2012 年度日本管打・吹奏楽アカデミー賞（演奏部門）受賞。ソロアルバム『ミニュイ／午前零時』、『ピュリティ』、『シェ・エム』ほか、フルートコンサートレパートリー『魅惑のフルート・デュエット』、『フルート ディズニー・コンサート・レパートリー』などの曲集を収録・監修。小澤征爾指揮サイトウキネン・オーケストラ、チョン・ミュンフン指揮アジア・フィルハーモニー管弦楽団の韓国・日本公演、フランス・パイヤール室内管弦楽団の日本公演、水戸室内管弦楽団などにも参加。また、全国各地にてスクールバンド、一般吹奏楽団のコンサートへのゲストソリス出演やフルート講習会を実施、海外ではシンガポール、台湾などアジア方面においてコンサートやマスタークラスなどを展開。現在、東京音楽大学准教授。洗足学園音楽大学客員教授。東京佼成ウインドオーケストラ・フルート奏者。

【商品詳細】

10分で上達！ フルート［パワーアップ吹奏楽！シリーズ］

定価：1,980円(10％税込) 仕様：A5判縦/120ページ 発売日：2026年5月18日 ISBN：978-4-636-11193-4 商品コード：GTB01101501 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01101501

【シリーズ既刊好評発売中！】

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817300762

10分で上達！ クラリネット［パワーアップ吹奏楽！シリーズ］

定価：1,980円(10％税込) 仕様：A5判縦/124ページ ISBN：978-4-636-11184-2 商品コード：GTB01101497 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01101497

【「パワーアップ吹奏楽！」特設ページ】

https://www.ymm.co.jp/feature/powerup_brass.php

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